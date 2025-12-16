https://ria.ru/20251216/vojtkevich-2062471369.html
Раненый военкор РИА Новости Войткевич начал процесс реабилитации
Раненый военкор РИА Новости Войткевич начал процесс реабилитации - РИА Новости, 16.12.2025
Раненый военкор РИА Новости Войткевич начал процесс реабилитации
Военкор РИА Новости Юрий Войткевич, получивший 16 октября ранение в Запорожской области при выполнении журналистского задания, начал прохождение реабилитации. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T18:57:00+03:00
2025-12-16T18:57:00+03:00
2025-12-16T22:51:00+03:00
происшествия
россия
иван зуев
владимир путин
андрей стенин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026723995_0:284:3071:2011_1920x0_80_0_0_9719be5da4c2e10d23fe920d6a1eda98.jpg
https://ria.ru/20251214/zhurnalisty-2061911838.html
https://ria.ru/20251215/mid-2062061481.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026723995_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_028df537e09ea536b8c88319d4263967.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, иван зуев, владимир путин, андрей стенин
Происшествия, Россия, Иван Зуев, Владимир Путин, Андрей Стенин
Раненый военкор РИА Новости Войткевич начал процесс реабилитации
Раненный в Запорожской области военкор Войткевич начал прохождение реабилитации
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Военкор РИА Новости Юрий Войткевич, получивший 16 октября ранение в Запорожской области при выполнении журналистского задания, начал прохождение реабилитации.
На данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает, военкор переведен в реабилитационное отделение.
Беспилотник ВСУ нанес удар по журналистам РИА Новости в Запорожской области 16 октября. Войткевич получил тяжелые осколочные ранения, его коллега Иван Зуев погиб на месте.
Войткевич перенес несколько операций и прошел лечение в хирургическом отделении.
Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
Иван Зуев в журналистике работал с 2008 года, последние три года был военкором РИА Новости. Его профессионализм не раз был отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте Зуеву
была объявлена благодарность президента РФ Владимира Путина
. Ранее от рук киевского режима погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин
и Ростислав Журавлев
.