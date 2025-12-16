Рейтинг@Mail.ru
Раненый военкор РИА Новости Войткевич начал процесс реабилитации - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:57 16.12.2025 (обновлено: 22:51 16.12.2025)
https://ria.ru/20251216/vojtkevich-2062471369.html
Раненый военкор РИА Новости Войткевич начал процесс реабилитации
Раненый военкор РИА Новости Войткевич начал процесс реабилитации - РИА Новости, 16.12.2025
Раненый военкор РИА Новости Войткевич начал процесс реабилитации
Военкор РИА Новости Юрий Войткевич, получивший 16 октября ранение в Запорожской области при выполнении журналистского задания, начал прохождение реабилитации. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T18:57:00+03:00
2025-12-16T22:51:00+03:00
происшествия
россия
иван зуев
владимир путин
андрей стенин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026723995_0:284:3071:2011_1920x0_80_0_0_9719be5da4c2e10d23fe920d6a1eda98.jpg
https://ria.ru/20251214/zhurnalisty-2061911838.html
https://ria.ru/20251215/mid-2062061481.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026723995_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_028df537e09ea536b8c88319d4263967.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, иван зуев, владимир путин, андрей стенин
Происшествия, Россия, Иван Зуев, Владимир Путин, Андрей Стенин
Раненый военкор РИА Новости Войткевич начал процесс реабилитации

Раненный в Запорожской области военкор Войткевич начал прохождение реабилитации

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкРаботник медучреждения в коридоре
Работник медучреждения в коридоре - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Работник медучреждения в коридоре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Военкор РИА Новости Юрий Войткевич, получивший 16 октября ранение в Запорожской области при выполнении журналистского задания, начал прохождение реабилитации.
На данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает, военкор переведен в реабилитационное отделение.
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
ВСУ ведут охоту на российских журналистов, заявили в СЖР
14 декабря, 05:30
Беспилотник ВСУ нанес удар по журналистам РИА Новости в Запорожской области 16 октября. Войткевич получил тяжелые осколочные ранения, его коллега Иван Зуев погиб на месте.
Войткевич перенес несколько операций и прошел лечение в хирургическом отделении.
Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
Иван Зуев в журналистике работал с 2008 года, последние три года был военкором РИА Новости. Его профессионализм не раз был отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте Зуеву была объявлена благодарность президента РФ Владимира Путина. Ранее от рук киевского режима погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин и Ростислав Журавлев.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Россия не будет молчать об убийствах журналистов на Украине, заявил МИД
15 декабря, 10:13
 
ПроисшествияРоссияИван ЗуевВладимир ПутинАндрей Стенин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала