Раненый военкор РИА Новости Войткевич начал процесс реабилитации

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Военкор РИА Новости Юрий Войткевич, получивший 16 октября ранение в Запорожской области при выполнении журналистского задания, начал прохождение реабилитации.

На данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает, военкор переведен в реабилитационное отделение.

Беспилотник ВСУ нанес удар по журналистам РИА Новости в Запорожской области 16 октября. Войткевич получил тяжелые осколочные ранения, его коллега Иван Зуев погиб на месте.

Войткевич перенес несколько операций и прошел лечение в хирургическом отделении.