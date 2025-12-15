В Донецке почтили память погибших военкоров

ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Память военкоров, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, почтили в Донецке, рассказал журналистам руководитель "Молодой Республики" и "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) в ДНР Сергей Добровольский.
День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, отмечается 15 декабря. Он был учрежден по решению Союза журналистов России в 1991 году.
"Этим людям (военкорам - ред.) - огромная хвала и низкий поклон, потому что эти люди начиная с событий 2014 года не побоялись и приехали с "большой земли" освещать события, которые здесь происходят… Поэтому это те люди, которых мы ни в коем случае не должны забывать, и сегодня мы с командой пришли и почтили память, даже можно сказать, наших товарищей", - сказал Добровольский.
Он добавил, что погибшие военкоры, не проходившие никакой специальной военной подготовки, выполняли долг перед своей страной и согражданами, освещая события на фронте.
"Саша (корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов - ред.) был очень смелым, решительным человеком, хорошим другом. Мог прийти всегда на помощь своим друзьям, своим коллегам. Не важно, какой был канал и из какого СМИ, он помогал всем. Он помогал обычным людям, он участвовал в их судьбе... Он погиб, выполняя свой профессиональный долг. Это очень тяжелая утрата. Я думаю, что не только для нас (родителей - ред.) и для всего журналистского корпуса, но и для всей страны", - сказал журналистам отец погибшего корреспондента Сергей Мартемьянов.
Он добавил, что самое главное - это память о погибших журналистах, ведь пока они не забыты, они будут жить в сердцах людей. По его мнению, благодаря этому они станут примером мужества и смелости для подрастающего поколения.
Ранее председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев в интервью РИА Новости сообщил, что в зоне боевых действий с 2014 года погибли более 30 военных корреспондентов, за 2025 год погибли семь человек.
В первый год конфликта на востоке Украины, исполняя свой профессиональный долг, погибли российские журналисты: специальный фотокорреспондент "России Сегодня" Андрей Стенин, оператор "Первого канала" Анатолий Клян, корреспондент и звукооператор телеканала "Россия" Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В результате обстрела 22 июля 2023 года погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, 23 ноября скончался раненный в результате атаки ВСУ корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов.
В 2025 году при исполнении профессионального долга погибли внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов, журналист "Известий" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, военкор "Первого канала" Анна Прокофьева. В октябре погиб военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев, он стал жертвой удара украинского беспилотника в Запорожской области.