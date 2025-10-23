Военкора Ивана Зуева посмертно наградили орденом Мужества

Венок от президента РФ во время прощания с военным корреспондентом РИА Новости Иваном Зуевым в Знаменском кафедральном соборе в Тюмени. И. Зуев погиб от удара беспилотника ВСУ в Запорожской области.

"Он был отличным профессионалом и до конца был верен своему журналистскому долгу, гражданскому долгу, долгу перед отечеством. Низкий поклон вам от всех наших журналистов. Мы всегда будем его помнить, и его память будет увековечена", — сказал Горностаев, обращаясь к маме и бабушке Ивана.