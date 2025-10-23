Военкора Ивана Зуева посмертно наградили орденом Мужества

ТЮМЕНЬ, 23 окт — РИА Новости. Военкора РИА Новости Ивана Зуева посмертно удостоили ордена Мужества.
"Иван награжден указом президента", — сказала ведущая церемонии прощания.
Мероприятие прошло в Тюмени. Проститься пришли коллеги и знакомые Ивана. Среди присутствующих были представители столичных и федеральных СМИ. Его похоронили с воинскими почестями: был дан залп, а военнослужащие прошли маршем под звуки оркестра.
Венки прислали Владимир Путин, министр обороны Андрей Белоусов, премьер Михаил Мишустин, губернатор Тюменской области Александр Моор, генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, редакции Пятого канала, МИЦ "Известия", телеканала РЕН ТВ, ТАСС, журналисты Тюменской области, друзья и родные.
Венок от президента РФ во время прощания с военным корреспондентом РИА Новости Иваном Зуевым в Знаменском кафедральном соборе в Тюмени. И. Зуев погиб от удара беспилотника ВСУ в Запорожской области.
Прощание военным корреспондентом РИА Новости Иваном Зуевым в Знаменском кафедральном соборе в Тюмени. И. Зуев погиб от удара беспилотника ВСУ в Запорожской области.
Отпевание военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева в Знаменском кафедральном соборе в Тюмени. И. Зуев погиб от удара беспилотника ВСУ в Запорожской области.
Прощание военным корреспондентом РИА Новости Иваном Зуевым в Знаменском кафедральном соборе в Тюмени. И. Зуев погиб от удара беспилотника ВСУ в Запорожской области.
Заместитель главного редактора агентства Дмитрий Горностаев отметил, что душа Зуева была видна в его улыбке, походке, движениях. Журналист всегда распространял вокруг себя доброту.
"Он был отличным профессионалом и до конца был верен своему журналистскому долгу, гражданскому долгу, долгу перед отечеством. Низкий поклон вам от всех наших журналистов. Мы всегда будем его помнить, и его память будет увековечена", — сказал Горностаев, обращаясь к маме и бабушке Ивана.
Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога назвал военкора отважным патриотом, который никогда не боялся острых тем. Губернатор Моор отметил, что журналист самоотверженно работал там, где требовались мужество, сила духа и верность правде, не раз бывал под обстрелами, писал о судьбах людей и событиях, которые становятся историей.
Гибель Ивана Зуева
Он погиб при выполнении журналистского задания в результате удара украинского беспилотника в Запорожской области. Его коллега Юрий Войткевич получил серьезное ранение. Следственный комитет России возбудил дело об убийстве и воспрепятствовании работе журналистов.
Зуев несколько лет работал в агентстве, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте ему объявили благодарность Владимира Путина.
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Кремль глубоко соболезнует родным и близким Ивана Зуева и желает скорейшего выздоровления Юрию Войткевичу. Виновные в нападении на военкоров должны понести ответственность.
Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выразил соболезнования и назвал Зуева мужественным, смелым и талантливым журналистом.
Главред "России сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян пожелала выздоровления пострадавшему военкору Войткевичу. Он много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
От рук киевского режима также погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин и Ростислав Журавлев.