Гибель Стенина говорит о начале войны именно в 2014 году, считает Киселев

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Факт гибели фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня" Андрея Стенина, погибшего летом 2014 года под Донецком, говорит о том, что война началась еще в 2014 году, и начала ее не Россия, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Церемония награждения победителей XI Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина прошла во вторник в Москве в Государственном историческом музее на Красной площади.
Катар впервые стал хостом выставки конкурса Андрея Стенина
25 сентября, 14:41
"Андрей Стенин погиб в 2014 году. Он был нашим военкором, был среди первых погибших. Вот сам факт этой смерти, этой гибели - танк выехал навстречу его легковому автомобилю и расстрелял из крупнокалиберного пулемета. Андрей ехал на задание. Сам факт этой гибели говорит о том, что война началась именно в 2014 году. И первые жертвы были тогда. И не мы ее начали", - сказал Киселев в ходе церемонии.
Киселев добавил, что позже медиагруппа потеряла еще двух военкоров: в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области 22 июля 2023 года погиб Ростислав Журавлев, 16 октября при исполнении профессионального долга погиб военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев.
"Сейчас мы проводим конкурс Андрея Стенина. Вот я посмотрел его, и мне стало очевидно, что каждый год качество фотографий улучшается. То есть этот конкурс сам по себе оказывает формирующее воздействие и является таким камертоном, на который равняются люди и свое творчество сравнивают, сверяют с победителями прошлых лет и уже смотрят на мир под углом зрения, который мы, собственно, предлагаем и который мы поощряем своими наградами. Это очень приятно", - добавил Киселев.
Он также подчеркнул, что работы, которые представлены на выставке, крайне пронзительны, они фиксируют травмы и радости "в самых разных точках планеты". Киселев подчеркнул, что фотографии отражают то, как живут люди, несмотря на внутреннюю боль.
Киселев также поблагодарил Государственный исторический музей, министерство иностранных дел, журналистов и всех, кто поддерживает конкурс.
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина носит имя специального фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня", погибшего летом 2014 года под Донецком. Стенин был посмертно награжден орденом Мужества Российской Федерации. В декабре 2014 года медиагруппа под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО учредила международный конкурс для молодых фотожурналистов. Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия) и телеканал "Москва 24" (Россия).
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан). В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOungJOurnalists (Россия), портал RussianPhoto (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).