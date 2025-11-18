Рейтинг@Mail.ru
Гибель Стенина говорит о начале войны именно в 2014 году, считает Киселев - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:20 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/stenin-2055700440.html
Гибель Стенина говорит о начале войны именно в 2014 году, считает Киселев
Гибель Стенина говорит о начале войны именно в 2014 году, считает Киселев - РИА Новости, 18.11.2025
Гибель Стенина говорит о начале войны именно в 2014 году, считает Киселев
Факт гибели фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня" Андрея Стенина, погибшего летом 2014 года под Донецком, говорит о том, что война началась еще в 2014 РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T13:20:00+03:00
2025-11-18T13:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
китай
юар
андрей стенин
дмитрий киселев
ростислав журавлев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963471290_0:414:2888:2039_1920x0_80_0_0_8d1aba6f1745db1fa9b0e41bbd970eed.jpg
https://ria.ru/20250925/katar-2044294094.html
https://ria.ru/20251118/konkurs-2055552937.html
https://ria.ru/20250404/indiya-2009377699.html
россия
китай
юар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963471290_455:422:2622:2047_1920x0_80_0_0_2c6df8da8c539ab8b55eda2a55c5d048.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, юар, андрей стенин, дмитрий киселев, ростислав журавлев, вооруженные силы украины, юнеско, вгтрк, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Китай, ЮАР, Андрей Стенин, Дмитрий Киселев, Ростислав Журавлев, Вооруженные силы Украины, ЮНЕСКО, ВГТРК, В мире
Гибель Стенина говорит о начале войны именно в 2014 году, считает Киселев

Киселев: смерть корреспондента Стенина говорит о начале войны именно в 2014 году

© РИА Новости / Василий Максимов | Перейти в медиабанкФотокорреспондент Андрей Стенин на улице Каира. Фото из архива
Фотокорреспондент Андрей Стенин на улице Каира. Фото из архива - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Василий Максимов
Перейти в медиабанк
Фотокорреспондент Андрей Стенин на улице Каира. Фото из архива. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Факт гибели фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня" Андрея Стенина, погибшего летом 2014 года под Донецком, говорит о том, что война началась еще в 2014 году, и начала ее не Россия, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Церемония награждения победителей XI Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина прошла во вторник в Москве в Государственном историческом музее на Красной площади.
Выставка конкурса Андрея Стенина - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Катар впервые стал хостом выставки конкурса Андрея Стенина
25 сентября, 14:41
"Андрей Стенин погиб в 2014 году. Он был нашим военкором, был среди первых погибших. Вот сам факт этой смерти, этой гибели - танк выехал навстречу его легковому автомобилю и расстрелял из крупнокалиберного пулемета. Андрей ехал на задание. Сам факт этой гибели говорит о том, что война началась именно в 2014 году. И первые жертвы были тогда. И не мы ее начали", - сказал Киселев в ходе церемонии.
Киселев добавил, что позже медиагруппа потеряла еще двух военкоров: в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области 22 июля 2023 года погиб Ростислав Журавлев, 16 октября при исполнении профессионального долга погиб военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев.
"Сейчас мы проводим конкурс Андрея Стенина. Вот я посмотрел его, и мне стало очевидно, что каждый год качество фотографий улучшается. То есть этот конкурс сам по себе оказывает формирующее воздействие и является таким камертоном, на который равняются люди и свое творчество сравнивают, сверяют с победителями прошлых лет и уже смотрят на мир под углом зрения, который мы, собственно, предлагаем и который мы поощряем своими наградами. Это очень приятно", - добавил Киселев.
Он также подчеркнул, что работы, которые представлены на выставке, крайне пронзительны, они фиксируют травмы и радости "в самых разных точках планеты". Киселев подчеркнул, что фотографии отражают то, как живут люди, несмотря на внутреннюю боль.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, фотограф Екатерина Якель, получившая Гран-при за серию фотографий Русский характер: бег с препятствиями, и генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев на церемонии награждения победителей XI Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. 18 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Названы победители XI конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Вчера, 12:30
Киселев также поблагодарил Государственный исторический музей, министерство иностранных дел, журналистов и всех, кто поддерживает конкурс.
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина носит имя специального фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня", погибшего летом 2014 года под Донецком. Стенин был посмертно награжден орденом Мужества Российской Федерации. В декабре 2014 года медиагруппа под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО учредила международный конкурс для молодых фотожурналистов. Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия) и телеканал "Москва 24" (Россия).
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан). В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOungJOurnalists (Россия), портал RussianPhoto (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
Нью-Дели, Индия - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
В Индии открылась выставка работ победителей конкурса имени Стенина
4 апреля, 16:34
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКитайЮАРАндрей СтенинДмитрий КиселевРостислав ЖуравлевВооруженные силы УкраиныЮНЕСКОВГТРКВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала