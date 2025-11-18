Гибель Стенина говорит о начале войны именно в 2014 году, считает Киселев

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Факт гибели фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня" Андрея Стенина, погибшего летом 2014 года под Донецком, говорит о том, что война началась еще в 2014 году, и начала ее не Россия, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

"Сейчас мы проводим конкурс Андрея Стенина. Вот я посмотрел его, и мне стало очевидно, что каждый год качество фотографий улучшается. То есть этот конкурс сам по себе оказывает формирующее воздействие и является таким камертоном, на который равняются люди и свое творчество сравнивают, сверяют с победителями прошлых лет и уже смотрят на мир под углом зрения, который мы, собственно, предлагаем и который мы поощряем своими наградами. Это очень приятно", - добавил Киселев.