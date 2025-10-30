Рейтинг@Mail.ru
Победителей конкурса фотожурналистики имени Стенина объявят 18 ноября - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:48 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/konkurs-2051870108.html
Победителей конкурса фотожурналистики имени Стенина объявят 18 ноября
Победителей конкурса фотожурналистики имени Стенина объявят 18 ноября - РИА Новости, 30.10.2025
Победителей конкурса фотожурналистики имени Стенина объявят 18 ноября
Имена победителей XI Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина будут объявлены 18 ноября на торжественной церемонии, которая пройдет в... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T15:48:00+03:00
2025-10-30T15:48:00+03:00
россия
китай
индия
андрей стенин
совет федерации рф
юнеско
вгтрк
фоторепортер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996446044_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_9fab4157223aff0a92c13fe12c0eb5b9.jpg
https://ria.ru/20250617/foto-2023309242.html
https://ria.ru/20250925/katar-2044294094.html
https://ria.ru/20250617/stenin-2023142290.html
россия
китай
индия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996446044_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_4cc6844571964018871172626755fafb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, индия, андрей стенин, совет федерации рф, юнеско, вгтрк, фоторепортер, фото, москва, новости агентства
Россия, Китай, Индия, Андрей Стенин, Совет Федерации РФ, ЮНЕСКО, ВГТРК, фоторепортер, Фото, Москва, Новости агентства
Победителей конкурса фотожурналистики имени Стенина объявят 18 ноября

Имена победителей конкурса имени Стенина объявят 18 ноября на Красной площади

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Имена победителей XI Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина будут объявлены 18 ноября на торжественной церемонии, которая пройдет в Государственном историческом музее на Красной площади, сообщили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня".
«
"Имена победителей XI Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина будут объявлены 18 ноября 2025 года на торжественной церемонии, которая пройдет в Государственном историческом музее - Красная площадь, дом 1. Государственный исторический музей - давний уважаемый партнер Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина", - говорится в сообщении.
Традиционное занятие, фотограф Со Пяй Линн, Таиланд - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Объявлены лауреаты конкурса фотожурналистики имени Стенина
17 июня, 13:01
Уточняется, что в 2025 году конкурсный шорт-лист объединил одиночные снимки и серии молодых фоторепортеров из 15 стран. Общее число работ, которое оценило авторитетное международное жюри конкурса в 2025 году, составило порядка 2 тысяч от 593 участников из 40 стран, таких как Россия, Индия, Иран, Китай, Италия, США, Испания, Великобритания, ЮАР, Франция, Эквадор, Сирия, Мексика и другие.
«
"У нас давнее и очень благоприятное сотрудничество с Государственным историческим музеем. В этом году выставка победителей конкурса Стенина снова открывается в самом сердце страны - на Красной площади. И это очень авторитетно для нашего конкурса и глубоко символично. Потому что работы фотожурналистов - победителей конкурса, которые создают визуальную летопись современной истории, будут представлены в главном историческом музее страны и в самом центре России", - отметила куратор конкурса Оксана Олейник, чьи слова приводит пресс-служба.
Уточняется, что в качестве гостей мероприятия приглашены руководители профильных комитетов Государственной думы Российской Федерации и Совета Федерации, министерств, представители российских и зарубежных общественных организаций, СМИ, творческих союзов и дипломатического корпуса в Москве, российские победители конкурса.
В пресс-службе также отметили, что в рамках церемонии пройдет открытие выставки избранных работ победителей конкурса 2025 года. Выставка пройдет с 19 ноября по 1 декабря в пространстве "Воскресенские ворота" Государственного исторического музея.
Выставка конкурса Андрея Стенина - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Катар впервые стал хостом выставки конкурса Андрея Стенина
25 сентября, 14:41
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина носит имя специального фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня", погибшего летом 2014 года под Донецком. Стенин был посмертно награжден орденом Мужества Российской Федерации. В декабре 2014 года медиагруппа под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО учредила международный конкурс для молодых фотожурналистов.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа "Смотрим" (Россия) и телеканал "Москва 24" (Россия). В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
Международными информационными партнерами конкурса стали информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), информационное агентство Xinhua (Китай), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал Paper (Китай), информационное агентство Press Trust of India (Индия), информационное агентство Antara (Индонезия), информационное агентство MEHR (Иран), информационное агентство NAN (Нигерия), интернет-портал Brasil 247 (Бразилия), газета Al Sharq (Катар), информационное агентство Iraq International News Agency (Ирак).
Спокойствие в движении, фотограф Мушфикуль Алам, Бангладеш - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Конкурс имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2025 года
17 июня, 12:00
 
РоссияКитайИндияАндрей СтенинСовет Федерации РФЮНЕСКОВГТРКфоторепортерФотоМоскваНовости агентства
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала