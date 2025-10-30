Победителей конкурса фотожурналистики имени Стенина объявят 18 ноября

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Имена победителей XI Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина будут объявлены 18 ноября на торжественной церемонии, которая пройдет в Государственном историческом музее на Красной площади, сообщили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня".
"Имена победителей XI Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина будут объявлены 18 ноября 2025 года на торжественной церемонии, которая пройдет в Государственном историческом музее - Красная площадь, дом 1. Государственный исторический музей - давний уважаемый партнер Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в 2025 году конкурсный шорт-лист объединил одиночные снимки и серии молодых фоторепортеров из 15 стран. Общее число работ, которое оценило авторитетное международное жюри конкурса в 2025 году, составило порядка 2 тысяч от 593 участников из 40 стран, таких как Россия, Индия, Иран, Китай, Италия, США, Испания, Великобритания, ЮАР, Франция, Эквадор, Сирия, Мексика и другие.
"У нас давнее и очень благоприятное сотрудничество с Государственным историческим музеем. В этом году выставка победителей конкурса Стенина снова открывается в самом сердце страны - на Красной площади. И это очень авторитетно для нашего конкурса и глубоко символично. Потому что работы фотожурналистов - победителей конкурса, которые создают визуальную летопись современной истории, будут представлены в главном историческом музее страны и в самом центре России", - отметила куратор конкурса Оксана Олейник, чьи слова приводит пресс-служба.
Уточняется, что в качестве гостей мероприятия приглашены руководители профильных комитетов Государственной думы Российской Федерации и Совета Федерации, министерств, представители российских и зарубежных общественных организаций, СМИ, творческих союзов и дипломатического корпуса в Москве, российские победители конкурса.
В пресс-службе также отметили, что в рамках церемонии пройдет открытие выставки избранных работ победителей конкурса 2025 года. Выставка пройдет с 19 ноября по 1 декабря в пространстве "Воскресенские ворота" Государственного исторического музея.
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина носит имя специального фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня", погибшего летом 2014 года под Донецком. Стенин был посмертно награжден орденом Мужества Российской Федерации. В декабре 2014 года медиагруппа под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО учредила международный конкурс для молодых фотожурналистов.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа "Смотрим" (Россия) и телеканал "Москва 24" (Россия). В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
Международными информационными партнерами конкурса стали информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), информационное агентство Xinhua (Китай), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал Paper (Китай), информационное агентство Press Trust of India (Индия), информационное агентство Antara (Индонезия), информационное агентство MEHR (Иран), информационное агентство NAN (Нигерия), интернет-портал Brasil 247 (Бразилия), газета Al Sharq (Катар), информационное агентство Iraq International News Agency (Ирак).
