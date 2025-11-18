Рейтинг@Mail.ru
Названы победители XI конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:30 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/konkurs-2055552937.html
Названы победители XI конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Названы победители XI конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина - РИА Новости, 18.11.2025
Названы победители XI конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Обладателем Гран-при ХI Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина стала фотохудожник из Москвы Екатерина Якель. Международное жюри... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T12:30:00+03:00
2025-11-18T12:30:00+03:00
россия
бангладеш
индонезия
андрей стенин
юнеско
вгтрк
международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996445989_0:137:3137:1902_1920x0_80_0_0_34dfb0fba859baa5f6b7a383581dd4ff.jpg
россия
бангладеш
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996445989_406:0:3137:2048_1920x0_80_0_0_b651a7383eb9cb1d7a12ee3afa2cf0a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, бангладеш, индонезия, андрей стенин, юнеско, вгтрк, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
Россия, Бангладеш, Индонезия, Андрей Стенин, ЮНЕСКО, ВГТРК, Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина
Названы победители XI конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

Награждение победителей конкурса Стенина прошло 18 ноября в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Москва
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноября– РИА Новости. Обладателем Гран-при ХI Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина стала фотохудожник из Москвы Екатерина Якель. Международное жюри единодушно присудило ей высшую награду конкурса за серию фотографий "Русский характер: бег с препятствиями" о ветеранах боевых действий, получивших травмы и ранения, и продолжающих показывать пример мужества и силы в мирной жизни.
Екатерина Якель:
"Героизм проявляется не только во время боевых действий и военных операций, но в обычной повседневной жизни. Для многих бойцов нахождение на линии фронты, увы, не проходит бесследно. После ранений и травм ветеранам необходимо учиться ходить в прямом смысле этого слова. Спорт помогает не только реабилитации, но поиску себя в новом качестве по возвращении домой. Серия снята во время проведения школы "Вызов Чемпиона", организованной спортивно-адаптивным центром "Орто-Спорт". Герои – это не только те люди, которые защищают Родину на передовой, но и те, кто находит в себе силы жить дальше."
Серия фотографий представлялась в номинации "Портрет. Герой нашего времени".
© Фото : Екатерина Якель, Stenincontest"Русский характер: бег с препятствиями", фотограф Екатерина Якель, Россия
Русский характер: бег с препятствиями, фотограф Екатерина Якель, Россия - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : Екатерина Якель, Stenincontest
"Русский характер: бег с препятствиями", фотограф Екатерина Якель, Россия
Вместе с Гран-при были объявлены призовые места всех участников шорт-листа 2025 года.
В номинации "Главные новости" среди одиночных снимков лучшей стала работа фотомастера из Индонезии Резы Сайфуллы (Reza Saifullah) "Перевернутая лодка рохинджа" о беженцах рохинджа, ожидающих помощи спасателей на перевернутой лодке у побережья Западного Ачеха в Индонезии.
© Фото : Реза Сайфулла, Stenincontest"Перевернутая лодка рохинджа", фотограф Реза Сайфулла, Индонезия
Перевернутая лодка рохинджа, фотограф Реза Сайфулла, Индонезия - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : Реза Сайфулла, Stenincontest
"Перевернутая лодка рохинджа", фотограф Реза Сайфулла, Индонезия
Среди серий в номинации "Главные новости" первое место присуждено Абдельрахману Алкалуту (Abdelrahman Alkahlout) из Палестины за серию "Газа: эхо геноцида", в которой рассказывается о страшной трагедии в Палестине.
© Фото : Абдельрахман Аль-Кахлут, Stenincontest"Газа: эхо геноцида", фотограф Абдельрахман Аль-Кахлут. Оккупированная Палестинская территория. Главные новости, серии 1-е место
Газа: эхо геноцида, фотограф Абдельрахман Аль-Кахлут. Оккупированная Палестинская территория. Главные новости, серии 1-е место - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : Абдельрахман Аль-Кахлут, Stenincontest
"Газа: эхо геноцида", фотограф Абдельрахман Аль-Кахлут. Оккупированная Палестинская территория. Главные новости, серии 1-е место
В спортивной номинации первое место в категории "Одиночная фотография" присуждено работе "Последний забег: падение чемпиона" С. М. Аль Музтаба Росула (S.M. Al Muztaba Rosul) из Бангладеш, запечатлевшего замертво рухнувшего коня в окружении толпы.
© Фото : С.М. Аль Музтаба Росул, Stenincontest"Последний забег: падение чемпиона", фотограф С.М. Аль Музтаба Росул. Бангладеш. Номинация "Спорт" 1-е место
Последний забег: падение чемпиона, фотограф С.М. Аль Музтаба Росул. Бангладеш. Номинация Спорт 1-е место - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : С.М. Аль Музтаба Росул, Stenincontest
"Последний забег: падение чемпиона", фотограф С.М. Аль Музтаба Росул. Бангладеш. Номинация "Спорт" 1-е место
В самой популярной среди участников конкурса номинации "Моя планета" лучшей одиночной работой стал снимок "Фруктовые деревья под тентами" Мэндань Чжу (Mengdan Zhu) из Китая о жизни фермеров, устанавливающих тенты над сливовыми деревьями, чтобы защитить их от экстремальных погодных условий.
© Фото : Мэндань Чжу, Stenincontest"Фруктовые деревья под тентами", фотограф Мэндань Чжу, Китай
Фруктовые деревья под тентами, фотограф Мэндань Чжу, Китай - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : Мэндань Чжу, Stenincontest
"Фруктовые деревья под тентами", фотограф Мэндань Чжу, Китай
Среди серий в номинации "Моя планета" лучшей названа серия автора Мустафы Абдулхади (Mustafa AbdulHadi) из Бахрейна, объединившая моменты траурной процессии в честь дня Ашура в Кербеле, ежегодно отмечаемую мусульманами-шиитами в Ираке.
© Фото : Мустафа Абдулхади, Stenincontest"Ашура", фотограф Мустафа Абдулхади, Бахрейн
Ашура, фотограф Мустафа Абдулхади, Бахрейн - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : Мустафа Абдулхади, Stenincontest
"Ашура", фотограф Мустафа Абдулхади, Бахрейн
В номинации "Портрет. Герой нашего времени" лучшими стали работы фотожурналистов из Мьянмы и России. "Рыбацкая семья" называется работа Ньин Ньин Хтве (Nyein Nyein Htwe) из Мьянмы, запечатлевшей отца семейства, отдающего рыбу жене после рыбалки.
© Фото : Ньин Ньин Хтве, Stenincontest"Рыбацкая семья", фотограф Ньин Ньин Хтве. Мьянма. Номинация "Портрет. Герой нашего времени" 1-е место
Рыбацкая семья, фотограф Ньин Ньин Хтве. Мьянма. Номинация Портрет. Герой нашего времени 1-е место - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : Ньин Ньин Хтве, Stenincontest
"Рыбацкая семья", фотограф Ньин Ньин Хтве. Мьянма. Номинация "Портрет. Герой нашего времени" 1-е место
И серия "Шепот в тишине" российского репортера Пелагии Тихоновой о жизни девочек, живущих при Николо-Сольбинском женском монастыре. Автор предлагает зрителю задуматься о том, как религиозные учреждения влияют на формирование индивидуальности и что значит расти и обучаться в такой среде.
© Фото : Пелагия Тихонова, Stenincontest"Шепот в тишине", фотограф Пелагия Тихонова, Россия
Шепот в тишине, фотограф Пелагия Тихонова, Россия - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : Пелагия Тихонова, Stenincontest
"Шепот в тишине", фотограф Пелагия Тихонова, Россия
Самые атмосферные фотографии были представлены в номинации "Вид сверху. Одиночная фотография". Призовое место жюри присудило завораживающей фотографии Ансельмо Кунья душ Сантуша (Anselmo Cunha dos Santos) из Бразилии под названием "Самолет на взлетной полосе затопленного аэропорта" в Риу Гранди-ду-Сул.
© Фото : Ансельмо Кунья душ Сантуш, Stenincontest"Самолет на взлетной полосе затопленного аэропорта", фотограф Ансельмо Кунья душ Сантуш, Бразилия
Самолет на взлетной полосе затопленного аэропорта, фотограф Ансельмо Кунья душ Сантуш, Бразилия - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : Ансельмо Кунья душ Сантуш, Stenincontest
"Самолет на взлетной полосе затопленного аэропорта", фотограф Ансельмо Кунья душ Сантуш, Бразилия
Остальные места в номинациях распределены следующим образом:
В номинации "Главные новости. Одиночная фотография":
Мухаммад Амдад Хуссейн, Бангладеш / Muhammad Amdad Hossain, Bangladesh — 2-е место
Сайед Махамудур Рахман, Бангладеш / Syed Mahamudur Rahman, Bangladesh — 3-е место
В номинации "Главные новости. Серия фотографий":
Luke Dray, UK Владимир Умикашвили, Грузия / Vladimir Umikashvili, Georgia — 2-е место
Кази Салахуддин Разу, Бангладеш/ Kazi Salahuddin Razu, Bangladesh — 3-е место
Гарри Лотулунг, Индонезия / Garry Lotulung / Indonesia — особая отметка жюри
В номинации "Спорт. Одиночная фотография":
Сергей Бобылев, Россия / Sergei Bobylyov, Russia — 2-е место
Мохаммад Шахриар Фойсал, Бангладеш / Mohammad Shahriar Foisal, Bangladesh — 3-е место
Ясир Алаа Мобарак, Египет/ Yasser Alaa Mobarak, Egypt — особая отметка жюри
В номинации "Моя планета. Одиночная фотография":
РАКИБУЛЬ АЛАМ ХАН, Бангладеш / RAKIBUL ALAM KHAN, Bangladesh — 2-е место
Хенди Викаксоно Wicaksono, Индонезия/ Hendy Wicaksono, Indonesia — 3-е место
Со Пяй Линн, Таиланд / So Pyay Lynn, Thailand — особая отметка жюри
В номинации "Моя планета. Серия фотографий":
Павел Ившин, Россия/ Pavel Ivshin, Russia — 2-е место
Шибасиш Саха, Индия/ Shibasish Saha, India — 3-е место
Герман Кабальеро, Испания/ German Caballero, Spain — особая отметка жюри
В номинации "Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий":
Пелагия Тихонова, Россия/ Pelagia Tikhonova, Russia — 2-е место
Евгений Коноплёв, Россия, присуждается II место / Yevgeny Konoplyov, Russia — 3-е место
Прадиптамой Пол, Индия, присуждается "Особая отметка жюри" / Pradiptamoy Paul, India — особая отметка жюри
В номинации "Вид сверху. Одиночная фотография":
Армин Дургут, Босния и Герцеговина / Armin Durgut, Bosnia and Herzegovina — 2-е место
Мушфикуль Алам, Бангладеш / Mushfiqul Alam, Bangladesh — 3-е место
Джой Саха, Бангладеш / Joy Saha, Bangladesh — особая отметка жюри
Шибасиш Саха, Индия / Shibasish Saha, India — особая отметка жюри
Церемония в Москве даст начало традиционному выставочному турне фотографий лауреатов конкурса. Международное роуд-шоу уже запланировало остановки на галерейных площадках Эфиопии, Сербии и Аргентины, но география международного турне еще будет расширяться.

О Конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия) и телеканал "Москва 24" (Россия).
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
 
РоссияБангладешИндонезияАндрей СтенинЮНЕСКОВГТРКМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала