Названы победители XI конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

МОСКВА, 18 ноября– РИА Новости. Обладателем Гран-при ХI Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина стала фотохудожник из Москвы Екатерина Якель. Международное жюри единодушно присудило ей высшую награду конкурса за серию фотографий "Русский характер: бег с препятствиями" о ветеранах боевых действий, получивших травмы и ранения, и продолжающих показывать пример мужества и силы в мирной жизни.

Екатерина Якель:

"Героизм проявляется не только во время боевых действий и военных операций, но в обычной повседневной жизни. Для многих бойцов нахождение на линии фронты, увы, не проходит бесследно. После ранений и травм ветеранам необходимо учиться ходить в прямом смысле этого слова. Спорт помогает не только реабилитации, но поиску себя в новом качестве по возвращении домой. Серия снята во время проведения школы "Вызов Чемпиона", организованной спортивно-адаптивным центром "Орто-Спорт". Герои – это не только те люди, которые защищают Родину на передовой, но и те, кто находит в себе силы жить дальше."

Серия фотографий представлялась в номинации "Портрет. Герой нашего времени".

Вместе с Гран-при были объявлены призовые места всех участников шорт-листа 2025 года.

В номинации "Главные новости" среди одиночных снимков лучшей стала работа фотомастера из Индонезии Резы Сайфуллы (Reza Saifullah) "Перевернутая лодка рохинджа" о беженцах рохинджа, ожидающих помощи спасателей на перевернутой лодке у побережья Западного Ачеха в Индонезии.

Среди серий в номинации "Главные новости" первое место присуждено Абдельрахману Алкалуту (Abdelrahman Alkahlout) из Палестины за серию "Газа: эхо геноцида", в которой рассказывается о страшной трагедии в Палестине.

В спортивной номинации первое место в категории "Одиночная фотография" присуждено работе "Последний забег: падение чемпиона" С. М. Аль Музтаба Росула (S.M. Al Muztaba Rosul) из Бангладеш, запечатлевшего замертво рухнувшего коня в окружении толпы.

В самой популярной среди участников конкурса номинации "Моя планета" лучшей одиночной работой стал снимок "Фруктовые деревья под тентами" Мэндань Чжу (Mengdan Zhu) из Китая о жизни фермеров, устанавливающих тенты над сливовыми деревьями, чтобы защитить их от экстремальных погодных условий.

Среди серий в номинации "Моя планета" лучшей названа серия автора Мустафы Абдулхади (Mustafa AbdulHadi) из Бахрейна, объединившая моменты траурной процессии в честь дня Ашура в Кербеле, ежегодно отмечаемую мусульманами-шиитами в Ираке.

В номинации "Портрет. Герой нашего времени" лучшими стали работы фотожурналистов из Мьянмы и России. "Рыбацкая семья" называется работа Ньин Ньин Хтве (Nyein Nyein Htwe) из Мьянмы, запечатлевшей отца семейства, отдающего рыбу жене после рыбалки.

И серия "Шепот в тишине" российского репортера Пелагии Тихоновой о жизни девочек, живущих при Николо-Сольбинском женском монастыре. Автор предлагает зрителю задуматься о том, как религиозные учреждения влияют на формирование индивидуальности и что значит расти и обучаться в такой среде.

Самые атмосферные фотографии были представлены в номинации "Вид сверху. Одиночная фотография". Призовое место жюри присудило завораживающей фотографии Ансельмо Кунья душ Сантуша (Anselmo Cunha dos Santos) из Бразилии под названием "Самолет на взлетной полосе затопленного аэропорта" в Риу Гранди-ду-Сул.

Остальные места в номинациях распределены следующим образом:

В номинации "Главные новости. Одиночная фотография":

Мухаммад Амдад Хуссейн, Бангладеш / Muhammad Amdad Hossain, Bangladesh — 2-е место

Сайед Махамудур Рахман, Бангладеш / Syed Mahamudur Rahman, Bangladesh — 3-е место

В номинации "Главные новости. Серия фотографий":

Luke Dray, UK Владимир Умикашвили, Грузия / Vladimir Umikashvili, Georgia — 2-е место

Кази Салахуддин Разу, Бангладеш/ Kazi Salahuddin Razu, Bangladesh — 3-е место

Гарри Лотулунг, Индонезия / Garry Lotulung / Indonesia — особая отметка жюри

В номинации "Спорт. Одиночная фотография":

Сергей Бобылев, Россия / Sergei Bobylyov, Russia — 2-е место

Мохаммад Шахриар Фойсал, Бангладеш / Mohammad Shahriar Foisal, Bangladesh — 3-е место

Ясир Алаа Мобарак, Египет/ Yasser Alaa Mobarak, Egypt — особая отметка жюри

В номинации "Моя планета. Одиночная фотография":

РАКИБУЛЬ АЛАМ ХАН, Бангладеш / RAKIBUL ALAM KHAN, Bangladesh — 2-е место

Хенди Викаксоно Wicaksono, Индонезия/ Hendy Wicaksono, Indonesia — 3-е место

Со Пяй Линн, Таиланд / So Pyay Lynn, Thailand — особая отметка жюри

В номинации "Моя планета. Серия фотографий":

Павел Ившин, Россия/ Pavel Ivshin, Russia — 2-е место

Шибасиш Саха, Индия/ Shibasish Saha, India — 3-е место

Герман Кабальеро, Испания/ German Caballero, Spain — особая отметка жюри

В номинации "Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий":

Пелагия Тихонова, Россия/ Pelagia Tikhonova, Russia — 2-е место

Евгений Коноплёв, Россия, присуждается II место / Yevgeny Konoplyov, Russia — 3-е место

Прадиптамой Пол, Индия, присуждается "Особая отметка жюри" / Pradiptamoy Paul, India — особая отметка жюри

В номинации "Вид сверху. Одиночная фотография":

Армин Дургут, Босния и Герцеговина / Armin Durgut, Bosnia and Herzegovina — 2-е место

Мушфикуль Алам, Бангладеш / Mushfiqul Alam, Bangladesh — 3-е место

Джой Саха, Бангладеш / Joy Saha, Bangladesh — особая отметка жюри

Шибасиш Саха, Индия / Shibasish Saha, India — особая отметка жюри

Церемония в Москве даст начало традиционному выставочному турне фотографий лауреатов конкурса. Международное роуд-шоу уже запланировало остановки на галерейных площадках Эфиопии, Сербии и Аргентины, но география международного турне еще будет расширяться.

О Конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия) и телеканал "Москва 24" (Россия).

Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).