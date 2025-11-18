Названы победители XI конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

МОСКВА, 18 ноября– РИА Новости. Обладателем Гран-при ХI Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина стала фотохудожник из Москвы Екатерина Якель. Международное жюри единодушно присудило ей высшую награду конкурса за серию фотографий "Русский характер: бег с препятствиями" о ветеранах боевых действий, получивших травмы и ранения, и продолжающих показывать пример мужества и силы в мирной жизни.
Екатерина Якель:
"Героизм проявляется не только во время боевых действий и военных операций, но в обычной повседневной жизни. Для многих бойцов нахождение на линии фронты, увы, не проходит бесследно. После ранений и травм ветеранам необходимо учиться ходить в прямом смысле этого слова. Спорт помогает не только реабилитации, но поиску себя в новом качестве по возвращении домой. Серия снята во время проведения школы "Вызов Чемпиона", организованной спортивно-адаптивным центром "Орто-Спорт". Герои – это не только те люди, которые защищают Родину на передовой, но и те, кто находит в себе силы жить дальше."
Серия фотографий представлялась в номинации "Портрет. Герой нашего времени".
© Фото : Екатерина Якель, Stenincontest"Русский характер: бег с препятствиями", фотограф Екатерина Якель, Россия
"Русский характер: бег с препятствиями", фотограф Екатерина Якель, Россия
Вместе с Гран-при были объявлены призовые места всех участников шорт-листа 2025 года.
В номинации "Главные новости" среди одиночных снимков лучшей стала работа фотомастера из Индонезии Резы Сайфуллы (Reza Saifullah) "Перевернутая лодка рохинджа" о беженцах рохинджа, ожидающих помощи спасателей на перевернутой лодке у побережья Западного Ачеха в Индонезии.
© Фото : Реза Сайфулла, Stenincontest"Перевернутая лодка рохинджа", фотограф Реза Сайфулла, Индонезия
"Перевернутая лодка рохинджа", фотограф Реза Сайфулла, Индонезия
Среди серий в номинации "Главные новости" первое место присуждено Абдельрахману Алкалуту (Abdelrahman Alkahlout) из Палестины за серию "Газа: эхо геноцида", в которой рассказывается о страшной трагедии в Палестине.
© Фото : Абдельрахман Аль-Кахлут, Stenincontest"Газа: эхо геноцида", фотограф Абдельрахман Аль-Кахлут. Оккупированная Палестинская территория. Главные новости, серии 1-е место
"Газа: эхо геноцида", фотограф Абдельрахман Аль-Кахлут. Оккупированная Палестинская территория. Главные новости, серии 1-е место
В спортивной номинации первое место в категории "Одиночная фотография" присуждено работе "Последний забег: падение чемпиона" С. М. Аль Музтаба Росула (S.M. Al Muztaba Rosul) из Бангладеш, запечатлевшего замертво рухнувшего коня в окружении толпы.
© Фото : С.М. Аль Музтаба Росул, Stenincontest"Последний забег: падение чемпиона", фотограф С.М. Аль Музтаба Росул. Бангладеш. Номинация "Спорт" 1-е место
"Последний забег: падение чемпиона", фотограф С.М. Аль Музтаба Росул. Бангладеш. Номинация "Спорт" 1-е место
В самой популярной среди участников конкурса номинации "Моя планета" лучшей одиночной работой стал снимок "Фруктовые деревья под тентами" Мэндань Чжу (Mengdan Zhu) из Китая о жизни фермеров, устанавливающих тенты над сливовыми деревьями, чтобы защитить их от экстремальных погодных условий.
© Фото : Мэндань Чжу, Stenincontest"Фруктовые деревья под тентами", фотограф Мэндань Чжу, Китай
"Фруктовые деревья под тентами", фотограф Мэндань Чжу, Китай
Среди серий в номинации "Моя планета" лучшей названа серия автора Мустафы Абдулхади (Mustafa AbdulHadi) из Бахрейна, объединившая моменты траурной процессии в честь дня Ашура в Кербеле, ежегодно отмечаемую мусульманами-шиитами в Ираке.
© Фото : Мустафа Абдулхади, Stenincontest"Ашура", фотограф Мустафа Абдулхади, Бахрейн
"Ашура", фотограф Мустафа Абдулхади, Бахрейн
В номинации "Портрет. Герой нашего времени" лучшими стали работы фотожурналистов из Мьянмы и России. "Рыбацкая семья" называется работа Ньин Ньин Хтве (Nyein Nyein Htwe) из Мьянмы, запечатлевшей отца семейства, отдающего рыбу жене после рыбалки.
© Фото : Ньин Ньин Хтве, Stenincontest"Рыбацкая семья", фотограф Ньин Ньин Хтве. Мьянма. Номинация "Портрет. Герой нашего времени" 1-е место
"Рыбацкая семья", фотограф Ньин Ньин Хтве. Мьянма. Номинация "Портрет. Герой нашего времени" 1-е место
И серия "Шепот в тишине" российского репортера Пелагии Тихоновой о жизни девочек, живущих при Николо-Сольбинском женском монастыре. Автор предлагает зрителю задуматься о том, как религиозные учреждения влияют на формирование индивидуальности и что значит расти и обучаться в такой среде.
© Фото : Пелагия Тихонова, Stenincontest"Шепот в тишине", фотограф Пелагия Тихонова, Россия
"Шепот в тишине", фотограф Пелагия Тихонова, Россия
Самые атмосферные фотографии были представлены в номинации "Вид сверху. Одиночная фотография". Призовое место жюри присудило завораживающей фотографии Ансельмо Кунья душ Сантуша (Anselmo Cunha dos Santos) из Бразилии под названием "Самолет на взлетной полосе затопленного аэропорта" в Риу Гранди-ду-Сул.
© Фото : Ансельмо Кунья душ Сантуш, Stenincontest"Самолет на взлетной полосе затопленного аэропорта", фотограф Ансельмо Кунья душ Сантуш, Бразилия
"Самолет на взлетной полосе затопленного аэропорта", фотограф Ансельмо Кунья душ Сантуш, Бразилия
Остальные места в номинациях распределены следующим образом:
В номинации "Главные новости. Одиночная фотография":
Мухаммад Амдад Хуссейн, Бангладеш / Muhammad Amdad Hossain, Bangladesh — 2-е место
Сайед Махамудур Рахман, Бангладеш / Syed Mahamudur Rahman, Bangladesh — 3-е место
В номинации "Главные новости. Серия фотографий":
Luke Dray, UK Владимир Умикашвили, Грузия / Vladimir Umikashvili, Georgia — 2-е место
Кази Салахуддин Разу, Бангладеш/ Kazi Salahuddin Razu, Bangladesh — 3-е место
Гарри Лотулунг, Индонезия / Garry Lotulung / Indonesia — особая отметка жюри
В номинации "Спорт. Одиночная фотография":
Сергей Бобылев, Россия / Sergei Bobylyov, Russia — 2-е место
Мохаммад Шахриар Фойсал, Бангладеш / Mohammad Shahriar Foisal, Bangladesh — 3-е место
Ясир Алаа Мобарак, Египет/ Yasser Alaa Mobarak, Egypt — особая отметка жюри
В номинации "Моя планета. Одиночная фотография":
РАКИБУЛЬ АЛАМ ХАН, Бангладеш / RAKIBUL ALAM KHAN, Bangladesh — 2-е место
Хенди Викаксоно Wicaksono, Индонезия/ Hendy Wicaksono, Indonesia — 3-е место
Со Пяй Линн, Таиланд / So Pyay Lynn, Thailand — особая отметка жюри
В номинации "Моя планета. Серия фотографий":
Павел Ившин, Россия/ Pavel Ivshin, Russia — 2-е место
Шибасиш Саха, Индия/ Shibasish Saha, India — 3-е место
Герман Кабальеро, Испания/ German Caballero, Spain — особая отметка жюри
В номинации "Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий":
Пелагия Тихонова, Россия/ Pelagia Tikhonova, Russia — 2-е место
Евгений Коноплёв, Россия, присуждается II место / Yevgeny Konoplyov, Russia — 3-е место
Прадиптамой Пол, Индия, присуждается "Особая отметка жюри" / Pradiptamoy Paul, India — особая отметка жюри
В номинации "Вид сверху. Одиночная фотография":
Армин Дургут, Босния и Герцеговина / Armin Durgut, Bosnia and Herzegovina — 2-е место
Мушфикуль Алам, Бангладеш / Mushfiqul Alam, Bangladesh — 3-е место
Джой Саха, Бангладеш / Joy Saha, Bangladesh — особая отметка жюри
Шибасиш Саха, Индия / Shibasish Saha, India — особая отметка жюри
Церемония в Москве даст начало традиционному выставочному турне фотографий лауреатов конкурса. Международное роуд-шоу уже запланировало остановки на галерейных площадках Эфиопии, Сербии и Аргентины, но география международного турне еще будет расширяться.
