В Донецке откроется выставка, посвященная погибшим военкорам РИА Новости

Фотография и цветы в память о военкоре Ростиславе Журавлеве

ДОНЕЦК, 21 ноя – РИА Новости. Экспозиция, посвященная погибшим военкорам РИА Новости, откроется в Донецком республиканском краеведческом музее в рамках выставки "Долг, честь, доблесть", сообщила РИА Новости заведующая отделом "Военно-исторический музей Великой Отечественной войны" Донецкого республиканского краеведческого музея Людмила Декурно.

"В нашем музее экспонируется выставка "Долг, честь, доблесть", посвященная современным событиям (на территории Донбасса – ред.), нашим соотечественникам, которые принимают участие в специальной военной операции, начиная с 2014 года. У нас достигнута договоренность с руководством медиагруппы "Россия сегодня" о том, что нам будут переданы материалы военных корреспондентов, которые погибли в наши дни, работая в том числе и на территории нашей Донецкой Народной Республики", - рассказала Декурно.

Музею передадут фотографии погибших военных корреспондентов агентства, а также предметы, связанные непосредственно с их работой в зоне спецоперации.

Декурно подчеркнула, что музею и жителям республики важно сохранить память как о событиях Великой Отечественной войны, так и о современниках, в том числе о погибших военных корреспондентах.

"Так получается, что люди, которые фиксируют сейчас историю, они часто остаются в тени. Поэтому мы должны о них рассказать", - заключила Декурно.

Ростислав Журавлев. От рук киевского режима также погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин

В конце июля 2023 года в Запорожской области Журавлев готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. Он был убит 22 июля - через четыре дня после своего дня рождения - в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации на территории этого региона. Указом президента России он награжден орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.

Стенин погиб в районе Донецка 6 августа 2014 года. Автомобиль, в котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга, указом президента РФ Стенин был посмертно награжден орденом Мужества. В декабре 2014 года "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО организовала Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, ставший единственной и крупнейшей в России международной площадкой для молодых фотографов.

Выставка "Долг. Честь. Доблесть" посвящена Дню защитника Отечества и 100-летию создания Красной армии. В качестве экспонатов представлены личные вещи воевавших на фронтах гражданской и Великой Отечественной войн, данные об участниках боевых действий в Афганистане и защитниках ДНР , документы, фотографии и награды уроженцев Донбасса, защищавших Родину.

Помимо этого, представлены трофейные предметы: образцы снаряжения бойцов ВСУ, экипировка, листовки. Начиная с 2014 года музей пополняется такими экспонатами, как части и осколки снарядов, которыми ВСУ наносили удары по республике. Также на выставке представлена диаграмма боев за Саур-Могилу, которые проходили летом 2014 года.