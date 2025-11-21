В Донецке откроется выставка, посвященная погибшим военкорам РИА Новости

ДОНЕЦК, 21 ноя – РИА Новости. Экспозиция, посвященная погибшим военкорам РИА Новости, откроется в Донецком республиканском краеведческом музее в рамках выставки "Долг, честь, доблесть", сообщила РИА Новости заведующая отделом "Военно-исторический музей Великой Отечественной войны" Донецкого республиканского краеведческого музея Людмила Декурно.
"В нашем музее экспонируется выставка "Долг, честь, доблесть", посвященная современным событиям (на территории Донбасса – ред.), нашим соотечественникам, которые принимают участие в специальной военной операции, начиная с 2014 года. У нас достигнута договоренность с руководством медиагруппы "Россия сегодня" о том, что нам будут переданы материалы военных корреспондентов, которые погибли в наши дни, работая в том числе и на территории нашей Донецкой Народной Республики", - рассказала Декурно.
Музею передадут фотографии погибших военных корреспондентов агентства, а также предметы, связанные непосредственно с их работой в зоне спецоперации.
Декурно подчеркнула, что музею и жителям республики важно сохранить память как о событиях Великой Отечественной войны, так и о современниках, в том числе о погибших военных корреспондентах.
"Так получается, что люди, которые фиксируют сейчас историю, они часто остаются в тени. Поэтому мы должны о них рассказать", - заключила Декурно.
В середине октября 2025 года при выполнении журналистского задания в результате удара украинского беспилотника в Запорожской области погиб военкор РИА Новости Иван Зуев. Его коллега Юрий Войткевич получил серьезное ранение. Указом президента РФ Владимира Путина Зуев был награжден орденом Мужества (посмертно). Его именем также назовут школу в Ханты-Мансийском автономном округе.
От рук киевского режима также погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин и Ростислав Журавлев.
В конце июля 2023 года в Запорожской области Журавлев готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. Он был убит 22 июля - через четыре дня после своего дня рождения - в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации на территории этого региона. Указом президента России он награжден орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.
Стенин погиб в районе Донецка 6 августа 2014 года. Автомобиль, в котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе.
За мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга, указом президента РФ Стенин был посмертно награжден орденом Мужества. В декабре 2014 года "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО организовала Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, ставший единственной и крупнейшей в России международной площадкой для молодых фотографов.
Выставка "Долг. Честь. Доблесть" посвящена Дню защитника Отечества и 100-летию создания Красной армии. В качестве экспонатов представлены личные вещи воевавших на фронтах гражданской и Великой Отечественной войн, данные об участниках боевых действий в Афганистане и защитниках ДНР, документы, фотографии и награды уроженцев Донбасса, защищавших Родину.
Помимо этого, представлены трофейные предметы: образцы снаряжения бойцов ВСУ, экипировка, листовки. Начиная с 2014 года музей пополняется такими экспонатами, как части и осколки снарядов, которыми ВСУ наносили удары по республике. Также на выставке представлена диаграмма боев за Саур-Могилу, которые проходили летом 2014 года.
На выставке представлены фотографии и личные вещи бывшего командира батальона "Сомали" Михаила Толстых с позывным "Гиви", бывшего командира батальона "Спарта" Арсена Павлова с позывным "Моторола", заместителя 100-й отдельной мотострелковой бригады республиканской гвардии ДНР Евгения Кононова с позывным "Кот", журналиста и военного корреспондента Всеволода Петровского.
