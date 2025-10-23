Рейтинг@Mail.ru
На здании "России сегодня" появится мемориальная доска в честь Зуева - РИА Новости, 23.10.2025
13:43 23.10.2025 (обновлено: 13:44 23.10.2025)
На здании "России сегодня" появится мемориальная доска в честь Зуева
На здании "России сегодня" появится мемориальная доска в честь Зуева - РИА Новости, 23.10.2025
На здании "России сегодня" появится мемориальная доска в честь Зуева
Мемориальная доска в честь погибшего при исполнении профессионального долга военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева появится на здании медиагруппы... РИА Новости, 23.10.2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
На здании "России сегодня" появится мемориальная доска в честь Зуева

На здании "России сегодня" установят мемориальную доску в честь военкора Зуева

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоенный корреспондент РИА Новости Иван Зуев
Военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЮМЕНЬ, 23 окт - РИА Новости. Мемориальная доска в честь погибшего при исполнении профессионального долга военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева появится на здании медиагруппы "Россия сегодня" в Москве, сообщил заместитель главного редактора медиагруппы Дмитрий Горностаев.
Зуев погиб от удара украинского беспилотника в Запорожской области 16 октября 2025 года. Церемония прощания прошла в Тюмени 23 октября. Зуева похоронили с воинскими почестями: был дан прощальный залп, военнослужащие прошли маршем под звуки военного оркестра.
Военкор РИА Новости Иван Зуев - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Военкор Зуев никогда не боялся острых тем, заявил Жога
Вчера, 10:41
"Несколько дней назад наш гендиректор Дмитрий Константинович Киселев встречался с мамой Ивана и сказал, что память о нем будет увековечена. На здании агентства будет установлена памятная доска с его именем", - сказал Горностаев на церемонии прощания.
Он добавил, что, к сожалению, это уже третий военный корреспондент агентства, погибший от рук киевского режима: в 2014 году в Донбассе был убит фотокорреспондент Андрей Стенин, а 22 июля 2023 года, в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в Запорожской области не стало военкора Ростислава Журавлева. "Сейчас новая потеря - Иван Зуев. Мы всегда будем помнить о нем", - добавил Горностаев.
Памятная табличка будет установлена рядом с аналогичными знаками, посвященными Стенину и Журавлеву.
Иван Зуев родился 28 мая 1986 года в Новосибирске. В журналистику пришел в 2008 году. Первая командировка Ивана в Донбасс состоялась в июле 2014 года. Корреспондент писал про первых беженцев в развернутых МЧС пунктах временного размещения, работал с первыми ополченцами, которые отбивались от ВСУ у самой границы с Россией в Ростовской области. Вторая командировка Ивана в Донбасс пришлась на весну 2018 года.
В начале февраля 2022 Зуев начал работать в агентстве Sputnik Ближнее зарубежье. В апреле 2023 года Зуев пришел в РИА Новости в качестве военного корреспондента в Донецке и координатора группы РИА Новости в ДНР. Профессионализм Зуева был не раз отмечен ведомственными наградами. В марте нынешнего года ему была объявлена благодарность президента. Указом президента РФ Зуев награжден орденом Мужества (посмертно). Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отмечал, что Зуев погиб смертью храбрых, был мужественным и талантливым, смелым журналистом. Коллектив РИА Новости и всей медиагруппы "Россия сегодня" приносит искренние соболезнования и скорбит вместе с родными и близкими Ивана.
Кадры с погибшим военкором Иваном Зуевым - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Пал смертью храбрых: погиб военкор Иван Зуев
16 октября, 22:33
 
ДонбассЗапорожская областьРоссияИван ЗуевДмитрий ГорностаевДмитрий КиселевВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
