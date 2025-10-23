На здании "России сегодня" появится мемориальная доска в честь Зуева

ТЮМЕНЬ, 23 окт - РИА Новости. Мемориальная доска в честь погибшего при исполнении профессионального долга военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева появится на здании медиагруппы "Россия сегодня" в Москве, сообщил заместитель главного редактора медиагруппы Дмитрий Горностаев.