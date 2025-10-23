Рейтинг@Mail.ru
Церемония прощания с военкором РИА Новости Иваном Зуевым
17:00 23.10.2025 (обновлено: 08:21 24.10.2025)
Церемония прощания с военкором РИА Новости Иваном Зуевым
Церемония прощания с военкором РИА Новости Иваном Зуевым
Церемония прощания с военкором РИА Новости Иваном Зуевым

В Тюмени состоялась церемония прощания с военным корреспондентом РИА Новости Иваном Зуевым.

В Тюмени состоялась церемония прощания с военным корреспондентом РИА Новости Иваном Зуевым.

Проститься пришли коллеги и знакомые Ивана, представители столичных и федеральных СМИ. Его похоронили с воинскими почестями: дали залп и военнослужащие прошли маршем под звуки оркестра.

Проститься пришли коллеги и знакомые Ивана, представители столичных и федеральных СМИ. Его похоронили с воинскими почестями: дали залп и военнослужащие прошли маршем под звуки оркестра.

Венки прислали Владимир Путин, министр обороны Андрей Белоусов, премьер Михаил Мишустин, губернатор Тюменской области Александр Моор, генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян и многие другие.

Венки прислали Владимир Путин, министр обороны Андрей Белоусов, премьер Михаил Мишустин, губернатор Тюменской области Александр Моор, генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян и многие другие.

Заместитель главного редактора агентства Дмитрий Горностаев отметил, что душа Зуева была видна в его улыбке, походке, движениях. Журналист всегда распространял вокруг себя доброту.

Заместитель главного редактора агентства Дмитрий Горностаев отметил, что душа Зуева была видна в его улыбке, походке, движениях. Журналист всегда распространял вокруг себя доброту.

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога назвал журналиста отважным патриотом, который никогда не боялся острых тем.

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога назвал журналиста отважным патриотом, который никогда не боялся острых тем.

Губернатор Моор отметил, что он самоотверженно работал там, где требовались мужество, сила духа и верность правде, не раз бывал под обстрелами, писал о судьбах людей и событиях, которые становятся историей.

Губернатор Моор отметил, что он самоотверженно работал там, где требовались мужество, сила духа и верность правде, не раз бывал под обстрелами, писал о судьбах людей и событиях, которые становятся историей.

Военкор погиб при выполнении журналистского задания в результате удара украинского беспилотника в Запорожской области. Его коллега Юрий Войткевич получил серьезное ранение.

Военкор погиб при выполнении журналистского задания в результате удара украинского беспилотника в Запорожской области. Его коллега Юрий Войткевич получил серьезное ранение.

Зуев несколько лет работал в агентстве, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте ему объявили благодарность президента России Владимира Путина.

Зуев несколько лет работал в агентстве, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте ему объявили благодарность президента России Владимира Путина.

Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Кремль глубоко соболезнует родным и близким Ивана Зуева и желает скорейшего выздоровления Юрию Войткевичу. Виновные в нападении на военкоров должны понести ответственность.

Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Кремль глубоко соболезнует родным и близким Ивана Зуева и желает скорейшего выздоровления Юрию Войткевичу. Виновные в нападении на военкоров должны понести ответственность.

Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выразил соболезнования и назвал Зуева мужественным, смелым и талантливым журналистом.

Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выразил соболезнования и назвал Зуева мужественным, смелым и талантливым журналистом.

На фото: родные и близкие Ивана Зуева у могилы военкора.

На фото: родные и близкие Ивана Зуева у могилы военкора.

Указом президента Зуева посмертно наградили орденом Мужества

Указом президента Зуева посмертно наградили орденом Мужества

На фото: могила Ивана Зуева на Червишевском кладбище в Тюмени.

На фото: могила Ивана Зуева на Червишевском кладбище в Тюмени.

