Рейтинг@Mail.ru
Киселев выразил соболезнования в связи с гибелью ливанских журналистов - РИА Новости, 29.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:15 29.03.2026 (обновлено: 00:28 29.03.2026)
https://ria.ru/20260329/kiselev-2083551465.html
Киселев выразил соболезнования в связи с гибелью ливанских журналистов
Киселев выразил соболезнования в связи с гибелью ливанских журналистов - РИА Новости, 29.03.2026
Киселев выразил соболезнования в связи с гибелью ливанских журналистов
Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выразил соболезнования в связи с гибелью ливанских журналистов телеканалов Al... РИА Новости, 29.03.2026
2026-03-29T00:15:00+03:00
2026-03-29T00:28:00+03:00
ливан
дмитрий киселев
андрей стенин
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1580009348_0:95:3188:1888_1920x0_80_0_0_7f1d23d545416a273ce9e6a57348087b.jpg
https://ria.ru/20260328/mid-2083535660.html
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1580009348_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_dc4d398291ff496957fca8dbfdd5b105.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ливан, дмитрий киселев, андрей стенин, военная операция сша и израиля против ирана
Ливан, Дмитрий Киселев, Андрей Стенин, Военная операция США и Израиля против Ирана

Киселев выразил соболезнования в связи с гибелью ливанских журналистов

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выразил соболезнования в связи с гибелью ливанских журналистов телеканалов Al Mayadeen и Al-Manar Фатимы Фтуни и Пли Шаэйба.
К смерти корреспондентов привел удар израильского беспилотника в субботу в районе Джизин на юге Ливана. Президент страны Джозеф Аун осудил убийство журналистов, назвав действия Тель-Авива целенаправленными, и призвал международное сообщество положить конец подобным атакам.
"Сегодня погибли наши коллеги, ливанские журналисты. К сожалению, журналисты все чаще становятся мишенями в горячих точках мира. И это преступление должно быть расследовано. Наши искренние соболезнования коллективам телеканалов, родным и близким погибших", — сказал Киселев.
Медиасеть Al Mayadeen является партнером Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина — военного корреспондента медиагруппы "Россия сегодня", погибшего в 2014 году под Донецком.
ЛиванДмитрий КиселевАндрей СтенинВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала