МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выразил соболезнования в связи с гибелью ливанских журналистов телеканалов Al Mayadeen и Al-Manar Фатимы Фтуни и Пли Шаэйба.
К смерти корреспондентов привел удар израильского беспилотника в субботу в районе Джизин на юге Ливана. Президент страны Джозеф Аун осудил убийство журналистов, назвав действия Тель-Авива целенаправленными, и призвал международное сообщество положить конец подобным атакам.
"Сегодня погибли наши коллеги, ливанские журналисты. К сожалению, журналисты все чаще становятся мишенями в горячих точках мира. И это преступление должно быть расследовано. Наши искренние соболезнования коллективам телеканалов, родным и близким погибших", — сказал Киселев.
Медиасеть Al Mayadeen является партнером Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина — военного корреспондента медиагруппы "Россия сегодня", погибшего в 2014 году под Донецком.