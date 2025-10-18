Рейтинг@Mail.ru
Колумбийский эксперт призвал не пересекать красную линию защиты журналистов - РИА Новости, 18.10.2025
03:13 18.10.2025
Колумбийский эксперт призвал не пересекать красную линию защиты журналистов
Колумбийский эксперт призвал не пересекать красную линию защиты журналистов - РИА Новости, 18.10.2025
Колумбийский эксперт призвал не пересекать красную линию защиты журналистов
Убийство украинскими силами военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева заставляет вновь подчеркнуть: конфликтующие стороны не могут ни при каких... РИА Новости, 18.10.2025
в мире
запорожская область
россия
иван зуев
юрий войткевич
владимир путин
запорожская область
россия
в мире, запорожская область, россия, иван зуев, юрий войткевич, владимир путин
В мире, Запорожская область, Россия, Иван Зуев, Юрий Войткевич, Владимир Путин
Колумбийский эксперт призвал не пересекать красную линию защиты журналистов

Дуран: убийство военкора РИА Новости Зуева противоречит международному праву

Фотография в память о погибшем военном корреспонденте РИА Новости Иване Зуеве на медиафасаде здания международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
Фотография в память о погибшем военном корреспонденте РИА Новости Иване Зуеве на медиафасаде здания международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Фотография в память о погибшем военном корреспонденте РИА Новости Иване Зуеве на медиафасаде здания международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
БОГОТА, 18 окт - РИА Новости. Убийство украинскими силами военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева заставляет вновь подчеркнуть: конфликтующие стороны не могут ни при каких обстоятельствах пересекать эту красную линию и рассматривать прессу как военную цель, заявил РИА Новости исследователь в области коммуникаций и преподаватель Колумбийского университета имени Хорхе Тадео Лосано Оскар Дуран.
Военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания в результате удара украинского беспилотника, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.
"То, что армия не уважает прессу, неприемлемо и противоречит нормам международного гуманитарного права. Журналисты - это гражданские лица и должны быть защищены, за исключением случаев, когда они принимают непосредственное участие в боевых действиях. Это не мнение - это закреплено в Дополнительных протоколах и в резолюции 1738 Совета Безопасности, которая прямо осуждает нападения на журналистов и средства массовой информации", - сказал РИА Новости Дуран.
Эксперт указал, что подобные случаи нельзя нормализовать, поскольку они наносят глубокий ущерб демократическому качеству любого общества.
"Если государства это нормализуют, они подрывают демократию и право граждан знать. В нашем регионе мы усвоили, что без свободы прессы нет публичной дискуссии, а стигматизация всегда в итоге приводит к насилию", - добавил Дуран.
Нападения на журналистов, по словам собеседника агентства посылают опасный сигнал: информация перестаёт быть общественным благом и превращается в ещё один фронт сражений. При этом военная журналистика "не должна сводиться к зрелищам и не может быть спутана с пропагандой".
"Я настаиваю на двух вещах: методе и ответственности. Что касается метода - должна быть проверка, прослеживаемость, независимость от сторон и платформ. Журналистика - это не пропаганда и не слухи. Что касается ответственности - военные и гражданские командования должны иметь протоколы защиты, обучение нормам международного гуманитарного права. И должны применяться реальные санкции в случаях злоупотреблений", - подчеркнул эксперт.
Гибель Зуева и других журналистов, освещающих войну, по его словам, влияет на восприятие общественностью и порождает страх.
"Если государство или стороны конфликта не защищают прессу, кто тогда защищает право граждан знать? Необходимо помнить, что есть красная линия, которую никто не должен пересекать. Защита журналистики на поле боя - это не корпоративный вопрос, это защита демократического права на правду", - заключил Дуран.
Иван Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте Зуеву была объявлена благодарность президента РФ Владимира Путина.
Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
Ранее от рук киевского режима погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин и Ростислав Журавлев.
В миреЗапорожская областьРоссияИван ЗуевЮрий ВойткевичВладимир Путин
 
 
