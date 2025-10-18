Колумбийский эксперт призвал не пересекать красную линию защиты журналистов

Фотография в память о погибшем военном корреспонденте РИА Новости Иване Зуеве на медиафасаде здания международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве

БОГОТА, 18 окт - РИА Новости. Убийство украинскими силами военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева заставляет вновь подчеркнуть: конфликтующие стороны не могут ни при каких обстоятельствах пересекать эту красную линию и рассматривать прессу как военную цель, заявил РИА Новости исследователь в области коммуникаций и преподаватель Колумбийского университета имени Хорхе Тадео Лосано Оскар Дуран.

"То, что армия не уважает прессу, неприемлемо и противоречит нормам международного гуманитарного права. Журналисты - это гражданские лица и должны быть защищены, за исключением случаев, когда они принимают непосредственное участие в боевых действиях. Это не мнение - это закреплено в Дополнительных протоколах и в резолюции 1738 Совета Безопасности, которая прямо осуждает нападения на журналистов и средства массовой информации", - сказал РИА Новости Дуран.

Эксперт указал, что подобные случаи нельзя нормализовать, поскольку они наносят глубокий ущерб демократическому качеству любого общества.

"Если государства это нормализуют, они подрывают демократию и право граждан знать. В нашем регионе мы усвоили, что без свободы прессы нет публичной дискуссии, а стигматизация всегда в итоге приводит к насилию", - добавил Дуран.

Нападения на журналистов, по словам собеседника агентства посылают опасный сигнал: информация перестаёт быть общественным благом и превращается в ещё один фронт сражений. При этом военная журналистика "не должна сводиться к зрелищам и не может быть спутана с пропагандой".

"Я настаиваю на двух вещах: методе и ответственности. Что касается метода - должна быть проверка, прослеживаемость, независимость от сторон и платформ. Журналистика - это не пропаганда и не слухи. Что касается ответственности - военные и гражданские командования должны иметь протоколы защиты, обучение нормам международного гуманитарного права. И должны применяться реальные санкции в случаях злоупотреблений", - подчеркнул эксперт.

Гибель Зуева и других журналистов, освещающих войну, по его словам, влияет на восприятие общественностью и порождает страх.

"Если государство или стороны конфликта не защищают прессу, кто тогда защищает право граждан знать? Необходимо помнить, что есть красная линия, которую никто не должен пересекать. Защита журналистики на поле боя - это не корпоративный вопрос, это защита демократического права на правду", - заключил Дуран.

