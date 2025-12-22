Рейтинг@Mail.ru
В Москве стартовал конкурс фотожурналистики имени Стенина - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:24 22.12.2025 (обновлено: 13:05 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/moskva-2063804516.html
В Москве стартовал конкурс фотожурналистики имени Стенина
В Москве стартовал конкурс фотожурналистики имени Стенина - РИА Новости, 22.12.2025
В Москве стартовал конкурс фотожурналистики имени Стенина
Двенадцатый международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина стартовал в Москве в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T12:24:00+03:00
2025-12-22T13:05:00+03:00
россия
китай
москва
дмитрий киселев
андрей стенин
юнеско
вгтрк
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990416099_0:0:3377:1900_1920x0_80_0_0_acbbc838b415a7f53c84b570e57dba4b.jpg
https://ria.ru/20251118/stenin-2055700440.html
https://ria.ru/20250925/katar-2044294094.html
https://ria.ru/20250404/indiya-2009377699.html
россия
китай
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990416099_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_8960b339a9cb380231639d106e7cb8ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, москва, дмитрий киселев, андрей стенин, юнеско, вгтрк, общество
Россия, Китай, Москва, Дмитрий Киселев, Андрей Стенин, ЮНЕСКО, ВГТРК, Общество
В Москве стартовал конкурс фотожурналистики имени Стенина

В Москве стартовал международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПосетитель выставки фотоконкурса имени Андрея Стенина
Посетитель выставки фотоконкурса имени Андрея Стенина - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Посетитель выставки фотоконкурса имени Андрея Стенина . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Двенадцатый международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина стартовал в Москве в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня".
Конкурс, носящий имя специального фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня", погибшего летом 2014 года под Донецком, по традиции объявил начало приема заявок в день его рождения - 22 декабря. Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил, что в этом году объявлена новая номинация конкурса.
Фотокорреспондент Андрей Стенин на улице Каира. Фото из архива - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Гибель Стенина говорит о начале войны именно в 2014 году, считает Киселев
18 ноября, 13:20
"Уже в 12 раз конкурс Стенина готовится объявить старт приема работ. Это всегда радостно и волнительно. В этом году - особенно, потому что мы подготовили нашим участникам сюрприз, который, наверняка, их обрадует. Мы рады проанонсировать новую номинацию этого года - "Энергия жизни". В нее смогут подать работы фотожурналисты в возрасте от 34 лет", - сказал Киселев, чьи слова приводятся в сообщении.
Киселев добавил, что миссия конкурса "по-прежнему неизменна" - она в том, чтобы открывать новые имена и давать старт молодым фотографам. Он отметил, что также будет интересно увидеть работы состоявшихся профессионалов, которые, по его словам, задают ориентиры для молодежи.
"Будем ждать проекты мэтров и начинающих авторов, из них всех и складывается разнообразная, яркая и противоречивая картина современной фотожурналистики. Для нас большая гордость быть ее частью", - добавил Киселев.
Уточняется, что фотоконкурс проводится по шести номинациям: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета", "Портрет. Герой нашего времени" и "Вид сверху" и новая номинация "Энергия жизни". Свои заявки фотопрофессионалы могут подать на сайте конкурса на русском и английском языках до 28 февраля 2026 года включительно.
Выставка конкурса Андрея Стенина - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Катар впервые стал хостом выставки конкурса Андрея Стенина
25 сентября, 14:41
Призовой фонд конкурса 2025 года составит 125 тысяч рублей за первое, 100 тысяч рублей за второе и 75 тысяч рублей за третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса - Гран-при - получит 700 тысяч рублей. Церемония награждения победителей XII Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина по традиции пройдет в Москве в сентябре-ноябре 2026 года.
Международный конкурс фотожурналистики имени Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия) и онлайн-платформа "СМОТРИМ" (Россия).
Международными информационными партнерами конкурса стали: Медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиахолдинг Dar Al Sharq (Катар), интернет-портал Brasil247 (Бразилия), информационное агентство PTI (Индия), информационное агентство IINA (Ирак), информационное агентство MEHR (Иран), информационное агентство NAN (Нигерия), информационное агентство Xinhua (Китай).
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
Нью-Дели, Индия - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
В Индии открылась выставка работ победителей конкурса имени Стенина
4 апреля, 16:34
 
РоссияКитайМоскваДмитрий КиселевАндрей СтенинЮНЕСКОВГТРКОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала