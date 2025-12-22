В Москве стартовал конкурс фотожурналистики имени Стенина

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Двенадцатый международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина стартовал в Москве в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня".
Конкурс, носящий имя специального фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня", погибшего летом 2014 года под Донецком, по традиции объявил начало приема заявок в день его рождения - 22 декабря. Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил, что в этом году объявлена новая номинация конкурса.
"Уже в 12 раз конкурс Стенина готовится объявить старт приема работ. Это всегда радостно и волнительно. В этом году - особенно, потому что мы подготовили нашим участникам сюрприз, который, наверняка, их обрадует. Мы рады проанонсировать новую номинацию этого года - "Энергия жизни". В нее смогут подать работы фотожурналисты в возрасте от 34 лет", - сказал Киселев, чьи слова приводятся в сообщении.
Киселев добавил, что миссия конкурса "по-прежнему неизменна" - она в том, чтобы открывать новые имена и давать старт молодым фотографам. Он отметил, что также будет интересно увидеть работы состоявшихся профессионалов, которые, по его словам, задают ориентиры для молодежи.
"Будем ждать проекты мэтров и начинающих авторов, из них всех и складывается разнообразная, яркая и противоречивая картина современной фотожурналистики. Для нас большая гордость быть ее частью", - добавил Киселев.
Уточняется, что фотоконкурс проводится по шести номинациям: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета", "Портрет. Герой нашего времени" и "Вид сверху" и новая номинация "Энергия жизни". Свои заявки фотопрофессионалы могут подать на сайте конкурса на русском и английском языках до 28 февраля 2026 года включительно.
Катар впервые стал хостом выставки конкурса Андрея Стенина
25 сентября, 14:41
Призовой фонд конкурса 2025 года составит 125 тысяч рублей за первое, 100 тысяч рублей за второе и 75 тысяч рублей за третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса - Гран-при - получит 700 тысяч рублей. Церемония награждения победителей XII Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина по традиции пройдет в Москве в сентябре-ноябре 2026 года.
Международный конкурс фотожурналистики имени Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия) и онлайн-платформа "СМОТРИМ" (Россия).
Международными информационными партнерами конкурса стали: Медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиахолдинг Dar Al Sharq (Катар), интернет-портал Brasil247 (Бразилия), информационное агентство PTI (Индия), информационное агентство IINA (Ирак), информационное агентство MEHR (Иран), информационное агентство NAN (Нигерия), информационное агентство Xinhua (Китай).
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).