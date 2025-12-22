В Москве стартовал конкурс фотожурналистики имени Стенина

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Двенадцатый международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина стартовал в Москве в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня".

Конкурс, носящий имя специального фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня", погибшего летом 2014 года под Донецком, по традиции объявил начало приема заявок в день его рождения - 22 декабря. Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил, что в этом году объявлена новая номинация конкурса.

"Уже в 12 раз конкурс Стенина готовится объявить старт приема работ. Это всегда радостно и волнительно. В этом году - особенно, потому что мы подготовили нашим участникам сюрприз, который, наверняка, их обрадует. Мы рады проанонсировать новую номинацию этого года - "Энергия жизни". В нее смогут подать работы фотожурналисты в возрасте от 34 лет", - сказал Киселев, чьи слова приводятся в сообщении.

Киселев добавил, что миссия конкурса "по-прежнему неизменна" - она в том, чтобы открывать новые имена и давать старт молодым фотографам. Он отметил, что также будет интересно увидеть работы состоявшихся профессионалов, которые, по его словам, задают ориентиры для молодежи.

"Будем ждать проекты мэтров и начинающих авторов, из них всех и складывается разнообразная, яркая и противоречивая картина современной фотожурналистики. Для нас большая гордость быть ее частью", - добавил Киселев.

Уточняется, что фотоконкурс проводится по шести номинациям: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета", "Портрет. Герой нашего времени" и "Вид сверху" и новая номинация "Энергия жизни". Свои заявки фотопрофессионалы могут подать на сайте конкурса на русском английском языках до 28 февраля 2026 года включительно.

Призовой фонд конкурса 2025 года составит 125 тысяч рублей за первое, 100 тысяч рублей за второе и 75 тысяч рублей за третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса - Гран-при - получит 700 тысяч рублей. Церемония награждения победителей XII Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина по традиции пройдет в Москве в сентябре-ноябре 2026 года.

Международный конкурс фотожурналистики имени Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО , ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия) и онлайн-платформа "СМОТРИМ" (Россия).

Международными информационными партнерами конкурса стали: Медиахолдинг Independent Media ( ЮАР ), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) ( Китай ), интернет-портал The Paper (Китай), медиахолдинг Dar Al Sharq ( Катар ), интернет-портал Brasil247 ( Бразилия ), информационное агентство PTI ( Индия ), информационное агентство IINA ( Ирак ), информационное агентство MEHR ( Иран ), информационное агентство NAN ( Нигерия ), информационное агентство Xinhua (Китай).