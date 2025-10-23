Рейтинг@Mail.ru
Друзья и коллеги рассказали о погибшем военкоре РИА Новости Иване Зуеве
10:41 23.10.2025 (обновлено: 12:33 23.10.2025)
Друзья и коллеги рассказали о погибшем военкоре РИА Новости Иване Зуеве
Друзья и коллеги рассказали о погибшем военкоре РИА Новости Иване Зуеве
Настоящий патриот, позитивный человек с большой и искренней любовью к людям, профессионал, который жил идеей рассказывать о простых настоящих героях, и друг, на РИА Новости, 23.10.2025
Друзья и коллеги рассказали о погибшем военкоре РИА Новости Иване Зуеве

Ермаков: погибший военкор Иван Зуев был настоящим патриотом

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкФотография в память о погибшем военном корреспонденте РИА Новости Иване Зуеве возле здания международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
Фотография в память о погибшем военном корреспонденте РИА Новости Иване Зуеве возле здания международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Фотография в память о погибшем военном корреспонденте РИА Новости Иване Зуеве возле здания международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 23 окт – РИА Новости. Настоящий патриот, позитивный человек с большой и искренней любовью к людям, профессионал, который жил идеей рассказывать о простых настоящих героях, и друг, на которого можно положиться в любой ситуации — так отзываются о погибшем военкоре РИА Новости Иване Зуеве его друзья и коллеги.
Иван Зуев погиб в Запорожской области 16 октября при выполнении журналистского задания в результате удара украинского беспилотника. В журналистике он работал с 2008 года, последние три года был военкором РИА Новости. Его профессионализм не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте Зуеву была объявлена благодарность президента.
Военкор Иван Зуев - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
В ГД назвали погибшего военкора РИА Новости человеком великого мужества
16 октября, 22:03
"До сих пор я не могу с этой мыслью смириться, что Вани больше нет. В это вообще невозможно поверить. Это был самый аккуратный человек. Самый осторожный человек, которого я видел, как работает на войне… Он, безусловно, был патриот нашей страны, своей Родины. Он прекрасно понимал, как нам тяжело. Но он знал, на что он идет. Это 100%. И он себя не жалел. И я уверен, что он не хотел бы, чтобы его жалели. И на таких все держится, конечно. И когда они уходят, это действительно большая потеря", - говорит друг Ивана Зуева, журналист Тимофей Ермаков.
Дарина Хануна - корреспондент РИА Новости вспоминает, как работала с Иваном на "Крокусе" и была удивлена, насколько быстро он внушает доверие людям. "Я всегда удивлялась, как такой большой, с виду очень суровый мужчина умеет так расположить и так притянуть к себе человека. Я его часто спрашивала, почему он поехал на СВО. Он говорил: "Я хочу рассказывать о героях, о простых ребятах, простых солдатах, которые защищают нашу Родину. Я хочу, чтобы их имена знали". И он нес эту миссию, он жил ею. Ваня умел любить всех, умел любить каждого. У него были простые мечты. Он очень хотел мира. Он надеялся и верил, что вот-вот, еще чуть-чуть, мы победим, наступит мир, и все будет спокойно… То, что он умел делать для людей, наверное, мало, а, скорее всего даже никто не умеет", - делится воспоминаниями Дарина.
Иван Зуев в какой-то мере уникальный человек, он всегда имел такое видение в работе, которого не было у других, отмечает военный корреспондент РИА Новости Максим Романенко. "Как-то по-другому всегда смотрел на историю. Он спокойно всё воспринимал… Любая нестандартная, какая-то нештатная ситуация - он абсолютно спокойно реагировал. В хорошем смысле холодно и однозначно. Благодарен ему за дружбу, за опыт. В целом за то, что он встретился на моем пути. В профессиональном плане он оставил свой след как минимум для меня", - подчеркивает Максим Романенко.
Несмотря на тяжелую работу Иван Зуев всегда радовал коллег позитивным настроем и дарил положительные эмоции. "Улыбка не спадала с его лица никогда. Когда он был в Москве, когда он заходил в офис - эта огромная широкая улыбка наполняла всех и дарила только положительные эмоции. Все были очень рады, когда Ваня имел возможность приехать в офис. И помимо улыбки это всегда были очень тёплые объятия. В общем, человек, который только радость исключительно дарил и положительные эмоции", - вспоминает корреспондент РИА Новости Алиса Осипова.
Военкор РИА Новости Иван Зуев - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Пушков выразил соболезнования в связи со смертью военкора Зуева
17 октября, 09:52
"Военный корреспондент представляется если не с оружием в руках, то хотя бы как участник информационного противоборства. В Ване, наверное, на 99% было корреспондента и только на 1% военного. Ему органически чуждо было желать зла другим людям или причинять зло другим людям. А вот надежду он давал. Если говорить про его карьерный путь, то, наверное, по этой причине он так долго и хорошо работал. Потому что Ваня был не про войну. Ваня был про людей. Ведь война, да и любые негативные события - это место, где в особой степени нужно присутствие надежды и нужно присутствие человека, который эту надежду даст. Он, наверное, чувствовал свою необходимость быть там", - говорит о коллеге корреспондент РИА Новости Кирилл Рубцов.
Для коллектива гибель Ивана Зуева, как и Ростислава Журавлева, с которым он вместе пришел работать в РИА Новости и с которым дружил много лет, и Андрея Стенина — невосполнимые утраты. Они до последних минут своей жизни остались верны профессии и пути, который для себя определили. И так же стали героями, о которых старались, рискуя собственными жизнями и превозмогая трудности, рассказать всему миру.
Фотография в память о погибшем военном корреспонденте РИА Новости Иване Зуеве возле здания международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Прощание с военкором РИА Новости Иваном Зуевым пройдет 23 октября в Тюмени
Вчера, 08:20
 
МоскваИван ЗуевРостислав ЖуравлевАндрей СтенинКрокус
 
 
