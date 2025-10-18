Рейтинг@Mail.ru
Представитель ОБСЕ выразил соболезнования семье военкора Ивана Зуева - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:14 18.10.2025 (обновлено: 17:41 18.10.2025)
https://ria.ru/20251018/voenkor-2049096220.html
Представитель ОБСЕ выразил соболезнования семье военкора Ивана Зуева
Представитель ОБСЕ выразил соболезнования семье военкора Ивана Зуева - РИА Новости, 18.10.2025
Представитель ОБСЕ выразил соболезнования семье военкора Ивана Зуева
Представитель ОБСЕ по свободе СМИ, посол Ян Брату сожалеет в связи с гибелью военкора РИА Новости Ивана Зуева, ставшего жертвой атаки украинского беспилотника,... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T15:14:00+03:00
2025-10-18T17:41:00+03:00
в мире
украина
запорожская область
россия
иван зуев
юрий войткевич
владимир путин
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048884671_8:0:1162:649_1920x0_80_0_0_72c7ec35cc81a7571f1a6e1c184f5b7e.jpg
https://ria.ru/20251017/voenkor-2048877273.html
https://ria.ru/20251017/simonjan-2048997556.html
украина
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048884671_153:0:1018:649_1920x0_80_0_0_f58801b77743cb7fcc8d9e47e00b3681.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, запорожская область, россия, иван зуев, юрий войткевич, владимир путин, обсе
В мире, Украина, Запорожская область, Россия, Иван Зуев, Юрий Войткевич, Владимир Путин, ОБСЕ
Представитель ОБСЕ выразил соболезнования семье военкора Ивана Зуева

Представитель ОБСЕ Брату выразил соболезнования семье военкора Ивана Зуева

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоенный корреспондент РИА Новости Иван Зуев
Военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕНА, 18 окт - РИА Новости. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ, посол Ян Брату сожалеет в связи с гибелью военкора РИА Новости Ивана Зуева, ставшего жертвой атаки украинского беспилотника, и выразил соболезнования его семье.
По его словам, сообщения об убийстве военкора РИА Новости Ивана Зуева и ранения, полученные его коллегой Юрием Войткевичем, напоминают об ужасных человеческих потерях в ходе конфликта на Украине.
Военкор РИА Новости Иван Зуев - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
"Умел побороть страх". Каким был военкор Зуев
17 октября, 14:45
"Международное гуманитарное право четко устанавливает, что "журналисты, работающие в зоне боевых действий, должны считаться гражданскими лицами и как таковые должны быть под защитой". Я выражаю свои соболезнования семье Зуева", - гласит заявление, размещенное представителем ОБСЕ по свободе СМИ в соцсети X.
В комментарии для РИА Новости Брату отметил, что на данный момент, согласно имеющимся у него данным, еще не ясно, были ли Зуев и Войткевич непосредственно атакованы как журналисты, например, были ли они одеты в жилеты для прессы, также неясен характер атаки беспилотника.
"Несмотря на обстоятельства, я сожалею, что еще один журналист заплатил самую высокую цену, выполняя свою работу", - отметил он.
Брату также пожелал Юрию Войткевичу скорейшего выздоровления.
Военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания в результате удара украинского беспилотника, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.
В агентстве Зуев работал с апреля 2023 года, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте ему была объявлена благодарность президента РФ Владимира Путина.
Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
Ранее от рук киевского режима погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин и Ростислав Журавлёв.
Симоньян о гибели военкора РИА Новости Ивана Зуева - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Симоньян назвала трагедией гибель военкора Зуева
17 октября, 21:08
 
В миреУкраинаЗапорожская областьРоссияИван ЗуевЮрий ВойткевичВладимир ПутинОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала