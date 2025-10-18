Представитель ОБСЕ выразил соболезнования семье военкора Ивана Зуева

ВЕНА, 18 окт - РИА Новости. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ, посол Ян Брату сожалеет в связи с гибелью военкора РИА Новости Ивана Зуева, ставшего жертвой атаки украинского беспилотника, и выразил соболезнования его семье.

"Международное гуманитарное право четко устанавливает, что "журналисты, работающие в зоне боевых действий, должны считаться гражданскими лицами и как таковые должны быть под защитой". Я выражаю свои соболезнования семье Зуева", - гласит заявление, размещенное представителем ОБСЕ по свободе СМИ в соцсети X.

В комментарии для РИА Новости Брату отметил, что на данный момент, согласно имеющимся у него данным, еще не ясно, были ли Зуев и Войткевич непосредственно атакованы как журналисты, например, были ли они одеты в жилеты для прессы, также неясен характер атаки беспилотника.

"Несмотря на обстоятельства, я сожалею, что еще один журналист заплатил самую высокую цену, выполняя свою работу", - отметил он.

Брату также пожелал Юрию Войткевичу скорейшего выздоровления.

Военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания в результате удара украинского беспилотника, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.

Владимира Путина. В агентстве Зуев работал с апреля 2023 года, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте ему была объявлена благодарность президента РФ

Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.