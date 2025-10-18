Фотография в память о погибшем военном корреспонденте РИА Новости Иване Зуеве возле здания международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве

Фотография в память о погибшем военном корреспонденте РИА Новости Иване Зуеве возле здания международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 окт - РИА Новости. Гибель военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева, ставшего жертвой атаки украинского беспилотника, ещё раз показала то безразличие, с которым киевский режим относится к защите гражданских лиц, сообщила РИА Новости член совета директоров профсоюза прессы Буэнос-Айреса (SiPreBA) Мария Клара Альбису.

Военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания в результате удара украинского беспилотника, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.

"Не первый раз киевский режим показывает абсолютное безразличие к защите, в которой нуждаются гражданские лица в рамках конфликта, потому что фотографы, журналисты - мы гражданские лица внутри любого вооруженного конфликта, что признается международным правом", - сказала она РИА Новости.

Альбису отметила, что в последние годы военные преступления против журналистов остаются безнаказанными. "Их убийства представляются как произошедшие во время конфликта, что не соответствует действительности", - отметила собеседница агентства, добавив, что журналисты имеют право на особую защиту.

По ее мнению, необходимо привлечь внимание Европы , частью которой хочет быть Украина , Европы, где действуют стандарты свободы прессы. Но, похоже, что ЕС позволяет Украине систематически не соблюдать эти стандарты.

"Это не первый случай, когда журналист, документирующий этот вооружённый конфликт, получает ранения или погибает из-за пренебрежения стандартами, которые должна соблюдать украинская армия", - добавила Альбису.

Владимира Путина. В агентстве Зуев работал с апреля 2023 года, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте ему была объявлена благодарность президента РФ

Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.