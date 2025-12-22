https://ria.ru/20251222/rossija-2063836890.html
МИА "Россия сегодня" почтила память фотокорреспондента Андрея Стенина
Международная медиагруппа "Россия сегодня" почтила память фотокорреспондента Андрея Стенина в день его рождения. РИА Новости, 22.12.2025
россия
донецк
москва
андрей стенин
общество
юнеско
