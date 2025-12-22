Рейтинг@Mail.ru
МИА "Россия сегодня" почтила память фотокорреспондента Андрея Стенина
14:01 22.12.2025 (обновлено: 14:43 22.12.2025)
МИА "Россия сегодня" почтила память фотокорреспондента Андрея Стенина
россия, донецк, москва, андрей стенин, общество, юнеско
Россия, Донецк, Москва, Андрей Стенин, Общество, ЮНЕСКО
© РИА НовостиСпециальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин
© РИА Новости
Специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" почтила память фотокорреспондента Андрея Стенина в день его рождения.
Корзину цветов принесли на могилу Стенина на Троекуровском кладбище.
Стенин погиб в районе Донецка 6 августа 2014 года. Автомобиль, в котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе.
За мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга, указом президента РФ Стенин был посмертно награжден орденом Мужества. В декабре 2014 года "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО организовала Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, ставший единственной и крупнейшей в России международной площадкой для молодых фотографов. Двенадцатый международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина стартовал в Москве в понедельник.
Посетитель выставки фотоконкурса имени Андрея Стенина - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
В Москве стартовал конкурс фотожурналистики имени Стенина
Вчера, 12:24
 
РоссияДонецкМоскваАндрей СтенинОбществоЮНЕСКО
 
 
