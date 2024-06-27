https://ria.ru/20240627/perevoroty-1955784055.html

Госперевороты и попытки военных переворотов в мире в 2021-2024 годах

Госперевороты и попытки военных переворотов в мире в 2021-2024 годах - РИА Новости, 27.06.2024

Госперевороты и попытки военных переворотов в мире в 2021-2024 годах

боливийские СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. Президент Боливии Луис Арсе призвал к... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T10:24

2024-06-27T10:24

2024-06-27T10:24

справки

в мире

попытка госпереворота в боливии

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202426 июня боливийские СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. Президент Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. Ее возглавил генерал Хуан Хосе Сунига, который, по сообщению местных СМИ, ранее был отстранен с поста командующего армией. Арсе назначил новое военное руководство.Генерал Хуан Хосе Сунига, возглавивший попытку госпереворота в Боливии, был арестован. На пути к машине Сунига рассказал присутствовавшим журналистам свою версию произошедшего. По словам генерала, он разговаривал с президентом Боливии Луисом Арсе 23 июня и тот говорил о необходимости предпринять действия для повышения своей популярности. Генпрокуратура Боливии обвинила Сунигу в терроризме и вооруженном бунте.19 мая представитель армии ДР Конго Сильвен Экенге сообщил, что вооруженные силы страны предотвратили попытку государственного переворота. По словам представителя армии страны Сильвена Экенге, в ней были замешаны иностранцы. Местное издание Actualite сообщило, что были слышны выстрелы недалеко от резиденции кандидата на пост председателя Национальной ассамблеи Виталя Камерхе. По меньшей мере три человека, в том числе сотрудники правоохранительных органов, погибли. Позднее портал Actu30 сообщил, что лидер мятежников, предпринявших попытку госпереворота в ДРК, был ликвидирован.202330 августа военные в Габоне заявили о роспуске институтов власти и отмене результатов выборов, на которых, по данным агентства Франс Пресс, победил Али Бонго Ондимба, занимавший пост президента с 2009 года. Позднее военные пообещали, что будут постепенно создавать институты переходного периода. Они также заявили, что Али Бонго Ондимба помещен под домашний арест, однако в начале сентября президент переходного периода Габона Брис Олиги Нгема разрешил отстраненному президенту выехать за границу, учитывая его состояние здоровья. Позднее свергнутый президент принял решение остаться в стране и предложил свои услуги правительству переходного периода.26 июля в Нигере военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее, во время выступления по национальному телевидению они заявили, что президент Мохамед Базум смещен. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. 202225 ноября премьер-министр Сан-Томе и Принсипи Патрис Тровоада заявил, что в стране была предпринята неудачная попытка государственного переворота. Он добавил, что четверо мужчин, в том числе бывший председатель национального собрания страны Дельфин Невеш, а также неназванный бывший наемник, который уже был автором попытки путча в 2009 году, пытались напасть на штаб армии. Участники переворота были задержаны. 27 ноября радиостанция RFI сообщила, что в результате этой попытки погибли по меньшей мере пять человек. Также отмечалось, что с момента попытки переворота были задержаны десятки человек, среди которых как военные, так и гражданские. По данным радиостанции, в подготовке попытки переворота власти участвовал батальон "Буйволы", созданный в Южно-Африканской Республике и распущенный после падения апартеида. 17 мая стало известно, что власти Мали заявили о попытке военного госпереворота. Группа военных пыталась устроить военный переворот в ночь с 11 на 12 мая, "эти военные получали поддержку со стороны одной из западных стран". Силам обороны и безопасности Мали удалось пресечь попытку "благодаря своей бдительности и профессионализму". 3 апреля издание Colombo Gazette сообщило, что в Шри-Ланке предотвратили переворот в стиле "арабской весны". Власти Шри-Ланки Полиция сообщили, что в Западной провинции с 22 часов до 6 утра были арестованы 664 человека. Комендантский час по всему острову был объявлен в преддверии акции протеста в стиле "арабской весны". 1 февраля в Гвинее-Бисау была совершена попытка государственного переворота. Во время заседания Совета министров под председательством Главы государства Сиссоку Эмбало в дом правительства ворвалась группа неизвестных вооруженных людей для захвата высшего руководства страны. В течение какого-то времени мятежники удерживали в заложниках президента и премьер-министра, которых к вечеру того же дня удалось освободить силами военной полиции. По меньшей мере 11 человек погибли при попытке государственного переворота. 24 января в Буркина-Фасо мятежники захватили власть от имени "Патриотического движения за сохранение и восстановление", которое возглавлял подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба. Они заявили, что отправили в отставку президента страны Рока Марка Каборе, правительство страны распущено, действие конституции приостанавливается. Позднее конституцию мятежники решили восстановить. Президентом страны и командующим вооруженными силами был назначен лидер мятежников подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба. В ночь на 1 октября в Буркина-Фасо произошел новый военный переворот. Группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода под руководством подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы. Позднее он заявил о готовности добровольно уйти в отставку в случае выполнении мятежниками нескольких условий. Дамиба, в частности, попросил гарантировать ему и лояльным солдатам безопасность, к середине 2024 года восстановить в стране конституционный порядок и провести новые президентские выборы. 2 октября стало известно, что Поль-Анри Сандаого Дамиба покинул страну. 6 октября стало известно, что новый военный лидер Буркина-Фасо Ибрагим Траоре официально назначен президентом страны. 202125 октября СМИ сообщили о помещении премьер-министра Судана Абдаллы Хамдока под домашний арест. По их данным, задержаны также четыре министра и гражданский представитель Суверенного совета страны Мухаммед Феки. Председатель переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил чрезвычайное положение и роспуск совета и правительства страны. Оппозиционное военным властям Судана "Объединение профсоюзов" призвало жителей страны выйти на улицы для противостояния "военному перевороту". В ряде районов Хартума был отключен интернет, военные перекрыли мосты в городе. Вышедшие на улицы демонстранты перекрыли несколько улиц столицы и жгли покрышки. По данным оппозиционного военным комитета суданских врачей, 12 человек пострадали в суданской столице Хартуме в результате стрельбы по демонстрантам. По данным агентства Рейтер, в результате протестов семь человек погибли и 140 пострадали.Ранее 21 сентября пресс-секретарь вооруженных сил Судана Тахер Абу Хага в эфире гостелевидения заявил о предотвращении попытки переворота в стране. Телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в правительстве Судана сообщил, что более 40 офицеров, участвовавших в попытке переворота в Судане, задержаны, аресты продолжаются. По данным телеканала, организаторы переворота – сторонники бывшего президента Омара аль-Башира.5 сентября офицеры гвинейских сил специального назначения во главе с полковником Мамади Думбуя, который ранее служил во французском иностранном легионе, задержали президента страны Альфа Конде, позже объявили о роспуске госинститутов, прекращении действия конституции и закрытии границ этой африканской страны. По словам Думбуя, президент страны Конде находится под контролем военных в безопасном месте. Военные подчеркнули, что не поддадутся никакому давлению, а Конде получит гуманное обращение. Конде возглавлял страну с 2010 года. В марте 2020 года на референдуме были одобрены поправки к конституции, позволившие ему занимать пост еще два срока. Оппозиция референдум бойкотировала, в ходе беспорядков погибли более 40 человек. 1 октября полковник Мамади Думбуя был приведен к присяге в качестве президента переходного периода. В январе 2022 года Коде разрешили поехать в ОАЭ для лечения, в апреле он вернулся в страну. В мае 2022 года Альфа Конде отправился в Турцию на лечение. В марте 2023 года СМИ сообщали, что Альфа Конде находится в Стамбуле. В ночь на 31 марта в Нигере была предотвращена попытка государственного переворота Местные СМИ сообщали, что ночью поблизости от президентского дворца в центре Ниамея велась стрельба. Примерно в 03.00 (05.00 мск) неизвестные открыли огонь из тяжелого оружия, затем началась перестрелка. Стрельба завершилась примерно через час, но периодически случалась в разных кварталах города. Правительство Нигера подтвердило, что в стране произошла попытка государственного переворота, и объявило о начале расследования. Официальный представитель правительства Закария Абдурахман сообщил, что несколько мятежников уже задержаны. Ранее Конституционный суд (КС) Нигера подтвердил итоги второго тура президентских выборов, согласно которым победу одержал кандидат от правящей партии Мохамед Базум, набравший во втором туре 55,66%. Его соперник, бывший президент республики Махаман Усман, свое поражение не признал.1 февраля вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки. Они обвинили бывшую правящую партию НЛД в подтасовке в свою пользу всеобщих выборов, которые прошли в Мьянме в ноябре 2020 года. Гражданские власти отказались принять к сведению результаты армейского расследования предполагаемых махинаций на выборах, как и начать собственное расследование. Военные арестовали гражданских лидеров страны, заведя на них ряд административных и уголовных дел, блокировали первое заседание первой сессии парламента нового созыва, избранного на ноябрьских выборах, а затем распустили национальную избирательную комиссию и создали новую, заявив, что власть снова перейдет к гражданскому правительству после окончания действия режима ЧП, который введен на два года, и новых выборов. 1 августа созданный пришедшими к власти военными Государственный административный совет Мьянмы объявил о формировании временного правительства страны. Согласно указу, верховный главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы, председатель Государственного административного совета Мин Аун Хлайн стал премьер-министром страны. Действия военных вызвали массовое протестное движение, перешедшее после многомесячных уличных столкновений демонстрантов и полиции, в которых погибли более тысячи человек, к вооруженной борьбе против военного правительства. Оппозиция создала подпольное альтернативное Правительство национального единства, в которое вошли бывшие депутаты и функционеры НЛД и представители этнических политических сил, которое является вдохновителем протестных акций и вооруженной борьбы. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, в мире, попытка госпереворота в боливии