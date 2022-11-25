https://ria.ru/20221125/gosperevorot-1834225582.html

На Сан-Томе и Принсипи пытались совершить госпереворот

На Сан-Томе и Принсипи пытались совершить госпереворот - РИА Новости, 25.11.2022

На Сан-Томе и Принсипи пытались совершить госпереворот

Премьер-министр Сан-Томе и Принсипи Патрис Тровоада заявил, что в стране была предпринята неудачная попытка государственного переворота, передает агентство... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T14:45

2022-11-25T14:45

2022-11-25T14:45

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сан-томе

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Сан-Томе и Принсипи Патрис Тровоада заявил, что в стране была предпринята неудачная попытка государственного переворота, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на видеобращение премьера, полученное от министра юстиции Илсы Марии душ Сантуш Амаду Ваз."Была попытка государственного переворота, которая началась около 0.40 (3.40 мск - ред.) и... завершилась вскоре после шести (девяти - мск.) часов утра... Вооруженные силы подверглись нападению в казарме", - цитирует агентство слова из видеообращения премьера.Премьер заявил, что четверо мужчин, в том числе бывший председатель национального собрания страны Дельфин Невеш, а также неназванный бывший наемник, который уже был автором попытки путча в 2009 году, пытались напасть на штаб армии. Премьер добавил, что они были задержаны.Как передает агентство, на видеозаписи премьер заявил, что хотел бы "успокоить" население и "международное сообщество".

https://ria.ru/20220929/katolicheskaya-1820257224.html

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в мире, сан-томе