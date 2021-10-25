https://ria.ru/20211025/makron-1756132150.html

Макрон отреагировал на попытку переворота в Судане

Макрон отреагировал на попытку переворота в Судане - РИА Новости, 25.10.2021

Макрон отреагировал на попытку переворота в Судане

Франция решительно осуждает попытку государственного переворота в Судане и призывает к немедленному освобождению премьер-министра и гражданских лидеров, заявил... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T14:15

2021-10-25T14:15

2021-10-25T14:15

в мире

франция

судан

эммануэль макрон

абдель фаттах аль-бурхан

ситуация в судане

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ПАРИЖ, 25 окт - РИА Новости. Франция решительно осуждает попытку государственного переворота в Судане и призывает к немедленному освобождению премьер-министра и гражданских лидеров, заявил президент страны Эммануэль Макрон."Франция решительно осуждает попытку государственного переворота в Судане. Я выражаю поддержку переходному правительству Судана и призываю к немедленному освобождению премьер-министра и гражданских лидеров и уважению их неприкосновенности ", - написал Макрон в своем Twitter.Ранее в понедельник председатель переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил чрезвычайное положение и роспуск совета и правительства страны.Министерство информации Судана сообщило, что военные увезли в неизвестном направлении премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока, отказавшегося поддержать переворот. Хамдок призвал граждан защитить революцию, выйдя на улицы. Также задержаны несколько министров правительства Хамдока, губернатор Хартума и другие чиновники. По данным оппозиционного военным комитета суданских врачей, 12 человек пострадали в суданской столице Хартуме в результате стрельбы по демонстрантам.В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира.

https://ria.ru/20210905/perevorot-1748776530.html

франция

судан

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Военный протест в Судане: заблокированы дороги в столице Провоенные протестующие ненадолго заблокировали основные дороги и мосты в столице Судана в воскресенье на фоне растущей напряженности между генералом и продемократическим движением, которое подпитывало восстание против автократического бывшего президента Омара аль-Башира. 2021-10-25T14:15 true PT1M00S

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в мире, франция, судан, эммануэль макрон, абдель фаттах аль-бурхан, ситуация в судане