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Макрон отреагировал на попытку переворота в Судане
Макрон отреагировал на попытку переворота в Судане - РИА Новости, 25.10.2021
Макрон отреагировал на попытку переворота в Судане
Франция решительно осуждает попытку государственного переворота в Судане и призывает к немедленному освобождению премьер-министра и гражданских лидеров, заявил... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T14:15
2021-10-25T14:15
2021-10-25T14:15
в мире
франция
судан
эммануэль макрон
абдель фаттах аль-бурхан
ситуация в судане
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ПАРИЖ, 25 окт - РИА Новости. Франция решительно осуждает попытку государственного переворота в Судане и призывает к немедленному освобождению премьер-министра и гражданских лидеров, заявил президент страны Эммануэль Макрон."Франция решительно осуждает попытку государственного переворота в Судане. Я выражаю поддержку переходному правительству Судана и призываю к немедленному освобождению премьер-министра и гражданских лидеров и уважению их неприкосновенности ", - написал Макрон в своем Twitter.Ранее в понедельник председатель переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил чрезвычайное положение и роспуск совета и правительства страны.Министерство информации Судана сообщило, что военные увезли в неизвестном направлении премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока, отказавшегося поддержать переворот. Хамдок призвал граждан защитить революцию, выйдя на улицы. Также задержаны несколько министров правительства Хамдока, губернатор Хартума и другие чиновники. По данным оппозиционного военным комитета суданских врачей, 12 человек пострадали в суданской столице Хартуме в результате стрельбы по демонстрантам.В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира.
https://ria.ru/20210905/perevorot-1748776530.html
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Военный протест в Судане: заблокированы дороги в столице
Провоенные протестующие ненадолго заблокировали основные дороги и мосты в столице Судана в воскресенье на фоне растущей напряженности между генералом и продемократическим движением, которое подпитывало восстание против автократического бывшего президента Омара аль-Башира.
2021-10-25T14:15
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в мире, франция, судан, эммануэль макрон, абдель фаттах аль-бурхан, ситуация в судане
Макрон отреагировал на попытку переворота в Судане
Макрон: Франция осуждает попытку переворота в Судане и призывает освободить премьера