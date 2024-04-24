https://ria.ru/20240424/niger-1942104087.html

Нигер работает с США над выводом американских войск из страны

Нигер работает с США над выводом американских войск из страны - РИА Новости, 24.04.2024

Нигер работает с США над выводом американских войск из страны

Нигер работает над выводом американских войск из страны, в ближайшее время страну посетит высокопоставленный военный США, заявил глава МВД Нигера Мухаммед... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T17:35

2024-04-24T17:35

2024-04-24T17:35

в мире

нигер

сша

переворот в нигере — 2023

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Нигер работает над выводом американских войск из страны, в ближайшее время страну посетит высокопоставленный военный США, заявил глава МВД Нигера Мухаммед Тумба. "Мы всё ещё работаем над выводом американских войск из Нигера. Думаю, что на этой неделе мы примем одного из американских генералов, который приедет, чтобы обсудит эту программу", - сказал он журналистам. Ранее СМИ сообщили, что новые власти Нигера разорвали соглашение с США, которое позволяло американским военным находиться на территории африканской страны. Причины такого решения не раскрываются. Позднее в СМИ распространилась информация о том, что США сообщили Нигеру, что в ближайшее время выведут тысячу своих военных из страны. В Нигере в июле 2023 года группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Новые власти объявили о денонсации военных соглашений с Францией. Вывод французских военных полностью завершился в конце декабря 2023 года.

https://ria.ru/20240423/afrika-1941661406.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нигер, сша, переворот в нигере — 2023