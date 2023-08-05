https://ria.ru/20230805/niger-1888329315.html

Новый начальник генштаба Нигера проходил подготовку в США, пишут СМИ

Новый начальник генштаба Нигера проходил подготовку в США, пишут СМИ - РИА Новости, 05.08.2023

Новый начальник генштаба Нигера проходил подготовку в США, пишут СМИ

Мятежники, захватившие власть в Нигере, назначили начальника генерального штаба вооруженных сил, который проходил подготовку в США, сообщает интернет-портал... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T11:16

2023-08-05T11:16

2023-08-05T11:16

в мире

нигер

сша

ниамей

мохамед базум

африканский союз

twitter

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мятежники, захватившие власть в Нигере, назначили начальника генерального штаба вооруженных сил, который проходил подготовку в США, сообщает интернет-портал ActuNiger в Twitter."Бригадный генерал Мусса Салау Барму назначен начальником генерального штаба вооруженных сил. Он – член "Национального совета по защите отечества" (CNSP), прошел соответствующий курс подготовки, в частности, в США, ранее был начальником спецназа вооруженных сил Нигера", - говорится в сообщении портала.Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".

https://ria.ru/20230805/niger-1888318613.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нигер, сша, ниамей, мохамед базум, африканский союз, twitter, переворот в нигере — 2023