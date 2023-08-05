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Новый начальник генштаба Нигера проходил подготовку в США, пишут СМИ - РИА Новости, 05.08.2023
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11:16 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/niger-1888329315.html
Новый начальник генштаба Нигера проходил подготовку в США, пишут СМИ
Новый начальник генштаба Нигера проходил подготовку в США, пишут СМИ - РИА Новости, 05.08.2023
Новый начальник генштаба Нигера проходил подготовку в США, пишут СМИ
Мятежники, захватившие власть в Нигере, назначили начальника генерального штаба вооруженных сил, который проходил подготовку в США, сообщает интернет-портал... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T11:16
2023-08-05T11:16
в мире
нигер
сша
ниамей
мохамед базум
африканский союз
twitter
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мятежники, захватившие власть в Нигере, назначили начальника генерального штаба вооруженных сил, который проходил подготовку в США, сообщает интернет-портал ActuNiger в Twitter."Бригадный генерал Мусса Салау Барму назначен начальником генерального штаба вооруженных сил. Он – член "Национального совета по защите отечества" (CNSP), прошел соответствующий курс подготовки, в частности, в США, ранее был начальником спецназа вооруженных сил Нигера", - говорится в сообщении портала.Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
https://ria.ru/20230805/niger-1888318613.html
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сша
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в мире, нигер, сша, ниамей, мохамед базум, африканский союз, twitter, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, США, Ниамей, Мохамед Базум, Африканский союз, Twitter, Переворот в Нигере — 2023
Новый начальник генштаба Нигера проходил подготовку в США, пишут СМИ

ActuNiger: назначенный мятежниками в Нигере новый глава генштаба проходил подготовку в США

© AP Photo / Sam MednickСторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее
Сторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мятежники, захватившие власть в Нигере, назначили начальника генерального штаба вооруженных сил, который проходил подготовку в США, сообщает интернет-портал ActuNiger в Twitter.
"Бригадный генерал Мусса Салау Барму назначен начальником генерального штаба вооруженных сил. Он – член "Национального совета по защите отечества" (CNSP), прошел соответствующий курс подготовки, в частности, в США, ранее был начальником спецназа вооруженных сил Нигера", - говорится в сообщении портала.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
Сторонники военного переворота в столице Нигера Ниамее - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
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Вчера, 09:18
 
В миреНигерСШАНиамейМохамед БазумАфриканский союзTwitterПереворот в Нигере — 2023
 
 
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