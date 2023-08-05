Новый начальник генштаба Нигера проходил подготовку в США, пишут СМИ
ActuNiger: назначенный мятежниками в Нигере новый глава генштаба проходил подготовку в США
© AP Photo / Sam MednickСторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мятежники, захватившие власть в Нигере, назначили начальника генерального штаба вооруженных сил, который проходил подготовку в США, сообщает интернет-портал ActuNiger в Twitter.
"Бригадный генерал Мусса Салау Барму назначен начальником генерального штаба вооруженных сил. Он – член "Национального совета по защите отечества" (CNSP), прошел соответствующий курс подготовки, в частности, в США, ранее был начальником спецназа вооруженных сил Нигера", - говорится в сообщении портала.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".