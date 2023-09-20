https://ria.ru/20230920/gabon-1897594889.html

Президент Габона назвал смену власти в стране освобождением

Президент Габона назвал смену власти в стране освобождением - РИА Новости, 20.09.2023

Президент Габона назвал смену власти в стране освобождением

Президент переходного периода Габона Брис Олиги Нгема назвал смену власти в стране освобождением. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T16:57

2023-09-20T16:57

2023-09-20T16:57

габон

в мире

мали

гвинея

али бонго ондимба

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент переходного периода Габона Брис Олиги Нгема назвал смену власти в стране освобождением. "То, что вы называете госпереворотом, здесь в Габоне мы называем освобождением. Энтузиазм габонского населения и сплочение всех движущих сил нации - тому доказательство", - заявил Нгема в интервью изданию Jeune Afrique. Причиной отстранения бывшего президента от власти Нгема назвал "хаотичную" организацию всеобщих выборов, а также их непрозрачные результаты. Нгема отметил, что глава оппозиции Габона и кандидат в президенты на всеобщих выборах Ондо Осса не был объявлен победителем в связи с тем, что результаты не гарантировали легитимность ни одному из кандидатов. На вопрос о том, собираются ли новые власти Габона соблюсти срок в один год, отведенный им Экономическим сообществом стран Центральной Африки для передачи власти гражданским, Нгема ответил, что они учтут мнение организации, но точный срок будет определен "всеми движущими силам нации, которым будет поручено обновить конституцию и демократические институты страны". Когда его спросили о серии переворотов в африканских странах, включая Мали, Гвинею и Буркина-Фасо, Нгема ответил, что в целом военные берут власть в руки в случае слабости демократической системы в стране. Кроме того, причиной переворотов он также назвал неравное распределение богатств. Нгема подчеркнул, что смена власти в Габоне прошла без кровопролития и насилия. Военные в Габоне 30 августа заявили о роспуске институтов власти и отмене результатов выборов, на которых, по данным агентства Франс Пресс, победил Али Бонго Ондимба, занимавший пост президента с 2009 года. Позднее военные пообещали, что будут постепенно создавать институты переходного периода. Они также заявили, что Али Бонго Ондимба помещен под домашний арест, однако в начале сентября президент переходного периода Габона Брис Олиги Нгема разрешил отстраненному президенту выехать за границу, учитывая его состояние здоровья. Позднее свергнутый президент принял решение остаться в стране и предложил свои услуги правительству переходного периода.

https://ria.ru/20230919/frantsiya-1897250892.html

https://ria.ru/20230914/gabon-1896240990.html

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габон, в мире, мали, гвинея, али бонго ондимба