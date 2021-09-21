https://ria.ru/20210921/sudan-1751079884.html
Армия Судана заявила о предотвращении попытки переворота
Армия Судана заявила о предотвращении попытки переворота - РИА Новости, 21.09.2021
Армия Судана заявила о предотвращении попытки переворота
В Судане предотвратили попытку переворота, заявил в эфире гостелевидения пресс-секретарь вооруженных сил страны Тахер Абу Хага. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T09:36
2021-09-21T09:36
2021-09-21T11:17
в мире
судан
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КАИР, 21 сен — РИА Новости. В Судане предотвратили попытку переворота, заявил в эфире гостелевидения пресс-секретарь вооруженных сил страны Тахер Абу Хага."Она оказалась провальной. Народ должен сопротивляться ей", — цитирует al-Mayadeen представителя Переходного суверенного совета республики. Он добавил, что танки перекрыли дорогу к мосту Омдурман в Хартуме рядом с парламентом, сейчас ситуация под контролем.Уже арестовали более 40 офицеров, сообщает Al-Jazeera. Задержания продолжаются, с мятежниками ведут переговоры. По данным телеканала, организаторы переворота — сторонники бывшего президента Омара аль-Башира.Высокопоставленный местный источник рассказал РИА Новости, что избежать негативных последствий помогла разведка — за путчистами долго следили.В апреле 2019-го в Судане произошел военный переворот, вызванный массовыми народными протестами, начавшимися в декабре 2018 года на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет аль-Башир оказался в тюрьме.В конце августа того же года глава переходного военного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета государства, а новым премьером стал Абдалла Хамдок. Армейские и гражданские власти договорились о переходном периоде для проведения масштабных политических и экономических реформ.
https://ria.ru/20210905/perevorot-1748776530.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, судан
09:36 21.09.2021 (обновлено: 11:17 21.09.2021)
Армия Судана заявила о предотвращении попытки переворота
Армия Судана заявила о предотвращении попытки госпереворота в стране
КАИР, 21 сен — РИА Новости.
В Судане
предотвратили попытку переворота, заявил в эфире гостелевидения пресс-секретарь вооруженных сил страны Тахер Абу Хага.
"Она оказалась провальной. Народ должен сопротивляться ей", — цитирует al-Mayadeen
представителя Переходного суверенного совета республики. Он добавил, что танки перекрыли дорогу к мосту Омдурман в Хартуме
рядом с парламентом, сейчас ситуация под контролем.
Уже арестовали более 40 офицеров, сообщает Al-Jazeera. Задержания продолжаются, с мятежниками ведут переговоры. По данным телеканала, организаторы переворота — сторонники бывшего президента Омара аль-Башира.
Высокопоставленный местный источник рассказал РИА Новости, что избежать негативных последствий помогла разведка — за путчистами долго следили.
В апреле 2019-го в Судане произошел военный переворот, вызванный массовыми народными протестами, начавшимися в декабре 2018 года на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет аль-Башир оказался в тюрьме.
В конце августа того же года глава переходного военного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета государства, а новым премьером стал Абдалла Хамдок.
Армейские и гражданские власти договорились о переходном периоде для проведения масштабных политических и экономических реформ.