https://ria.ru/20210921/sudan-1751079884.html

Армия Судана заявила о предотвращении попытки переворота

Армия Судана заявила о предотвращении попытки переворота - РИА Новости, 21.09.2021

Армия Судана заявила о предотвращении попытки переворота

В Судане предотвратили попытку переворота, заявил в эфире гостелевидения пресс-секретарь вооруженных сил страны Тахер Абу Хага. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T09:36

2021-09-21T09:36

2021-09-21T11:17

в мире

судан

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КАИР, 21 сен — РИА Новости. В Судане предотвратили попытку переворота, заявил в эфире гостелевидения пресс-секретарь вооруженных сил страны Тахер Абу Хага."Она оказалась провальной. Народ должен сопротивляться ей", — цитирует al-Mayadeen представителя Переходного суверенного совета республики. Он добавил, что танки перекрыли дорогу к мосту Омдурман в Хартуме рядом с парламентом, сейчас ситуация под контролем.Уже арестовали более 40 офицеров, сообщает Al-Jazeera. Задержания продолжаются, с мятежниками ведут переговоры. По данным телеканала, организаторы переворота — сторонники бывшего президента Омара аль-Башира.Высокопоставленный местный источник рассказал РИА Новости, что избежать негативных последствий помогла разведка — за путчистами долго следили.В апреле 2019-го в Судане произошел военный переворот, вызванный массовыми народными протестами, начавшимися в декабре 2018 года на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет аль-Башир оказался в тюрьме.В конце августа того же года глава переходного военного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета государства, а новым премьером стал Абдалла Хамдок. Армейские и гражданские власти договорились о переходном периоде для проведения масштабных политических и экономических реформ.

https://ria.ru/20210905/perevorot-1748776530.html

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в мире, судан