https://ria.ru/20210331/gosperevorot-1603683974.html

В Нигере предотвратили госпереворот

В Нигере предотвратили госпереворот

Правительство Нигера подтвердило, что в стране произошла попытка государственного переворота, и объявило о начале расследования. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T18:26

2021-03-31T18:26

2021-03-31T18:26

мохамед базум

нигер

ниамей

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603682622_0:40:3071:1768_1920x0_80_0_0_cb4df8da87babd26bd94b732b299fc3e.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Правительство Нигера подтвердило, что в стране произошла попытка государственного переворота, и объявило о начале расследования.Ранее местные СМИ сообщали, что ночью в среду в районе поблизости от президентского дворца в центре Ниамея велась стрельба. Примерно в 03.00 (05.00 мск) неизвестные открыли огонь из тяжелого оружия, зачем началась перестрелка. Стрельба завершилась примерно через час, но периодически случалась в разных кварталах города."В ночь с 30 на 31 марта была предотвращена попытка государственного переворота. Открыто расследование, чтобы установить личности участников переворота и сообщников, чтобы передать их в руки правосудия", - сообщил в коммюнике официальный представитель правительства Закария Абдурахман.Он подтвердил, что несколько мятежников уже задержаны.Власти призывают граждан без опасений вернуться к повседневной деятельности, поскольку ситуация в стране находится под контролем правительства.Ранее в марте Конституционный суд (КС) Нигера подтвердил итоги второго тура президентских выборов, согласно которым победу одержал кандидат от правящей партии Мохамед Базум, набравший во втором туре 55,66%. Его соперник, бывший президент республики Махаман Усман, свое поражение не признал.

https://ria.ru/20210202/myanma-1595744414.html

https://ria.ru/20210308/perevorot-1600379132.html

нигер

ниамей

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мохамед базум, нигер, ниамей, в мире