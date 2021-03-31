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В Нигере предотвратили госпереворот
В Нигере предотвратили госпереворот
Правительство Нигера подтвердило, что в стране произошла попытка государственного переворота, и объявило о начале расследования. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T18:26
2021-03-31T18:26
мохамед базум
нигер
ниамей
в мире
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Правительство Нигера подтвердило, что в стране произошла попытка государственного переворота, и объявило о начале расследования.Ранее местные СМИ сообщали, что ночью в среду в районе поблизости от президентского дворца в центре Ниамея велась стрельба. Примерно в 03.00 (05.00 мск) неизвестные открыли огонь из тяжелого оружия, зачем началась перестрелка. Стрельба завершилась примерно через час, но периодически случалась в разных кварталах города."В ночь с 30 на 31 марта была предотвращена попытка государственного переворота. Открыто расследование, чтобы установить личности участников переворота и сообщников, чтобы передать их в руки правосудия", - сообщил в коммюнике официальный представитель правительства Закария Абдурахман.Он подтвердил, что несколько мятежников уже задержаны.Власти призывают граждан без опасений вернуться к повседневной деятельности, поскольку ситуация в стране находится под контролем правительства.Ранее в марте Конституционный суд (КС) Нигера подтвердил итоги второго тура президентских выборов, согласно которым победу одержал кандидат от правящей партии Мохамед Базум, набравший во втором туре 55,66%. Его соперник, бывший президент республики Махаман Усман, свое поражение не признал.
https://ria.ru/20210202/myanma-1595744414.html
https://ria.ru/20210308/perevorot-1600379132.html
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мохамед базум, нигер, ниамей, в мире

В Нигере предотвратили госпереворот

18:26 31.03.2021
 
© AFP 2021 / Issouf SanogoОпозиционная демонстрация на улице Нигера
Опозиционная демонстрация на улице Нигера - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© AFP 2021 / Issouf Sanogo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Правительство Нигера подтвердило, что в стране произошла попытка государственного переворота, и объявило о начале расследования.
Ранее местные СМИ сообщали, что ночью в среду в районе поблизости от президентского дворца в центре Ниамея велась стрельба. Примерно в 03.00 (05.00 мск) неизвестные открыли огонь из тяжелого оружия, зачем началась перестрелка. Стрельба завершилась примерно через час, но периодически случалась в разных кварталах города.
Военные на контрольно-пропускном пункте на пути к зданию конгресса в Нейпьито, Мьянма - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
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США признали события в Мьянме госпереворотом
"В ночь с 30 на 31 марта была предотвращена попытка государственного переворота. Открыто расследование, чтобы установить личности участников переворота и сообщников, чтобы передать их в руки правосудия", - сообщил в коммюнике официальный представитель правительства Закария Абдурахман.
Он подтвердил, что несколько мятежников уже задержаны.
Власти призывают граждан без опасений вернуться к повседневной деятельности, поскольку ситуация в стране находится под контролем правительства.
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Экс-командира донецкого ополчения обвинили в попытке переворота в Абхазии
Ранее в марте Конституционный суд (КС) Нигера подтвердил итоги второго тура президентских выборов, согласно которым победу одержал кандидат от правящей партии Мохамед Базум, набравший во втором туре 55,66%. Его соперник, бывший президент республики Махаман Усман, свое поражение не признал.
 
Мохамед БазумНигерНиамейВ мире
 
 
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