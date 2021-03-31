https://ria.ru/20210331/gosperevorot-1603683974.html
В Нигере предотвратили госпереворот
В Нигере предотвратили госпереворот
Правительство Нигера подтвердило, что в стране произошла попытка государственного переворота, и объявило о начале расследования. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T18:26
2021-03-31T18:26
2021-03-31T18:26
мохамед базум
нигер
ниамей
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603682622_0:40:3071:1768_1920x0_80_0_0_cb4df8da87babd26bd94b732b299fc3e.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Правительство Нигера подтвердило, что в стране произошла попытка государственного переворота, и объявило о начале расследования.Ранее местные СМИ сообщали, что ночью в среду в районе поблизости от президентского дворца в центре Ниамея велась стрельба. Примерно в 03.00 (05.00 мск) неизвестные открыли огонь из тяжелого оружия, зачем началась перестрелка. Стрельба завершилась примерно через час, но периодически случалась в разных кварталах города."В ночь с 30 на 31 марта была предотвращена попытка государственного переворота. Открыто расследование, чтобы установить личности участников переворота и сообщников, чтобы передать их в руки правосудия", - сообщил в коммюнике официальный представитель правительства Закария Абдурахман.Он подтвердил, что несколько мятежников уже задержаны.Власти призывают граждан без опасений вернуться к повседневной деятельности, поскольку ситуация в стране находится под контролем правительства.Ранее в марте Конституционный суд (КС) Нигера подтвердил итоги второго тура президентских выборов, согласно которым победу одержал кандидат от правящей партии Мохамед Базум, набравший во втором туре 55,66%. Его соперник, бывший президент республики Махаман Усман, свое поражение не признал.
https://ria.ru/20210202/myanma-1595744414.html
https://ria.ru/20210308/perevorot-1600379132.html
нигер
ниамей
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603682622_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_ce04e6c776840febf83d3e688d032a21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мохамед базум, нигер, ниамей, в мире
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Правительство Нигера подтвердило, что в стране произошла попытка государственного переворота, и объявило о начале расследования.
Ранее местные СМИ сообщали, что ночью в среду в районе поблизости от президентского дворца в центре Ниамея
велась стрельба. Примерно в 03.00 (05.00 мск) неизвестные открыли огонь из тяжелого оружия, зачем началась перестрелка. Стрельба завершилась примерно через час, но периодически случалась в разных кварталах города.
"В ночь с 30 на 31 марта была предотвращена попытка государственного переворота. Открыто расследование, чтобы установить личности участников переворота и сообщников, чтобы передать их в руки правосудия", - сообщил в коммюнике официальный представитель правительства Закария Абдурахман.
Он подтвердил, что несколько мятежников уже задержаны.
Власти призывают граждан без опасений вернуться к повседневной деятельности, поскольку ситуация в стране находится под контролем правительства.
Ранее в марте Конституционный суд (КС) Нигера
подтвердил итоги второго тура президентских выборов, согласно которым победу одержал кандидат от правящей партии Мохамед Базум
, набравший во втором туре 55,66%. Его соперник, бывший президент республики Махаман Усман, свое поражение не признал.