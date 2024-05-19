https://ria.ru/20240519/gosperevorot-1947070805.html

СМИ назвали виновников попытки госпереворота в ДР Конго

СМИ назвали виновников попытки госпереворота в ДР Конго - РИА Новости, 19.05.2024

СМИ назвали виновников попытки госпереворота в ДР Конго

Среди организаторов попытки госпереворота в Демократической Республике Конго (ДРК) фигурируют ряд граждан США и один гражданин Великобритании, передает... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T23:57

2024-05-19T23:57

2024-05-19T23:57

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Среди организаторов попытки госпереворота в Демократической Республике Конго (ДРК) фигурируют ряд граждан США и один гражданин Великобритании, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на пресс-секретаря армии ДРК Сильвена Экенге. "Представитель армии Демократической Республики Конго заявил, что ряд американцев… и один конголезец - "натурализованный британец" - были среди виновников попытки путча, сорванной воскресным утром в Киншасе", - пишет агентство. Всего правоохранители ДРК задержали около сорока нападавших, при этом ещё четверо, включая главаря, которым был конголезец с гражданством США, были убиты, отмечает агентство. Ранее сообщалось, что вооруженные силы ДРК предотвратили попытку государственного переворота. По словам представителя армии страны Сильвена Экенге, в ней были замешаны иностранцы. Местное издание Actualite сообщило, что были слышны выстрелы недалеко от резиденции кандидата на пост председателя Национальной ассамблеи Виталя Камерхе. По меньшей мере три человека, в том числе сотрудники правоохранительных органов, погибли. Сейчас ситуация находится под контролем. Позднее портал Actu30 сообщил, что лидер мятежников, предпринявших попытку госпереворота в ДРК, был ликвидирован.

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