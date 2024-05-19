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СМИ назвали виновников попытки госпереворота в ДР Конго - РИА Новости, 19.05.2024
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23:57 19.05.2024
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СМИ назвали виновников попытки госпереворота в ДР Конго
СМИ назвали виновников попытки госпереворота в ДР Конго - РИА Новости, 19.05.2024
СМИ назвали виновников попытки госпереворота в ДР Конго
Среди организаторов попытки госпереворота в Демократической Республике Конго (ДРК) фигурируют ряд граждан США и один гражданин Великобритании, передает... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T23:57
2024-05-19T23:57
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Среди организаторов попытки госпереворота в Демократической Республике Конго (ДРК) фигурируют ряд граждан США и один гражданин Великобритании, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на пресс-секретаря армии ДРК Сильвена Экенге. "Представитель армии Демократической Республики Конго заявил, что ряд американцев… и один конголезец - "натурализованный британец" - были среди виновников попытки путча, сорванной воскресным утром в Киншасе", - пишет агентство. Всего правоохранители ДРК задержали около сорока нападавших, при этом ещё четверо, включая главаря, которым был конголезец с гражданством США, были убиты, отмечает агентство. Ранее сообщалось, что вооруженные силы ДРК предотвратили попытку государственного переворота. По словам представителя армии страны Сильвена Экенге, в ней были замешаны иностранцы. Местное издание Actualite сообщило, что были слышны выстрелы недалеко от резиденции кандидата на пост председателя Национальной ассамблеи Виталя Камерхе. По меньшей мере три человека, в том числе сотрудники правоохранительных органов, погибли. Сейчас ситуация находится под контролем. Позднее портал Actu30 сообщил, что лидер мятежников, предпринявших попытку госпереворота в ДРК, был ликвидирован.
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в мире, сша, великобритания
В мире, США, Великобритания
СМИ назвали виновников попытки госпереворота в ДР Конго

АФП: среди организаторов попытки госпереворота в ДРК есть американцы и британец

© Кадр видео из соцсетейВ Демократической республике Конго предотвратили попытку госпереворота
В Демократической республике Конго предотвратили попытку госпереворота
© Кадр видео из соцсетей
В Демократической республике Конго предотвратили попытку госпереворота. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Среди организаторов попытки госпереворота в Демократической Республике Конго (ДРК) фигурируют ряд граждан США и один гражданин Великобритании, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на пресс-секретаря армии ДРК Сильвена Экенге.
«
"Представитель армии Демократической Республики Конго заявил, что ряд американцев… и один конголезец - "натурализованный британец" - были среди виновников попытки путча, сорванной воскресным утром в Киншасе", - пишет агентство.
Всего правоохранители ДРК задержали около сорока нападавших, при этом ещё четверо, включая главаря, которым был конголезец с гражданством США, были убиты, отмечает агентство.
Ранее сообщалось, что вооруженные силы ДРК предотвратили попытку государственного переворота. По словам представителя армии страны Сильвена Экенге, в ней были замешаны иностранцы. Местное издание Actualite сообщило, что были слышны выстрелы недалеко от резиденции кандидата на пост председателя Национальной ассамблеи Виталя Камерхе. По меньшей мере три человека, в том числе сотрудники правоохранительных органов, погибли. Сейчас ситуация находится под контролем. Позднее портал Actu30 сообщил, что лидер мятежников, предпринявших попытку госпереворота в ДРК, был ликвидирован.
Столица Демократической Республики Конго Киншаса - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
СМИ: в ДР Конго ликвидировали лидера мятежников
Вчера, 15:04
 
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