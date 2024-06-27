https://ria.ru/20240627/boliviya-1955736092.html

В Боливии задержали генерала, возглавившего попытку госпереворота

В Боливии задержали генерала, возглавившего попытку госпереворота - РИА Новости, 27.06.2024

В Боливии задержали генерала, возглавившего попытку госпереворота

Генерал Хуан Хосе Сунига, возглавивший попытку госпереворота в Боливии, арестован, следует из трансляции телеканала Bolivia TV. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T02:10

2024-06-27T02:10

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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июн — РИА Новости. Генерал Хуан Хосе Сунига, возглавивший попытку госпереворота в Боливии, арестован, следует из трансляции телеканала Bolivia TV.Военные сопроводили Сунигу до машины.В настоящее время он уже находится в полицейском участке, сообщил телеканал.На пути к машине Сунига рассказал присутствовавшим журналистам свою версию произошедшего. По словам генерала, он разговаривал с президентом Боливии Луисом Арсе 23 июня и тот говорил о необходимости предпринять действия для повышения своей популярности.Генпрокуратура Боливии обвинила Сунигу в терроризме и вооруженном бунте.Позднее глава МВД Боливии Эдуардо Дель Кастильо представил СМИ задержанного после попытки госпереворота генерала Хуана Хосе Сунигу.Как уточнил его адвокат, помимо самого Суниги, задержаны также генерал ВВС Марсело Хавьер Сегарра и вице-адмирал Хуан Арнес Сальвадор.Ранее в среду местные СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо, где расположены правительственные здания. Президент Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. Ее возглавил генерал Хуан Хосе Сунига, который, по сообщению местных СМИ, ранее был отстранен с поста командующего армией. Арсе назначил новое военное руководство.МИД республики, в свою очередь, призвал международное сообщество и население страны к уважению демократических ценностей и поддержке правительства конституционного и законно избранного президента.

https://ria.ru/20240627/boliviya-1955730823.html

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боливия, попытка госпереворота в боливии, в мире, луис арсе, ла-пас (департамент)