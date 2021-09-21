https://ria.ru/20210921/sudan-1751088999.html

СМИ: в Судане задержали более 40 офицеров после попытки госпереворота

СМИ: в Судане задержали более 40 офицеров после попытки госпереворота - РИА Новости, 21.09.2021

СМИ: в Судане задержали более 40 офицеров после попытки госпереворота

Более 40 офицеров, участвовавших в попытке переворота в Судане, задержаны, аресты на данный момент продолжаются, сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T10:41

2021-09-21T10:41

2021-09-21T10:41

в мире

судан

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Более 40 офицеров, участвовавших в попытке переворота в Судане, задержаны, аресты на данный момент продолжаются, сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в правительстве Судана.Ранее СМИ сообщили, что армия Судана заявила во вторник о предотвращении попытки переворота, танки перекрыли ряд дорог в Хартуме. Высокопоставленный суданский военный источник подтвердил РИА Новости, что в стране была предпринята попытка военного переворота.В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный массовыми народными протестами, начавшимися в декабре 2018 года на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.В конце августа 2019 года глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны. Новый премьер Судана Абдалла Хамдок был приведен к присяге 21 августа 2019 года. Военные и гражданские власти договорились о переходном периоде для проведения масштабных политических и экономических реформ.

https://ria.ru/20210905/perevorot-1748776530.html

судан

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в мире, судан