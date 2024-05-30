https://ria.ru/20240530/komarova-1949330729.html

Биография Натальи Комаровой

Биография Натальи Комаровой - РИА Новости, 30.05.2024

Биография Натальи Комаровой

Наталья Владимировна Комарова родилась 21 октября 1955 года в Псковской области. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T12:49

2024-05-30T12:49

2024-05-30T12:49

справки

наталья комарова

ханты-мансийский автономный округ

россия

новый уренгой

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Наталья Владимировна Комарова родилась 21 октября 1955 года в Псковской области.В 1978 году окончила инженерно-экономический факультет Коммунарского горно-металлургического института (ныне Донбасский государственный технический университет) по специальности "экономика и организация строительства" с присвоением квалификации – инженер-экономист.Трудовую деятельность начала в 1978 году на Коммунарском металлургическом заводе в должности техника по труду лаборатории научной организации труда, затем работала экономистом планово-экономического отдела управления капитального строительства.С 1980 года занимала должность старшего инспектора в горисполкоме в городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа.В 1988-1992 годах – председатель городской плановой комиссии, заместитель председателя горисполкома, депутат Городского совета Нового Уренгоя.С 1992 года по 1994 год занимала пост первого заместителя главы администрации Нового Уренгоя.В 1994 году Наталью Комарову назначили главой администрации города. В этом же году избрали депутатом Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа и депутатом Городского Собрания Нового Уренгоя.С 16 марта 1997 года Комарова по результатам выборов продолжила работу главой муниципального образования Новый Уренгой.С октября 2000 года по декабрь 2001 года она занимала пост первого заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, возглавляла экономический совет округа.Одновременно занималась преподавательской деятельностью: была доцентом кафедры социального менеджмента Ямальского нефтегазового института (филиала) Тюменского государственного нефтегазового университета (с 1999 года).В декабре 2001 года Наталья Комарова была избрана депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ по Ямало-Ненецкому автономному избирательному округу.В 2004-2007 годах – депутат Государственной Думы IV созыва, возглавляла комитет по природным ресурсам и природопользованию.В декабре 2007 года стала депутатом Государственной Думы V созыва, возглавляла комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии.8 февраля 2010 года президент России внес на рассмотрение депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа кандидатуру Натальи Комаровой на должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. На внеочередном заседании 15 февраля депутаты единогласно высказались в поддержку ее кандидатуры.1 марта 2010 года Комарова вступила в должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.27 февраля 2015 года указом президента РФ Наталья Комарова была назначена временно исполняющей обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 13 сентября 2020 года дума Ханты-Мансийского автономного округа большинством голосов переизбрала Наталью Комарову на должность губернатора Югры. В этот же день состоялась церемония инаугурации. 30 мая 2024 года Наталья Комарова заявила, что завершает работу в качестве главы региона и переходит на другую работу. Комарова награждена орденом Дружбы (1998) и орденом Почета (2006).У Натальи Комаровой двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

ханты-мансийский автономный округ

россия

новый уренгой

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, наталья комарова, ханты-мансийский автономный округ, россия, новый уренгой