https://ria.ru/20240530/putin-1949327651.html

Путин проводит встречу с мэром Тюмени

Путин проводит встречу с мэром Тюмени - РИА Новости, 30.05.2024

Путин проводит встречу с мэром Тюмени

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с мэром Тюмени Русланом Кухаруком, которого называли претендентом на пост главы ХМАО. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T12:30

2024-05-30T12:30

2024-05-30T12:34

тюмень

владимир путин

наталья комарова

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с мэром Тюмени Русланом Кухаруком, которого называли претендентом на пост главы ХМАО.Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в четверг заявила, что завершает работу в качестве главы региона и переходит на другую работу.Как передает корреспондент РИА Новости, Путин в четверг в Кремле проводит встречу с Кухаруком. Ранее политологи называли его в качестве претендента на пост главы ХМАО.

https://ria.ru/20240530/kukharuk-1949327850.html

тюмень

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тюмень, владимир путин, наталья комарова