https://ria.ru/20240530/putin-1949327651.html
Путин проводит встречу с мэром Тюмени
Путин проводит встречу с мэром Тюмени - РИА Новости, 30.05.2024
Путин проводит встречу с мэром Тюмени
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с мэром Тюмени Русланом Кухаруком, которого называли претендентом на пост главы ХМАО. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T12:30
2024-05-30T12:30
2024-05-30T12:34
тюмень
владимир путин
наталья комарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949171677_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_dd9f0163a22d39075d28371e9b80447c.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с мэром Тюмени Русланом Кухаруком, которого называли претендентом на пост главы ХМАО.Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в четверг заявила, что завершает работу в качестве главы региона и переходит на другую работу.Как передает корреспондент РИА Новости, Путин в четверг в Кремле проводит встречу с Кухаруком. Ранее политологи называли его в качестве претендента на пост главы ХМАО.
https://ria.ru/20240530/kukharuk-1949327850.html
тюмень
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949171677_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_47c0ec571dd95afe95e4b3bd916a27d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюмень, владимир путин, наталья комарова
Тюмень, Владимир Путин, Наталья Комарова
Путин проводит встречу с мэром Тюмени
Путин проводит встречу с мэром Тюмени Русланом Кухаруком