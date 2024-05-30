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Песков прокомментировал вопрос о продолжении работы Комаровой - РИА Новости, 30.05.2024
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13:26 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/peskov-1949352425.html
Песков прокомментировал вопрос о продолжении работы Комаровой
Песков прокомментировал вопрос о продолжении работы Комаровой - РИА Новости, 30.05.2024
Песков прокомментировал вопрос о продолжении работы Комаровой
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вопрос о дальнейшем месте работы бывшего губернатора ХМАО Натальи Комаровой, заявил, что в Кремле... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T13:26
2024-05-30T13:26
россия
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вопрос о дальнейшем месте работы бывшего губернатора ХМАО Натальи Комаровой, заявил, что в Кремле не анонсируют кадровые решения. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в четверг заявила, что завершает работу в качестве главы региона и переходит на другую работу. "Вы знаете, что кадровые решения никогда не анонсируются, поэтому когда настанет время, мы всем будем сообщать", - сказал Песков на вопрос журналистов, в каком статусе видят продолжение работы Комаровой.
https://ria.ru/20240530/komarova-1949276359.html
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россия, ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, дмитрий песков
Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Наталья Комарова, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал вопрос о продолжении работы Комаровой

Песков: кадровые решения в Кремле никогда не анонсируются

© Фотохост-агентство РИА Новости/Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова
© Фотохост-агентство РИА Новости/Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вопрос о дальнейшем месте работы бывшего губернатора ХМАО Натальи Комаровой, заявил, что в Кремле не анонсируют кадровые решения.
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в четверг заявила, что завершает работу в качестве главы региона и переходит на другую работу.
Наталья Комарова - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Губернатор ХМАО Комарова объявила об отставке
Вчера, 09:35
"Вы знаете, что кадровые решения никогда не анонсируются, поэтому когда настанет время, мы всем будем сообщать", - сказал Песков на вопрос журналистов, в каком статусе видят продолжение работы Комаровой.
 
РоссияХанты-Мансийский автономный округНаталья КомароваДмитрий Песков
 
 
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