https://ria.ru/20240530/peskov-1949352425.html

Песков прокомментировал вопрос о продолжении работы Комаровой

Песков прокомментировал вопрос о продолжении работы Комаровой - РИА Новости, 30.05.2024

Песков прокомментировал вопрос о продолжении работы Комаровой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вопрос о дальнейшем месте работы бывшего губернатора ХМАО Натальи Комаровой, заявил, что в Кремле... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T13:26

2024-05-30T13:26

2024-05-30T13:26

россия

ханты-мансийский автономный округ

наталья комарова

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вопрос о дальнейшем месте работы бывшего губернатора ХМАО Натальи Комаровой, заявил, что в Кремле не анонсируют кадровые решения. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в четверг заявила, что завершает работу в качестве главы региона и переходит на другую работу. "Вы знаете, что кадровые решения никогда не анонсируются, поэтому когда настанет время, мы всем будем сообщать", - сказал Песков на вопрос журналистов, в каком статусе видят продолжение работы Комаровой.

https://ria.ru/20240530/komarova-1949276359.html

россия

ханты-мансийский автономный округ

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россия, ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, дмитрий песков