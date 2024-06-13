Суд отклонил жалобу на отказ завести дело на экс-главу Югры
Суд отклонил жалобу на отказ возбудить дело о дискредитации ВС против Комаровой
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Нижневартовский городской суд отклонил жалобу на отказ возбудить административное дело о дискредитации армии против экс-губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
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"Оставлено без изменения, жалоба отклонена", – сказал собеседник агентства.
В суде не уточнили, кто из участников процесса присутствовал на сегодняшнем заседании.
Ранее в департаменте внутренней политики Югры РИА Новости уточняли, что 13 июня в Нижневартовском городском суде будет рассматриваться жалоба тюменского общественника Юрия Рябцева на постановление должностного лица, отказавшего в возбуждении дела об административном правонарушении по статье 20.3.3 КоАП (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ) в отношении Комаровой. Решение об отказе завести дело было принято сотрудником УМВД Нижневартовска в связи с отсутствием состава правонарушения – это показали результаты проведенного лингвистического исследования, подчеркивали власти.
Сообщалось, что поводом судебного разбирательства стало высказывание Комаровой, сделанное осенью 2023 года: на встрече с жителями Нижневартовска на жалобу об оснащении солдат губернатор ответила, что власти не были готовы к спецоперации, и она им была не нужна, но при этом пообещала разобраться в ситуации местной жительницы. В пресс-центре правительства Югры тогда поясняли, что Комарова имела в виду, что Россия не готовилась к войне с Западом и не была заинтересована в конфликте на Украине. В ведомстве заявляли, что против нас по факту объявлена война – санкционная, экономическая, а руками киевского режима осуществляется еще и физическое истребление людей.
Наталья Комарова 30 мая объявила, что покидает пост губернатора Югры и переходит на другую работу, врио главы региона был назначен мэр Тюмени Руслан Кухарук.