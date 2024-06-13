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Суд отклонил жалобу на отказ завести дело на экс-главу Югры - РИА Новости, 13.06.2024
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10:54 13.06.2024 (обновлено: 10:59 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/sud-1952508753.html
Суд отклонил жалобу на отказ завести дело на экс-главу Югры
Суд отклонил жалобу на отказ завести дело на экс-главу Югры - РИА Новости, 13.06.2024
Суд отклонил жалобу на отказ завести дело на экс-главу Югры
Нижневартовский городской суд отклонил жалобу на отказ возбудить административное дело о дискредитации армии против экс-губернатора Ханты-Мансийского... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T10:54
2024-06-13T10:59
вооруженные силы рф
россия
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
руслан кухарук
нижневартовск
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Нижневартовский городской суд отклонил жалобу на отказ возбудить административное дело о дискредитации армии против экс-губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции."Оставлено без изменения, жалоба отклонена", – сказал собеседник агентства.В суде не уточнили, кто из участников процесса присутствовал на сегодняшнем заседании.Ранее в департаменте внутренней политики Югры РИА Новости уточняли, что 13 июня в Нижневартовском городском суде будет рассматриваться жалоба тюменского общественника Юрия Рябцева на постановление должностного лица, отказавшего в возбуждении дела об административном правонарушении по статье 20.3.3 КоАП (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ) в отношении Комаровой. Решение об отказе завести дело было принято сотрудником УМВД Нижневартовска в связи с отсутствием состава правонарушения – это показали результаты проведенного лингвистического исследования, подчеркивали власти.Сообщалось, что поводом судебного разбирательства стало высказывание Комаровой, сделанное осенью 2023 года: на встрече с жителями Нижневартовска на жалобу об оснащении солдат губернатор ответила, что власти не были готовы к спецоперации, и она им была не нужна, но при этом пообещала разобраться в ситуации местной жительницы. В пресс-центре правительства Югры тогда поясняли, что Комарова имела в виду, что Россия не готовилась к войне с Западом и не была заинтересована в конфликте на Украине. В ведомстве заявляли, что против нас по факту объявлена война – санкционная, экономическая, а руками киевского режима осуществляется еще и физическое истребление людей.Наталья Комарова 30 мая объявила, что покидает пост губернатора Югры и переходит на другую работу, врио главы региона был назначен мэр Тюмени Руслан Кухарук.
https://ria.ru/20240531/kozlovskiy-1949789597.html
https://ria.ru/20240605/sud-1950735556.html
россия
ханты-мансийский автономный округ
нижневартовск
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вооруженные силы рф, россия, ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, руслан кухарук, нижневартовск
Вооруженные силы РФ, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Наталья Комарова, Руслан Кухарук, Нижневартовск
Суд отклонил жалобу на отказ завести дело на экс-главу Югры

Суд отклонил жалобу на отказ возбудить дело о дискредитации ВС против Комаровой

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Нижневартовский городской суд отклонил жалобу на отказ возбудить административное дело о дискредитации армии против экс-губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
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"Оставлено без изменения, жалоба отклонена", – сказал собеседник агентства.
Данила Козловский - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
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31 мая, 20:54
В суде не уточнили, кто из участников процесса присутствовал на сегодняшнем заседании.
Ранее в департаменте внутренней политики Югры РИА Новости уточняли, что 13 июня в Нижневартовском городском суде будет рассматриваться жалоба тюменского общественника Юрия Рябцева на постановление должностного лица, отказавшего в возбуждении дела об административном правонарушении по статье 20.3.3 КоАП (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ) в отношении Комаровой. Решение об отказе завести дело было принято сотрудником УМВД Нижневартовска в связи с отсутствием состава правонарушения – это показали результаты проведенного лингвистического исследования, подчеркивали власти.
Сообщалось, что поводом судебного разбирательства стало высказывание Комаровой, сделанное осенью 2023 года: на встрече с жителями Нижневартовска на жалобу об оснащении солдат губернатор ответила, что власти не были готовы к спецоперации, и она им была не нужна, но при этом пообещала разобраться в ситуации местной жительницы. В пресс-центре правительства Югры тогда поясняли, что Комарова имела в виду, что Россия не готовилась к войне с Западом и не была заинтересована в конфликте на Украине. В ведомстве заявляли, что против нас по факту объявлена война – санкционная, экономическая, а руками киевского режима осуществляется еще и физическое истребление людей.
Наталья Комарова 30 мая объявила, что покидает пост губернатора Югры и переходит на другую работу, врио главы региона был назначен мэр Тюмени Руслан Кухарук.
Анна Бажутова - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
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Вооруженные силы РФРоссияХанты-Мансийский автономный округНаталья КомароваРуслан КухарукНижневартовск
 
 
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