Росприроднадзор открыл первую "Школу региональных министров"

В четверг в подмосковном Солнечногорске на базе мастерской управления "Сенеж" открылся первый Всероссийский форум "Школа региональных министров", инициированный Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, передает корреспондент РИА Новости.

Экологи со всей страны

В мастерскую управления "Сенеж" приехали представители практически всех регионов Российской Федерации – те люди, которые у себя, в региональных правительствах, отвечают за соблюдение законодательных нормативов в сфере экологии.

Всего в проекте примут участие около 150 руководителей природоохранных ведомств со всей страны. Спикерами станут ведущие эксперты центрального аппарата Росприроднадзора.

Проект планируется в качестве постоянной площадки взаимодействия Росприроднадзора и региональных исполнительных властей, места для обмена практическим опытом и повышения компетенций в области экологического надзора. Главной целью встречи является устранение разночтений между федеральными и региональными уровнями и совместная выработка действенных механизмов охраны окружающей среды.

Обеспечить экологическое благополучие

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова огласила приветствие заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева.

"Проект позволит совместно найти эффективные решения для их последующего внедрения в практическую деятельность. Все это станет шагом к формированию единого методического вектора в сфере контрольно-надзорной деятельности и обеспечению экологического благополучия на всей территории Российской Федерации. А значит, это положительно отразится на качестве жизни наших граждан", – говорилось в приветствии.

Главная задача форума, по словам Радионовой, – дать возможность увидеться, посмотреть друг на друга всем тем, кто реализует природоохранные мероприятия в центре и регионах. К сожалению, многие природоохранные нормативы в каждом регионе до сих пор трактуются по-разному.

"Создание такой площадки – это стратегический шаг для формирования единого правового поля в надзоре в сфере природопользования и охраны окружающей среды. Только объединив усилия федерального центра и регионов, мы можем эффективно решать поставленные задачи в данной сфере", – подчеркнула глава Росприроднадзора.

Она выразила пожелание, чтобы участники "Школы региональных министров" вернулись домой с новыми знаниями, новыми возможностями, новым желанием работать и новыми успехами для страны.

По словам Радионовой, обмениваться опытом оказалось не так легко и просто.

"Этот вопрос так долго никто не ставил, что сейчас люди не понимают, зачем это надо. Посмотрим, насколько люди будут вовлечены, потому что я не просто здесь участвую. Нам необходимо, чтобы люди были активны", – рассказала глава ведомства РИА Новости.

Самыми лучшими результатами, по мнению руководителя Росприроднадзора, станут вовлеченность участников, их стремление изменить ситуацию с экологией в регионах.

Большой диалог

К диалогу приглашены эксперты ключевых федеральных служб, включая руководителей и представителей министерства природных ресурсов и экологии РФ, Совета Федерации, Минэкономразвития России, Счетной палаты РФ и Генеральной прокуратуры РФ.

В фокусе внимания участников проекта – практическая реализация национальных целей развития в экологической сфере. Основной акцент сделан на выполнении федеральных проектов "Чистая страна", "Генеральная уборка", "Чистый воздух" и "Вода России".

"Школа региональных министров" получила поддержку Совета Федерации.

"Совершенно очевидно, что “Школа региональных министров” – это площадка не только для обмена опытом и обсуждения этого опыта, но и для формирования новых решений, касающихся управления в области экологического надзора. Важно, что и мы, те, кто работает в парламенте Российской Федерации, крайне заинтересованы в вашем профессиональном экспертном мнении по важнейшим вопросам", – сказала на открытии форума первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Наталья Комарова.

Сенатор подчеркнула, что сейчас нарабатывается практика, которая, безусловно, окажет влияние на дальнейшее развитие законодательства в природоохранной сфере.

В течение нескольких дней участники "Школы региональных министров" будут разрабатывать обеспечение единообразного подхода к контрольно-надзорной деятельности в сфере охраны окружающей среды, обмениваться лучшими практиками, обсуждать проблемы и правовые пробелы, а также вырабатывать конкретные механизмы взаимодействия.