Росприроднадзор открыл первую "Школу региональных министров"
19:44 06.11.2025
Росприроднадзор открыл первую "Школу региональных министров"
Росприроднадзор открыл первую "Школу региональных министров"
Росприроднадзор открыл первую "Школу региональных министров"
В четверг в подмосковном Солнечногорске на базе мастерской управления "Сенеж" открылся первый Всероссийский форум "Школа региональных министров", инициированный РИА Новости, 06.11.2025
Росприроднадзор открыл первую "Школу региональных министров"

Участники Всероссийского форума "Школа региональных министров"
Участники Всероссийского форума Школа региональных министров - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Участники Всероссийского форума "Школа региональных министров"
В четверг в подмосковном Солнечногорске на базе мастерской управления "Сенеж" открылся первый Всероссийский форум "Школа региональных министров", инициированный Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, передает корреспондент РИА Новости.

Экологи со всей страны

В мастерскую управления "Сенеж" приехали представители практически всех регионов Российской Федерации – те люди, которые у себя, в региональных правительствах, отвечают за соблюдение законодательных нормативов в сфере экологии.
Всего в проекте примут участие около 150 руководителей природоохранных ведомств со всей страны. Спикерами станут ведущие эксперты центрального аппарата Росприроднадзора.
Проект планируется в качестве постоянной площадки взаимодействия Росприроднадзора и региональных исполнительных властей, места для обмена практическим опытом и повышения компетенций в области экологического надзора. Главной целью встречи является устранение разночтений между федеральными и региональными уровнями и совместная выработка действенных механизмов охраны окружающей среды.

Обеспечить экологическое благополучие

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова огласила приветствие заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева.
Глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова
Глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова
"Проект позволит совместно найти эффективные решения для их последующего внедрения в практическую деятельность. Все это станет шагом к формированию единого методического вектора в сфере контрольно-надзорной деятельности и обеспечению экологического благополучия на всей территории Российской Федерации. А значит, это положительно отразится на качестве жизни наших граждан", – говорилось в приветствии.
Главная задача форума, по словам Радионовой, – дать возможность увидеться, посмотреть друг на друга всем тем, кто реализует природоохранные мероприятия в центре и регионах. К сожалению, многие природоохранные нормативы в каждом регионе до сих пор трактуются по-разному.
"Создание такой площадки – это стратегический шаг для формирования единого правового поля в надзоре в сфере природопользования и охраны окружающей среды. Только объединив усилия федерального центра и регионов, мы можем эффективно решать поставленные задачи в данной сфере", – подчеркнула глава Росприроднадзора.
Она выразила пожелание, чтобы участники "Школы региональных министров" вернулись домой с новыми знаниями, новыми возможностями, новым желанием работать и новыми успехами для страны.
По словам Радионовой, обмениваться опытом оказалось не так легко и просто.
"Этот вопрос так долго никто не ставил, что сейчас люди не понимают, зачем это надо. Посмотрим, насколько люди будут вовлечены, потому что я не просто здесь участвую. Нам необходимо, чтобы люди были активны", – рассказала глава ведомства РИА Новости.
Самыми лучшими результатами, по мнению руководителя Росприроднадзора, станут вовлеченность участников, их стремление изменить ситуацию с экологией в регионах.

Большой диалог

К диалогу приглашены эксперты ключевых федеральных служб, включая руководителей и представителей министерства природных ресурсов и экологии РФ, Совета Федерации, Минэкономразвития России, Счетной палаты РФ и Генеральной прокуратуры РФ.
Спикерами проекта "Школа региональных министров" станут ведущие эксперты центрального аппарата Росприроднадзора
Спикерами проекта Школа региональных министров станут ведущие эксперты центрального аппарата Росприроднадзора - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Спикерами проекта "Школа региональных министров" станут ведущие эксперты центрального аппарата Росприроднадзора
В фокусе внимания участников проекта – практическая реализация национальных целей развития в экологической сфере. Основной акцент сделан на выполнении федеральных проектов "Чистая страна", "Генеральная уборка", "Чистый воздух" и "Вода России".
"Школа региональных министров" получила поддержку Совета Федерации.
"Совершенно очевидно, что “Школа региональных министров” – это площадка не только для обмена опытом и обсуждения этого опыта, но и для формирования новых решений, касающихся управления в области экологического надзора. Важно, что и мы, те, кто работает в парламенте Российской Федерации, крайне заинтересованы в вашем профессиональном экспертном мнении по важнейшим вопросам", – сказала на открытии форума первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Наталья Комарова.
Сенатор подчеркнула, что сейчас нарабатывается практика, которая, безусловно, окажет влияние на дальнейшее развитие законодательства в природоохранной сфере.
В течение нескольких дней участники "Школы региональных министров" будут разрабатывать обеспечение единообразного подхода к контрольно-надзорной деятельности в сфере охраны окружающей среды, обмениваться лучшими практиками, обсуждать проблемы и правовые пробелы, а также вырабатывать конкретные механизмы взаимодействия.
"Школа региональных министров" будет работать до 8 ноября
Школа региональных министров будет работать до 8 ноября - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
"Школа региональных министров" будет работать до 8 ноября
Эксперты обсудят с участниками актуальные изменения в законодательстве. Особое внимание будет уделено применению в работе новых технологий, в том числе систем искусственного интеллекта. Форум продлится до 8 ноября.
