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Кухарук наделил полномочиями сенатора экс-главу ХМАО Комарову - РИА Новости, 09.09.2024
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08:51 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/komarova-1971517894.html
Кухарук наделил полномочиями сенатора экс-главу ХМАО Комарову
Кухарук наделил полномочиями сенатора экс-главу ХМАО Комарову - РИА Новости, 09.09.2024
Кухарук наделил полномочиями сенатора экс-главу ХМАО Комарову
Избранный губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук наделил полномочиями сенатора экс-главу региона Наталья Комарову, сообщает департамент... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T08:51
2024-09-09T08:51
политика
ханты-мансийский автономный округ
тюмень
руслан кухарук
наталья комарова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сен – РИА Новости. Избранный губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук наделил полномочиями сенатора экс-главу региона Наталья Комарову, сообщает департамент внутренней политики Югры. "Соответствующее постановление о наделении полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от правительства Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой подписал губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук", - говорится в сообщении. Комарова, которая была единственной женщиной в губернаторском корпусе, в начале июня объявила, что покидает пост в связи с переходом на другую работу. Президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы ХМАО мэра Тюмени Руслана Кухарука. В воскресенье, 8 сентября депутаты окружной думы избрали его губернатором Югры.
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политика, ханты-мансийский автономный округ, тюмень, руслан кухарук, наталья комарова, владимир путин
Политика, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюмень, Руслан Кухарук, Наталья Комарова, Владимир Путин
Кухарук наделил полномочиями сенатора экс-главу ХМАО Комарову

Новым сенатором в Совфеде от Югры станет экс-глава региона Наталья Комарова

© Фотохост-агентство РИА Новости/Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНаталья Комарова
Наталья Комарова - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости/Владимир Астапкович
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Наталья Комарова . Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сен – РИА Новости. Избранный губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук наделил полномочиями сенатора экс-главу региона Наталья Комарову, сообщает департамент внутренней политики Югры.
"Соответствующее постановление о наделении полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от правительства Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой подписал губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук", - говорится в сообщении.
Комарова, которая была единственной женщиной в губернаторском корпусе, в начале июня объявила, что покидает пост в связи с переходом на другую работу. Президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы ХМАО мэра Тюмени Руслана Кухарука. В воскресенье, 8 сентября депутаты окружной думы избрали его губернатором Югры.
Тюмень - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
На билбордах в Тюмени появились надписи в поддержку бывшего мэра
31 мая, 17:59
 
ПолитикаХанты-Мансийский автономный округТюменьРуслан КухарукНаталья КомароваВладимир Путин
 
 
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