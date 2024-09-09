https://ria.ru/20240909/komarova-1971517894.html
Кухарук наделил полномочиями сенатора экс-главу ХМАО Комарову
Кухарук наделил полномочиями сенатора экс-главу ХМАО Комарову - РИА Новости, 09.09.2024
Кухарук наделил полномочиями сенатора экс-главу ХМАО Комарову
Избранный губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук наделил полномочиями сенатора экс-главу региона Наталья Комарову, сообщает департамент... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T08:51
2024-09-09T08:51
2024-09-09T08:51
политика
ханты-мансийский автономный округ
тюмень
руслан кухарук
наталья комарова
владимир путин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сен – РИА Новости. Избранный губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук наделил полномочиями сенатора экс-главу региона Наталья Комарову, сообщает департамент внутренней политики Югры. "Соответствующее постановление о наделении полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от правительства Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой подписал губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук", - говорится в сообщении. Комарова, которая была единственной женщиной в губернаторском корпусе, в начале июня объявила, что покидает пост в связи с переходом на другую работу. Президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы ХМАО мэра Тюмени Руслана Кухарука. В воскресенье, 8 сентября депутаты окружной думы избрали его губернатором Югры.
https://ria.ru/20240531/gubernator-1949748360.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, ханты-мансийский автономный округ, тюмень, руслан кухарук, наталья комарова, владимир путин
Политика, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюмень, Руслан Кухарук, Наталья Комарова, Владимир Путин
Кухарук наделил полномочиями сенатора экс-главу ХМАО Комарову
Новым сенатором в Совфеде от Югры станет экс-глава региона Наталья Комарова