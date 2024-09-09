https://ria.ru/20240909/komarova-1971517894.html

Кухарук наделил полномочиями сенатора экс-главу ХМАО Комарову

Кухарук наделил полномочиями сенатора экс-главу ХМАО Комарову - РИА Новости, 09.09.2024

Кухарук наделил полномочиями сенатора экс-главу ХМАО Комарову

Избранный губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук наделил полномочиями сенатора экс-главу региона Наталья Комарову, сообщает департамент... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T08:51

2024-09-09T08:51

2024-09-09T08:51

политика

ханты-мансийский автономный округ

тюмень

руслан кухарук

наталья комарова

владимир путин

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сен – РИА Новости. Избранный губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук наделил полномочиями сенатора экс-главу региона Наталья Комарову, сообщает департамент внутренней политики Югры. "Соответствующее постановление о наделении полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от правительства Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой подписал губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук", - говорится в сообщении. Комарова, которая была единственной женщиной в губернаторском корпусе, в начале июня объявила, что покидает пост в связи с переходом на другую работу. Президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы ХМАО мэра Тюмени Руслана Кухарука. В воскресенье, 8 сентября депутаты окружной думы избрали его губернатором Югры.

https://ria.ru/20240531/gubernator-1949748360.html

ханты-мансийский автономный округ

тюмень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, ханты-мансийский автономный округ, тюмень, руслан кухарук, наталья комарова, владимир путин