https://ria.ru/20240530/komarova-1949441714.html

Суд рассмотрит жалобу на отказ возбудить дело против экс-губернатора Югры

Суд рассмотрит жалобу на отказ возбудить дело против экс-губернатора Югры - РИА Новости, 30.05.2024

Суд рассмотрит жалобу на отказ возбудить дело против экс-губернатора Югры

Нижневартовский горсуд 13 июня рассмотрит жалобу на отказ возбудить административное дело о дискредитации армии против экс-губернатора Ханты-Мансийского... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T16:59

2024-05-30T16:59

2024-05-30T16:59

нижневартовск

россия

украина

наталья комарова

руслан кухарук

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая – РИА Новости. Нижневартовский горсуд 13 июня рассмотрит жалобу на отказ возбудить административное дело о дискредитации армии против экс-губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой. "Привлекаемое лицо: Комарова Наталья Владимировна, по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации"). Заседание назначено на 13 июня, в суд материалы поступили 26 апреля", – следует из картотеки дела на сайте суда. Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией, речь идет о бывшем губернаторе ХМАО, заявление на Комарову написал тюменский общественник Юрий Рябцев. "Полиция Нижневартовска сделала экспертизу и не выявила дискредитации, дали отказ о возбуждении дела. Общественник обратился в суд с требованием обжаловать решение об отказе", – сказал собеседник агентства. Юрист Владислав Карелин, представляющий интересы Рябцева, сообщил РИА Новости, что его доверитель "с большой долей вероятности" приедет в суд на рассмотрение жалобы. По данным СМИ, поводом разбирательства стало заявление Комаровой, сделанное осенью прошлого года: на встрече с жителями Нижневартовска на жалобу об оснащении солдат губернатор ответила, что власти не были готовы к спецоперации и она им была не нужна, но пообещала разобраться в ситуации местной жительницы. Как поясняли РИА Новости в пресс-центре правительства Югры, Комарова имела в виду, что Россия не готовилась к войне с Западом и не была заинтересована в конфликте на Украине. В ведомстве заявляли, что ровно об этом же неоднократно говорил президент, что против нас по факту объявлена война – санкционная, экономическая, а руками киевского режима осуществляется еще и физическое истребление людей. В четверг губернатор ХМАО Комарова объявила, что переходит на другую работу, врио главы региона был назначен мэр Тюмени Руслан Кухарук.

https://ria.ru/20240319/ovsyannikov-1934281993.html

https://ria.ru/20240530/peskov-1949352425.html

https://ria.ru/20240215/shtraf-1927502858.html

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нижневартовск, россия, украина, наталья комарова, руслан кухарук, происшествия