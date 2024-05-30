Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал указ об отставке Комаровой - РИА Новости, 30.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:31 30.05.2024 (обновлено: 13:42 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/putin-1949355722.html
Путин подписал указ об отставке Комаровой
Путин подписал указ об отставке Комаровой - РИА Новости, 30.05.2024
Путин подписал указ об отставке Комаровой
Президент России Владимир Путин подписал указ о снятии Натальи Комаровой с поста губернатора ХМАО, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T13:31
2024-05-30T13:42
политика
россия
тюмень
наталья комарова
владимир путин
ханты-мансийский автономный округ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911969020_0:250:3144:2018_1920x0_80_0_0_27e77ffe2889bd4de83c0e0bb38f51bf.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о снятии Натальи Комаровой с поста губернатора ХМАО, сообщается на сайте Кремля.Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в четверг заявила, что завершает работу в качестве главы региона и переходит на другую работу. В этот же день президент РФ Владимир Путин предложил мэру Тюмени Руслану Кухаруку возглавить Ханты-Мансийский автономный округ – Югру."В связи с заявлением губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Комаровой Н.В. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 27 и пунктом 2 части 1 статьи 28 Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ" постановляю: 1. Принять отставку губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Комаровой Н.В. по собственному желанию", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240530/komarova-1949330729.html
россия
тюмень
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911969020_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fc315c7f45b9d1d7ad90a0742e71aa80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, тюмень, наталья комарова, владимир путин, ханты-мансийский автономный округ
Политика, Россия, Тюмень, Наталья Комарова, Владимир Путин, Ханты-Мансийский автономный округ
Путин подписал указ об отставке Комаровой

Путин подписал указ об отставке Комаровой с поста губернатор ХМАО

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкНаталья Комарова
Наталья Комарова - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Наталья Комарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о снятии Натальи Комаровой с поста губернатора ХМАО, сообщается на сайте Кремля.
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в четверг заявила, что завершает работу в качестве главы региона и переходит на другую работу. В этот же день президент РФ Владимир Путин предложил мэру Тюмени Руслану Кухаруку возглавить Ханты-Мансийский автономный округ – Югру.
"В связи с заявлением губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Комаровой Н.В. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 27 и пунктом 2 части 1 статьи 28 Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ" постановляю: 1. Принять отставку губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Комаровой Н.В. по собственному желанию", - говорится в документе.
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Биография Натальи Комаровой
Вчера, 12:49
 
ПолитикаРоссияТюменьНаталья КомароваВладимир ПутинХанты-Мансийский автономный округ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала