https://ria.ru/20240530/putin-1949355722.html
Путин подписал указ об отставке Комаровой
Путин подписал указ об отставке Комаровой - РИА Новости, 30.05.2024
Путин подписал указ об отставке Комаровой
Президент России Владимир Путин подписал указ о снятии Натальи Комаровой с поста губернатора ХМАО, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T13:31
2024-05-30T13:31
2024-05-30T13:42
политика
россия
тюмень
наталья комарова
владимир путин
ханты-мансийский автономный округ
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о снятии Натальи Комаровой с поста губернатора ХМАО, сообщается на сайте Кремля.Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в четверг заявила, что завершает работу в качестве главы региона и переходит на другую работу. В этот же день президент РФ Владимир Путин предложил мэру Тюмени Руслану Кухаруку возглавить Ханты-Мансийский автономный округ – Югру."В связи с заявлением губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Комаровой Н.В. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 27 и пунктом 2 части 1 статьи 28 Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ" постановляю: 1. Принять отставку губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Комаровой Н.В. по собственному желанию", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240530/komarova-1949330729.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, тюмень, наталья комарова, владимир путин, ханты-мансийский автономный округ
Политика, Россия, Тюмень, Наталья Комарова, Владимир Путин, Ханты-Мансийский автономный округ
Путин подписал указ об отставке Комаровой
Путин подписал указ об отставке Комаровой с поста губернатор ХМАО