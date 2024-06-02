https://ria.ru/20240602/yugra-1949975638.html

Врио главы Югры Кухарука представили правительству региона

Врио главы Югры Кухарука представили правительству региона - РИА Новости, 02.06.2024

Врио главы Югры Кухарука представили правительству региона

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев представил временно исполняющего обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T09:54

2024-06-02T09:54

2024-06-02T10:48

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев представил временно исполняющего обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслана Кухарука правительству региона, сообщили РИА Новости в аппарате полпредства. "Полпред президента в УрФО Владимир Якушев представил врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука правительству региона", - сказали агентству в аппарате. Отмечалось, что в церемонии представления принимают участие экс-губернатор Наталья Комарова, которая занимала пост главы региона с 2010 по 2024 годы, члены правительства, Совета Федерации, депутаты Госдумы и думы Югры, главы муниципалитетов и руководители силовых ведомств. "Важнейшая задача, которую должен выполнить Руслан Николаевич, - удержать высокую планку, продолжить все те программы, которые под руководством Натальи Владимировны на сегодня реализуются на территории Югры. Но и, естественно, человеку энергичному и молодому - двигаться вперед и не останавливаться на достигнутом... На посту главы Тюмени Руслан Николаевич смог зарекомендовать себя как лидер, умеющий решать управленческие задачи, и, не побоюсь этого слова, его полюбили жители Тюмени, потому что за всё это время он был открыт и всегда внимателен к их проблемам", - сказал Якушев.Полпред также поблагодарил экс-главу региона Наталью Комарову за многолетний титанический труд, подчеркнув, что под ее руководством регион вышел на новый уровень."Я надеюсь, что будет сохранена преемственность, это важнейший принцип работы в органах власти. Уверен, что в дальнейшем между Натальей Владимировной и Русланом Николаевичем сохранятся добрые отношения, деловые отношения", - добавил он.После торжественной части Кухарук проведет первое заседание окружного правительства, где обсудит со своими заместителями и югорскими мэрами текущую обстановку, ситуацию с лесными пожарами и паводком. В четверг единственная в России женщина-губернатор Наталья Комарова объявила об уходе с поста в связи с переходом на другую работу, врио главы региона был назначен мэр Тюмени Руслан Кухарук.

https://ria.ru/20240531/gubernator-1949748360.html

https://ria.ru/20240530/kukharuk-1949347165.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, ханты-мансийский автономный округ, тюмень, руслан кухарук, владимир якушев, наталья комарова, совет федерации рф, госдума рф