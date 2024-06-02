Рейтинг@Mail.ru
Врио главы Югры Кухарука представили правительству региона - РИА Новости, 02.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:54 02.06.2024 (обновлено: 10:48 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/yugra-1949975638.html
Врио главы Югры Кухарука представили правительству региона
Врио главы Югры Кухарука представили правительству региона - РИА Новости, 02.06.2024
Врио главы Югры Кухарука представили правительству региона
Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев представил временно исполняющего обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T09:54
2024-06-02T10:48
политика
россия
ханты-мансийский автономный округ
тюмень
руслан кухарук
владимир якушев
наталья комарова
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949343008_0:112:3072:1840_1920x0_80_0_0_74aa4379601a966b47edd597c293dfa5.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев представил временно исполняющего обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслана Кухарука правительству региона, сообщили РИА Новости в аппарате полпредства. "Полпред президента в УрФО Владимир Якушев представил врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука правительству региона", - сказали агентству в аппарате. Отмечалось, что в церемонии представления принимают участие экс-губернатор Наталья Комарова, которая занимала пост главы региона с 2010 по 2024 годы, члены правительства, Совета Федерации, депутаты Госдумы и думы Югры, главы муниципалитетов и руководители силовых ведомств. "Важнейшая задача, которую должен выполнить Руслан Николаевич, - удержать высокую планку, продолжить все те программы, которые под руководством Натальи Владимировны на сегодня реализуются на территории Югры. Но и, естественно, человеку энергичному и молодому - двигаться вперед и не останавливаться на достигнутом... На посту главы Тюмени Руслан Николаевич смог зарекомендовать себя как лидер, умеющий решать управленческие задачи, и, не побоюсь этого слова, его полюбили жители Тюмени, потому что за всё это время он был открыт и всегда внимателен к их проблемам", - сказал Якушев.Полпред также поблагодарил экс-главу региона Наталью Комарову за многолетний титанический труд, подчеркнув, что под ее руководством регион вышел на новый уровень."Я надеюсь, что будет сохранена преемственность, это важнейший принцип работы в органах власти. Уверен, что в дальнейшем между Натальей Владимировной и Русланом Николаевичем сохранятся добрые отношения, деловые отношения", - добавил он.После торжественной части Кухарук проведет первое заседание окружного правительства, где обсудит со своими заместителями и югорскими мэрами текущую обстановку, ситуацию с лесными пожарами и паводком. В четверг единственная в России женщина-губернатор Наталья Комарова объявила об уходе с поста в связи с переходом на другую работу, врио главы региона был назначен мэр Тюмени Руслан Кухарук.
https://ria.ru/20240531/gubernator-1949748360.html
https://ria.ru/20240530/kukharuk-1949347165.html
россия
ханты-мансийский автономный округ
тюмень
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949343008_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_f96918b2de7672976972a2e45b8c7430.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, ханты-мансийский автономный округ, тюмень, руслан кухарук, владимир якушев, наталья комарова, совет федерации рф, госдума рф
Политика, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюмень, Руслан Кухарук, Владимир Якушев, Наталья Комарова, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
Врио главы Югры Кухарука представили правительству региона

Полпред Якушев представил врио губернатора Югры Кухарука правительству региона

© РИА Новости / POOL/Сергей Савостьянов | Перейти в медиабанкРуслан Кухарук
Руслан Кухарук - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости / POOL/Сергей Савостьянов
Перейти в медиабанк
Руслан Кухарук. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев представил временно исполняющего обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслана Кухарука правительству региона, сообщили РИА Новости в аппарате полпредства.
«
"Полпред президента в УрФО Владимир Якушев представил врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука правительству региона", - сказали агентству в аппарате.
Отмечалось, что в церемонии представления принимают участие экс-губернатор Наталья Комарова, которая занимала пост главы региона с 2010 по 2024 годы, члены правительства, Совета Федерации, депутаты Госдумы и думы Югры, главы муниципалитетов и руководители силовых ведомств.
"Важнейшая задача, которую должен выполнить Руслан Николаевич, - удержать высокую планку, продолжить все те программы, которые под руководством Натальи Владимировны на сегодня реализуются на территории Югры. Но и, естественно, человеку энергичному и молодому - двигаться вперед и не останавливаться на достигнутом... На посту главы Тюмени Руслан Николаевич смог зарекомендовать себя как лидер, умеющий решать управленческие задачи, и, не побоюсь этого слова, его полюбили жители Тюмени, потому что за всё это время он был открыт и всегда внимателен к их проблемам", - сказал Якушев.
Тюмень - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
На билбордах в Тюмени появились надписи в поддержку бывшего мэра
31 мая, 17:59
Полпред также поблагодарил экс-главу региона Наталью Комарову за многолетний титанический труд, подчеркнув, что под ее руководством регион вышел на новый уровень.
«
"Я надеюсь, что будет сохранена преемственность, это важнейший принцип работы в органах власти. Уверен, что в дальнейшем между Натальей Владимировной и Русланом Николаевичем сохранятся добрые отношения, деловые отношения", - добавил он.
После торжественной части Кухарук проведет первое заседание окружного правительства, где обсудит со своими заместителями и югорскими мэрами текущую обстановку, ситуацию с лесными пожарами и паводком.
В четверг единственная в России женщина-губернатор Наталья Комарова объявила об уходе с поста в связи с переходом на другую работу, врио главы региона был назначен мэр Тюмени Руслан Кухарук.
Руслан Кухарук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Биография Руслана Кухарука
30 мая, 13:14
 
ПолитикаРоссияХанты-Мансийский автономный округТюменьРуслан КухарукВладимир ЯкушевНаталья КомароваСовет Федерации РФГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала