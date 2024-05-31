Рейтинг@Mail.ru
На билбордах в Тюмени появились надписи в поддержку бывшего мэра - РИА Новости, 31.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:59 31.05.2024 (обновлено: 18:06 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/gubernator-1949748360.html
На билбордах в Тюмени появились надписи в поддержку бывшего мэра
На билбордах в Тюмени появились надписи в поддержку бывшего мэра - РИА Новости, 31.05.2024
На билбордах в Тюмени появились надписи в поддержку бывшего мэра
После назначения мэра Тюмени Руслана Кухарука временно исполняющим обязанности губернатора ХМАО-Югры на билбордах города появились надписи "Тюмень — кузница... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T17:59
2024-05-31T18:06
политика
тюмень
россия
руслан кухарук
наталья комарова
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949749140_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e1ae3ca8583a6259b3471394793220ac.jpg
ТЮМЕНЬ, 31 мая – РИА Новости. После назначения мэра Тюмени Руслана Кухарука временно исполняющим обязанности губернатора ХМАО-Югры на билбордах города появились надписи "Тюмень — кузница губернаторов", "Спасибо, Тюмень!" и "Югра, тебе повезло". Инициатором сообщений стал депутат Тюменской городской думы, исполнительный директор филиала в Тюмени ООО "Брусника" Виктор Корчагин. "Поздравляю Руслана Николаевича Кухарука с назначением временно исполняющим обязанности губернатора ХМАО-Югры! Желаю крепкого здоровья и энергии для новых достижений и свершений!" - прокомментировал Корчагин пост с фотографиями на своей странице в соцсети "ВКонтакте". В четверг единственная в РФ женщина-губернатор Наталья Комарова объявила об уходе с поста в связи с переходом на другую работу. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении главы Тюмени Руслана Кухарука временно исполняющим обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до вступления в должность лица, избранного губернатором.
https://ria.ru/20240531/khmao-1949685789.html
тюмень
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949749140_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_220495a180f059fb92568b8008321d66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, тюмень, россия, руслан кухарук, наталья комарова, владимир путин
Политика, Тюмень, Россия, Руслан Кухарук, Наталья Комарова, Владимир Путин
На билбордах в Тюмени появились надписи в поддержку бывшего мэра

На билбордах в Тюмени появились надписи в поддержку бывшего мэра Кухарука

© Фото : Виктор Корчагин/ВКонтактеТюмень
Тюмень - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© Фото : Виктор Корчагин/ВКонтакте
Тюмень. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 31 мая – РИА Новости. После назначения мэра Тюмени Руслана Кухарука временно исполняющим обязанности губернатора ХМАО-Югры на билбордах города появились надписи "Тюмень — кузница губернаторов", "Спасибо, Тюмень!" и "Югра, тебе повезло".
Инициатором сообщений стал депутат Тюменской городской думы, исполнительный директор филиала в Тюмени ООО "Брусника" Виктор Корчагин. "Поздравляю Руслана Николаевича Кухарука с назначением временно исполняющим обязанности губернатора ХМАО-Югры! Желаю крепкого здоровья и энергии для новых достижений и свершений!" - прокомментировал Корчагин пост с фотографиями на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
В четверг единственная в РФ женщина-губернатор Наталья Комарова объявила об уходе с поста в связи с переходом на другую работу. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении главы Тюмени Руслана Кухарука временно исполняющим обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до вступления в должность лица, избранного губернатором.
Руслан Кухарук во время встречи с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Врио губернатора ХМАО проведет первое заседание правительства региона
Вчера, 14:49
 
ПолитикаТюменьРоссияРуслан КухарукНаталья КомароваВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала