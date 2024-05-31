https://ria.ru/20240531/gubernator-1949748360.html

На билбордах в Тюмени появились надписи в поддержку бывшего мэра

На билбордах в Тюмени появились надписи в поддержку бывшего мэра - РИА Новости, 31.05.2024

На билбордах в Тюмени появились надписи в поддержку бывшего мэра

После назначения мэра Тюмени Руслана Кухарука временно исполняющим обязанности губернатора ХМАО-Югры на билбордах города появились надписи "Тюмень — кузница... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T17:59

2024-05-31T17:59

2024-05-31T18:06

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ТЮМЕНЬ, 31 мая – РИА Новости. После назначения мэра Тюмени Руслана Кухарука временно исполняющим обязанности губернатора ХМАО-Югры на билбордах города появились надписи "Тюмень — кузница губернаторов", "Спасибо, Тюмень!" и "Югра, тебе повезло". Инициатором сообщений стал депутат Тюменской городской думы, исполнительный директор филиала в Тюмени ООО "Брусника" Виктор Корчагин. "Поздравляю Руслана Николаевича Кухарука с назначением временно исполняющим обязанности губернатора ХМАО-Югры! Желаю крепкого здоровья и энергии для новых достижений и свершений!" - прокомментировал Корчагин пост с фотографиями на своей странице в соцсети "ВКонтакте". В четверг единственная в РФ женщина-губернатор Наталья Комарова объявила об уходе с поста в связи с переходом на другую работу. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении главы Тюмени Руслана Кухарука временно исполняющим обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до вступления в должность лица, избранного губернатором.

https://ria.ru/20240531/khmao-1949685789.html

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политика, тюмень, россия, руслан кухарук, наталья комарова, владимир путин