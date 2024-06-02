Врио губернатора Кухарук попросил Комарову представлять Югру в Совфеде
Врио губернатора Кухарук обратился к Комаровой с просьбой представлять Югру в СФ
© Югра Z Официально/TelegramВрио губернатора ХМАО Руслан Кухарук и экс-глава региона Наталья Комарова
Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук и экс-глава региона Наталья Комарова
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук попросил экс-главу региона Наталью Комарову представлять Югру в Совете Федерации, сообщила пресс-служба областного правительства.
«
"Опыт, который есть у Натальи Владимировны Комаровой, я бы попросил бы его не просто продолжить, а быть своего рода наставником, продолжателем всех тех наших проектов, которые были запущены при вас. И, уважаемые коллеги, я буду просить Наталью Владимировну Комарову представлять Югру в Совете Федерации", — сказал Кухарук.
Наталья Комарова, которая была единственной женщиной в губернаторском корпусе, объявила, что покидает пост в связи с переходом на другую работу. Президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы ХМАО мэра Тюмени Руслана Кухарука.
Сегодня полпред президента в УрФО Владимир Якушев официально Кухарука правительству автономного округа. При этом он отметил, что опыт Комаровой пригодится и будет использоваться на федеральном уровне.
Губернатора ХМАО избирают депутаты регионального парламента. Так как Югра входит в состав Тюменской области, то партии могут предлагать кандидатов губернатору Тюменской области, а тот представит пять кандидатур президенту. Глава государства, в свою очередь, внесет на рассмотрение думы трех претендентов, после чего парламент проведет выборы. Они запланированы на 8 сентября.
Биография Натальи Комаровой
30 мая, 12:49