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Врио губернатора Кухарук попросил Комарову представлять Югру в Совфеде - РИА Новости, 02.06.2024
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11:16 02.06.2024 (обновлено: 13:11 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/yugra-1949984540.html
Врио губернатора Кухарук попросил Комарову представлять Югру в Совфеде
Врио губернатора Кухарук попросил Комарову представлять Югру в Совфеде - РИА Новости, 02.06.2024
Врио губернатора Кухарук попросил Комарову представлять Югру в Совфеде
Временно исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук попросил экс-главу региона Наталью Комарову представлять Югру в РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T11:16
2024-06-02T13:11
политика
наталья комарова
ханты-мансийский автономный округ
руслан кухарук
совет федерации рф
владимир якушев
тюмень
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук попросил экс-главу региона Наталью Комарову представлять Югру в Совете Федерации, сообщила пресс-служба областного правительства.&quot;Опыт, который есть у Натальи Владимировны Комаровой, я бы попросил бы его не просто продолжить, а быть своего рода наставником, продолжателем всех тех наших проектов, которые были запущены при вас. И, уважаемые коллеги, я буду просить Наталью Владимировну Комарову представлять Югру в Совете Федерации&quot;, — сказал Кухарук.Наталья Комарова, которая была единственной женщиной в губернаторском корпусе, объявила, что покидает пост в связи с переходом на другую работу. Президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы ХМАО мэра Тюмени Руслана Кухарука.Сегодня полпред президента в УрФО Владимир Якушев официально Кухарука правительству автономного округа. При этом он отметил, что опыт Комаровой пригодится и будет использоваться на федеральном уровне.Губернатора ХМАО избирают депутаты регионального парламента. Так как Югра входит в состав Тюменской области, то партии могут предлагать кандидатов губернатору Тюменской области, а тот представит пять кандидатур президенту. Глава государства, в свою очередь, внесет на рассмотрение думы трех претендентов, после чего парламент проведет выборы. Они запланированы на 8 сентября.
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политика, наталья комарова, ханты-мансийский автономный округ, руслан кухарук, совет федерации рф, владимир якушев, тюмень
Политика, Наталья Комарова, Ханты-Мансийский автономный округ, Руслан Кухарук, Совет Федерации РФ, Владимир Якушев, Тюмень
Врио губернатора Кухарук попросил Комарову представлять Югру в Совфеде

Врио губернатора Кухарук обратился к Комаровой с просьбой представлять Югру в СФ

© Югра Z Официально/TelegramВрио губернатора ХМАО Руслан Кухарук и экс-глава региона Наталья Комарова
Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук и экс-глава региона Наталья Комарова
© Югра Z Официально/Telegram
Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук и экс-глава региона Наталья Комарова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук попросил экс-главу региона Наталью Комарову представлять Югру в Совете Федерации, сообщила пресс-служба областного правительства.
«

"Опыт, который есть у Натальи Владимировны Комаровой, я бы попросил бы его не просто продолжить, а быть своего рода наставником, продолжателем всех тех наших проектов, которые были запущены при вас. И, уважаемые коллеги, я буду просить Наталью Владимировну Комарову представлять Югру в Совете Федерации", — сказал Кухарук.

Наталья Комарова, которая была единственной женщиной в губернаторском корпусе, объявила, что покидает пост в связи с переходом на другую работу. Президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы ХМАО мэра Тюмени Руслана Кухарука.
Сегодня полпред президента в УрФО Владимир Якушев официально Кухарука правительству автономного округа. При этом он отметил, что опыт Комаровой пригодится и будет использоваться на федеральном уровне.
Губернатора ХМАО избирают депутаты регионального парламента. Так как Югра входит в состав Тюменской области, то партии могут предлагать кандидатов губернатору Тюменской области, а тот представит пять кандидатур президенту. Глава государства, в свою очередь, внесет на рассмотрение думы трех претендентов, после чего парламент проведет выборы. Они запланированы на 8 сентября.
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Биография Натальи Комаровой
30 мая, 12:49
 
ПолитикаНаталья КомароваХанты-Мансийский автономный округРуслан КухарукСовет Федерации РФВладимир ЯкушевТюмень
 
 
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