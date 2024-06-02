https://ria.ru/20240602/yugra-1949984540.html

Врио губернатора Кухарук попросил Комарову представлять Югру в Совфеде

Врио губернатора Кухарук попросил Комарову представлять Югру в Совфеде - РИА Новости, 02.06.2024

Врио губернатора Кухарук попросил Комарову представлять Югру в Совфеде

Временно исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук попросил экс-главу региона Наталью Комарову представлять Югру в РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T11:16

2024-06-02T11:16

2024-06-02T13:11

политика

наталья комарова

ханты-мансийский автономный округ

руслан кухарук

совет федерации рф

владимир якушев

тюмень

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук попросил экс-главу региона Наталью Комарову представлять Югру в Совете Федерации, сообщила пресс-служба областного правительства."Опыт, который есть у Натальи Владимировны Комаровой, я бы попросил бы его не просто продолжить, а быть своего рода наставником, продолжателем всех тех наших проектов, которые были запущены при вас. И, уважаемые коллеги, я буду просить Наталью Владимировну Комарову представлять Югру в Совете Федерации", — сказал Кухарук.Наталья Комарова, которая была единственной женщиной в губернаторском корпусе, объявила, что покидает пост в связи с переходом на другую работу. Президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы ХМАО мэра Тюмени Руслана Кухарука.Сегодня полпред президента в УрФО Владимир Якушев официально Кухарука правительству автономного округа. При этом он отметил, что опыт Комаровой пригодится и будет использоваться на федеральном уровне.Губернатора ХМАО избирают депутаты регионального парламента. Так как Югра входит в состав Тюменской области, то партии могут предлагать кандидатов губернатору Тюменской области, а тот представит пять кандидатур президенту. Глава государства, в свою очередь, внесет на рассмотрение думы трех претендентов, после чего парламент проведет выборы. Они запланированы на 8 сентября.

https://ria.ru/20240530/komarova-1949330729.html

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Ольга Фомченкова

политика, наталья комарова, ханты-мансийский автономный округ, руслан кухарук, совет федерации рф, владимир якушев, тюмень