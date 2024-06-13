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Путин наградил экс-главу ХМАО орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 13.06.2024
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19:01 13.06.2024 (обновлено: 19:13 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/komarova-1952690724.html
Путин наградил экс-главу ХМАО орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил экс-главу ХМАО орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 13.06.2024
Путин наградил экс-главу ХМАО орденом "За заслуги перед Отечеством"
Президент России Владимир Путин наградил бывшую главу ХМАО Наталью Комарову орденом за заслуги перед Отечеством четвертой степени. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T19:01
2024-06-13T19:13
наталья комарова
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил бывшую главу ХМАО Наталью Комарову орденом за заслуги перед Отечеством четвертой степени.Указ президента о награждении государственными наградами опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации."За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед отечеством" четвертой степени Комарову Наталью Владимировну", - говорится в документе.
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наталья комарова, россия, владимир путин, политика
Наталья Комарова, Россия, Владимир Путин, Политика
Путин наградил экс-главу ХМАО орденом "За заслуги перед Отечеством"

Экс-главу ХМАО удостоили ордена "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени

© Фото : пресс-центр правительства ХМАО-ЮгрыНаталья Комарова
Наталья Комарова - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© Фото : пресс-центр правительства ХМАО-Югры
Наталья Комарова. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил бывшую главу ХМАО Наталью Комарову орденом за заслуги перед Отечеством четвертой степени.
Указ президента о награждении государственными наградами опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.
"За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед отечеством" четвертой степени Комарову Наталью Владимировну", - говорится в документе.
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