https://ria.ru/20240613/komarova-1952690724.html

Путин наградил экс-главу ХМАО орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил экс-главу ХМАО орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 13.06.2024

Путин наградил экс-главу ХМАО орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент России Владимир Путин наградил бывшую главу ХМАО Наталью Комарову орденом за заслуги перед Отечеством четвертой степени. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T19:01

2024-06-13T19:01

2024-06-13T19:13

наталья комарова

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил бывшую главу ХМАО Наталью Комарову орденом за заслуги перед Отечеством четвертой степени.Указ президента о награждении государственными наградами опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации."За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед отечеством" четвертой степени Комарову Наталью Владимировну", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240613/sud-1952508753.html

россия

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Кирилл Волков

наталья комарова, россия, владимир путин, политика