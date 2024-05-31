https://ria.ru/20240531/vybory-1949674016.html

В Югре изберут нового губернатора в единый день голосования

В Югре изберут нового губернатора в единый день голосования - РИА Новости, 31.05.2024

В Югре изберут нового губернатора в единый день голосования

Дума Ханты-Мансийского автономного округа изберет нового губернатора региона в единый день голосования 8 сентября 2024 года, сообщили РИА Новости в аппарате... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T14:09

2024-05-31T14:09

2024-05-31T14:12

политика

тюменская область

ханты-мансийский автономный округ

тюмень

наталья комарова

руслан кухарук

кирилл дмитриев

югра

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая – РИА Новости. Дума Ханты-Мансийского автономного округа изберет нового губернатора региона в единый день голосования 8 сентября 2024 года, сообщили РИА Новости в аппарате областного парламента. В четверг губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила, что покидает пост и переходит на другую работу. Врио главы региона назначен мэр Тюмени Руслан Кухарук. "Срок полномочий губернатора – пять лет, выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября", – сказал начальник государственно-правового управления думы Югры Кирилл Дмитриев. Он добавил, что процедура выборов не изменилась. Сейчас глава региона избирается депутатами областного парламента. Так как Югра входит в состав Тюменской области, то партии могут предлагать кандидатов на пост главы автономного округа губернатору Тюменской области, который представит президенту России пять кандидатур. Президент в свою очередь вносит на рассмотрение думы трех претендентов, после чего парламент проводит выборы. Прямые выборы губернатора ХМАО были отменены в 2014 году.

https://ria.ru/20240530/isakov-1949380952.html

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тюменская область

ханты-мансийский автономный округ

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политика, тюменская область, ханты-мансийский автономный округ, тюмень, наталья комарова, руслан кухарук, кирилл дмитриев, югра