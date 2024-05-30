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Сенатор оценил работу Комаровой на посту губернатора Югры - РИА Новости, 30.05.2024
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14:34 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/isakov-1949380952.html
Сенатор оценил работу Комаровой на посту губернатора Югры
Сенатор оценил работу Комаровой на посту губернатора Югры - РИА Новости, 30.05.2024
Сенатор оценил работу Комаровой на посту губернатора Югры
Сенатор Совета Федерации от Ханты-Мансийского автономного округа Эдуард Исаков написал в соцсети в "ВКонтакте", что под руководством Натальи Комаровой регион... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T14:34
2024-05-30T14:34
политика
ханты-мансийский автономный округ
россия
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наталья комарова
эдуард исаков
владимир путин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая – РИА Новости. Сенатор Совета Федерации от Ханты-Мансийского автономного округа Эдуард Исаков написал в соцсети в "ВКонтакте", что под руководством Натальи Комаровой регион преобразился и стал социально более справедливым. В четверг губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова сообщила, что переходит на другую работу. Президент РФ Владимир Путин предложил мэру Тюмени Руслану Кухаруку возглавить Югру. Позже на сайте Кремля появился указ о снятии Комаровой с поста губернатора ХМАО и назначении врио главы региона Кухарука. "Я уверен, что под руководством губернатора Натальи Комаровой Югра преобразилась. Регион стал более социально справедливым и комфортным для жизни простых югорчан", – заявил Исаков. Сенатор отметил, что в регионе были построены сотни детсадов и школ, снесены "уродливые барачные массивы", Комарова сделала югорский адаптивный спорт одним из лучших в стране, помогала военнослужащим, их семьям и больным детям, а также ездила с гуманитарной помощью в Донбасс. "Она научила нас состраданию, мужеству и скромности. Югорчане часто наблюдали, как руководитель богатейшего региона в стране летает в самолете эконом-классом. Она никогда не пряталась за охраной или чиновниками, с первых дней на посту взяла за правило много и часто ездить по самым отдаленным поселкам и городам Югры и из первых уст узнавать правду", – добавил сенатор.
https://ria.ru/20240530/komarova-1949349267.html
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политика, ханты-мансийский автономный округ, россия, тюмень, наталья комарова, эдуард исаков, владимир путин, югра, совет федерации рф
Политика, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия, Тюмень, Наталья Комарова, Эдуард Исаков, Владимир Путин, Югра, Совет Федерации РФ
Сенатор оценил работу Комаровой на посту губернатора Югры

Сенатор Исаков: Югра преобразилась под руководством Комаровой

© Фото : пресс-центр правительства ХМАО-ЮгрыНаталья Комарова
Наталья Комарова - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© Фото : пресс-центр правительства ХМАО-Югры
Наталья Комарова. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая – РИА Новости. Сенатор Совета Федерации от Ханты-Мансийского автономного округа Эдуард Исаков написал в соцсети в "ВКонтакте", что под руководством Натальи Комаровой регион преобразился и стал социально более справедливым.
В четверг губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова сообщила, что переходит на другую работу. Президент РФ Владимир Путин предложил мэру Тюмени Руслану Кухаруку возглавить Югру. Позже на сайте Кремля появился указ о снятии Комаровой с поста губернатора ХМАО и назначении врио главы региона Кухарука.
«
"Я уверен, что под руководством губернатора Натальи Комаровой Югра преобразилась. Регион стал более социально справедливым и комфортным для жизни простых югорчан", – заявил Исаков.
Сенатор отметил, что в регионе были построены сотни детсадов и школ, снесены "уродливые барачные массивы", Комарова сделала югорский адаптивный спорт одним из лучших в стране, помогала военнослужащим, их семьям и больным детям, а также ездила с гуманитарной помощью в Донбасс.
"Она научила нас состраданию, мужеству и скромности. Югорчане часто наблюдали, как руководитель богатейшего региона в стране летает в самолете эконом-классом. Она никогда не пряталась за охраной или чиновниками, с первых дней на посту взяла за правило много и часто ездить по самым отдаленным поселкам и городам Югры и из первых уст узнавать правду", – добавил сенатор.
Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
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ПолитикаХанты-Мансийский автономный округРоссияТюменьНаталья КомароваЭдуард ИсаковВладимир ПутинЮграСовет Федерации РФ
 
 
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