https://ria.ru/20240530/kukharuk-1949356145.html

Путин назначил Кухарука врио губернатора ХМАО

Путин назначил Кухарука врио губернатора ХМАО - РИА Новости, 30.05.2024

Путин назначил Кухарука врио губернатора ХМАО

Президент России Владимир Путин подписал указ о снятии Натальи Комаровой с поста губернатора ХМАО, назначив врио главы региона Руслана Кухарука, сообщается на... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T13:32

2024-05-30T13:32

2024-05-30T13:44

политика

владимир путин

наталья комарова

тюмень

россия

ханты-мансийский автономный округ

руслан кухарук

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о снятии Натальи Комаровой с поста губернатора ХМАО, назначив врио главы региона Руслана Кухарука, сообщается на сайте Кремля.Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в четверг заявила, что завершает работу в качестве главы региона и переходит на другую работу. В этот же день президент РФ Владимир Путин предложил мэру Тюмени Руслану Кухаруку возглавить Ханты-Мансийский автономный округ – Югру."В связи с заявлением губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Комаровой Н.В. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 27 и пунктом 2 части 1 статьи 28 Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ" постановляю: 1. Принять отставку губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Комаровой Н.В. по собственному желанию", - говорится в документе.Этим же указом Путин назначил Руслана Кухарука временно исполняющим обязанности губернатора региона.Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 30 мая.

https://ria.ru/20240530/kukharuk-1949345085.html

https://ria.ru/20240530/kukharuk-1949347165.html

тюмень

россия

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир путин, наталья комарова, тюмень, россия, ханты-мансийский автономный округ, руслан кухарук