Путин назначил Кухарука врио губернатора ХМАО
Путин подписал указ о назначении Кухарука врио губернатора ХМАО
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и мэр Тюмени Руслан Кухарук во время встречи
Президент России Владимир Путин и мэр Тюмени Руслан Кухарук во время встречи
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о снятии Натальи Комаровой с поста губернатора ХМАО, назначив врио главы региона Руслана Кухарука, сообщается на сайте Кремля.
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в четверг заявила, что завершает работу в качестве главы региона и переходит на другую работу. В этот же день президент РФ Владимир Путин предложил мэру Тюмени Руслану Кухаруку возглавить Ханты-Мансийский автономный округ – Югру.
"В связи с заявлением губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Комаровой Н.В. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 27 и пунктом 2 части 1 статьи 28 Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ" постановляю: 1. Принять отставку губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Комаровой Н.В. по собственному желанию", - говорится в документе.
Этим же указом Путин назначил Руслана Кухарука временно исполняющим обязанности губернатора региона.
Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 30 мая.
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