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Путин назначил Кухарука врио губернатора ХМАО - РИА Новости, 30.05.2024
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13:32 30.05.2024 (обновлено: 13:44 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/kukharuk-1949356145.html
Путин назначил Кухарука врио губернатора ХМАО
Путин назначил Кухарука врио губернатора ХМАО - РИА Новости, 30.05.2024
Путин назначил Кухарука врио губернатора ХМАО
Президент России Владимир Путин подписал указ о снятии Натальи Комаровой с поста губернатора ХМАО, назначив врио главы региона Руслана Кухарука, сообщается на... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T13:32
2024-05-30T13:44
политика
владимир путин
наталья комарова
тюмень
россия
ханты-мансийский автономный округ
руслан кухарук
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о снятии Натальи Комаровой с поста губернатора ХМАО, назначив врио главы региона Руслана Кухарука, сообщается на сайте Кремля.Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в четверг заявила, что завершает работу в качестве главы региона и переходит на другую работу. В этот же день президент РФ Владимир Путин предложил мэру Тюмени Руслану Кухаруку возглавить Ханты-Мансийский автономный округ – Югру."В связи с заявлением губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Комаровой Н.В. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 27 и пунктом 2 части 1 статьи 28 Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ" постановляю: 1. Принять отставку губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Комаровой Н.В. по собственному желанию", - говорится в документе.Этим же указом Путин назначил Руслана Кухарука временно исполняющим обязанности губернатора региона.Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 30 мая.
https://ria.ru/20240530/kukharuk-1949345085.html
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тюмень
россия
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политика, владимир путин, наталья комарова, тюмень, россия, ханты-мансийский автономный округ, руслан кухарук
Политика, Владимир Путин, Наталья Комарова, Тюмень, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Руслан Кухарук
Путин назначил Кухарука врио губернатора ХМАО

Путин подписал указ о назначении Кухарука врио губернатора ХМАО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и мэр Тюмени Руслан Кухарук во время встречи
Президент России Владимир Путин и мэр Тюмени Руслан Кухарук во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и мэр Тюмени Руслан Кухарук во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о снятии Натальи Комаровой с поста губернатора ХМАО, назначив врио главы региона Руслана Кухарука, сообщается на сайте Кремля.
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в четверг заявила, что завершает работу в качестве главы региона и переходит на другую работу. В этот же день президент РФ Владимир Путин предложил мэру Тюмени Руслану Кухаруку возглавить Ханты-Мансийский автономный округ – Югру.
Руслан Кухарук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Кухарук назвал первоочередную задачу на посту губернатора ХМАО
Вчера, 13:09
"В связи с заявлением губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Комаровой Н.В. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 27 и пунктом 2 части 1 статьи 28 Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ" постановляю: 1. Принять отставку губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Комаровой Н.В. по собственному желанию", - говорится в документе.
Этим же указом Путин назначил Руслана Кухарука временно исполняющим обязанности губернатора региона.
Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 30 мая.
Руслан Кухарук - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Биография Руслана Кухарука
Вчера, 13:14
 
ПолитикаВладимир ПутинНаталья КомароваТюменьРоссияХанты-Мансийский автономный округРуслан Кухарук
 
 
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