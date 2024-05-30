https://ria.ru/20240530/kukharuk-1949327850.html

Путин предложил мэру Тюмени Кухаруку возглавить ХМАО

Путин предложил мэру Тюмени Кухаруку возглавить ХМАО - РИА Новости, 30.05.2024

Путин предложил мэру Тюмени Кухаруку возглавить ХМАО

Президент Владимир Путин предложил мэру Тюмени Руслану Кухаруку возглавить Ханты-Мансийский автономный округ — Югру. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T12:30

2024-05-30T12:30

2024-05-30T14:30

политика

владимир путин

ханты-мансийский автономный округ

россия

тюмень

руслан кухарук

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин предложил мэру Тюмени Руслану Кухаруку возглавить Ханты-Мансийский автономный округ — Югру."Руслан Николаевич, вы родились в Ханты-Мансийском автономном округе, всю жизнь проработали в Тюмени. Дважды люди вам оказывали доверие на выборах мэра Тюмени, главы администрации города. Хочу предложить вам возглавить Ханты-Мансийский автономный округ", — сказал глава государства.Президент выразил надежду, что все знания и профессиональные навыки, полученные Кухаруком во время работы мэром Тюмени, будут использовано на посту главы ХМАО."Желаю вам успеха, удачи на новом месте работы с большим объемом ответственности", — добавил Путин.Он также поинтересовался у Кухарука, какие задачи он считает первоочередными на посту главы ХМАО."Это серьезный, стратегический регион и существенный вклад в социальную экономику страны вносит, конечно. Первоочередная задача — продолжить все темпы развития, а по определенным направлениям — то, что можно еще нарастить", — сказал Кухарук.Он также назвал первоочередной задачей продолжение поддержки бойцов, участвующих в специальной военной операции, и членов их семей. Также Кухарук напомнил, что у ХМАО есть подшефная территория в ДНР — город Макеевка и регион помогает восстанавливать населенный пункт. Он подчеркнул, что и эту работу надо продолжить.Позднее на сайте Кремля опубликовали указ о принятии отставки губернатора ХМАО Натальи Комаровой и назначения Кухарука временно исполняющим обязанности главы региона. Сегодня Комарова объявила об отставке. Она уточнила, что переходит на другую работу.Губернатор возглавляла регион с 2010 года.Руслан Кухарук родился 8 мая 1979 года в городе Урае в ХМАО. В 2001-м с отличием окончил Тюменский государственный университет по специальности "юриспруденция".После этого работал на различных должностях сначала в органах власти Тюменской области, затем — в администрации столицы региона.В 2016 году стал заместителем главы администрации Тюмени, в 2018-м занял пост главы города.

https://ria.ru/20240120/arktika-1922495315.html

https://ria.ru/20240529/putin-1949168734.html

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"Для вас там все родное". Путин предложил Руслану Кухаруку возглавить ХМАО Путин предложил Руслану Кухаруку возглавить Ханты-Мансийский автономный округ после Натальи Комаровой. 2024-05-30T12:30 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, владимир путин, ханты-мансийский автономный округ, россия, тюмень, руслан кухарук