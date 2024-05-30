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Путин предложил мэру Тюмени Кухаруку возглавить ХМАО - РИА Новости, 30.05.2024
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12:30 30.05.2024 (обновлено: 14:30 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/kukharuk-1949327850.html
Путин предложил мэру Тюмени Кухаруку возглавить ХМАО
Путин предложил мэру Тюмени Кухаруку возглавить ХМАО - РИА Новости, 30.05.2024
Путин предложил мэру Тюмени Кухаруку возглавить ХМАО
Президент Владимир Путин предложил мэру Тюмени Руслану Кухаруку возглавить Ханты-Мансийский автономный округ — Югру. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T12:30
2024-05-30T14:30
политика
владимир путин
ханты-мансийский автономный округ
россия
тюмень
руслан кухарук
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин предложил мэру Тюмени Руслану Кухаруку возглавить Ханты-Мансийский автономный округ — Югру.&quot;Руслан Николаевич, вы родились в Ханты-Мансийском автономном округе, всю жизнь проработали в Тюмени. Дважды люди вам оказывали доверие на выборах мэра Тюмени, главы администрации города. Хочу предложить вам возглавить Ханты-Мансийский автономный округ&quot;, — сказал глава государства.Президент выразил надежду, что все знания и профессиональные навыки, полученные Кухаруком во время работы мэром Тюмени, будут использовано на посту главы ХМАО."Желаю вам успеха, удачи на новом месте работы с большим объемом ответственности", — добавил Путин.Он также поинтересовался у Кухарука, какие задачи он считает первоочередными на посту главы ХМАО.&quot;Это серьезный, стратегический регион и существенный вклад в социальную экономику страны вносит, конечно. Первоочередная задача — продолжить все темпы развития, а по определенным направлениям — то, что можно еще нарастить&quot;, — сказал Кухарук.Он также назвал первоочередной задачей продолжение поддержки бойцов, участвующих в специальной военной операции, и членов их семей. Также Кухарук напомнил, что у ХМАО есть подшефная территория в ДНР — город Макеевка и регион помогает восстанавливать населенный пункт. Он подчеркнул, что и эту работу надо продолжить.Позднее на сайте Кремля опубликовали указ о принятии отставки губернатора ХМАО Натальи Комаровой и назначения Кухарука временно исполняющим обязанности главы региона. Сегодня Комарова объявила об отставке. Она уточнила, что переходит на другую работу.Губернатор возглавляла регион с 2010 года.Руслан Кухарук родился 8 мая 1979 года в городе Урае в ХМАО. В 2001-м с отличием окончил Тюменский государственный университет по специальности "юриспруденция".После этого работал на различных должностях сначала в органах власти Тюменской области, затем — в администрации столицы региона.В 2016 году стал заместителем главы администрации Тюмени, в 2018-м занял пост главы города.
https://ria.ru/20240120/arktika-1922495315.html
https://ria.ru/20240529/putin-1949168734.html
ханты-мансийский автономный округ
россия
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"Для вас там все родное". Путин предложил Руслану Кухаруку возглавить ХМАО
Путин предложил Руслану Кухаруку возглавить Ханты-Мансийский автономный округ после Натальи Комаровой.
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политика, владимир путин, ханты-мансийский автономный округ, россия, тюмень, руслан кухарук
Политика, Владимир Путин, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия, Тюмень, Руслан Кухарук
Путин предложил мэру Тюмени Кухаруку возглавить ХМАО

Путин на встрече с мэром Тюмени Кухаруком предложил ему возглавить ХМАО

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин предложил мэру Тюмени Руслану Кухаруку возглавить Ханты-Мансийский автономный округ — Югру.
«

"Руслан Николаевич, вы родились в Ханты-Мансийском автономном округе, всю жизнь проработали в Тюмени. Дважды люди вам оказывали доверие на выборах мэра Тюмени, главы администрации города. Хочу предложить вам возглавить Ханты-Мансийский автономный округ", — сказал глава государства.

© Фото : Администрация Президента РоссииВладимир Путин и Руслан Кухарук во время встречи
Владимир Путин и Руслан Кухарук во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© Фото : Администрация Президента России
Владимир Путин и Руслан Кухарук во время встречи
Президент выразил надежду, что все знания и профессиональные навыки, полученные Кухаруком во время работы мэром Тюмени, будут использовано на посту главы ХМАО.
"Желаю вам успеха, удачи на новом месте работы с большим объемом ответственности", — добавил Путин.
Он также поинтересовался у Кухарука, какие задачи он считает первоочередными на посту главы ХМАО.
«

"Это серьезный, стратегический регион и существенный вклад в социальную экономику страны вносит, конечно. Первоочередная задача — продолжить все темпы развития, а по определенным направлениям — то, что можно еще нарастить", — сказал Кухарук.

Он также назвал первоочередной задачей продолжение поддержки бойцов, участвующих в специальной военной операции, и членов их семей. Также Кухарук напомнил, что у ХМАО есть подшефная территория в ДНР — город Макеевка и регион помогает восстанавливать населенный пункт. Он подчеркнул, что и эту работу надо продолжить.
Позднее на сайте Кремля опубликовали указ о принятии отставки губернатора ХМАО Натальи Комаровой и назначения Кухарука временно исполняющим обязанности главы региона.
Сегодня Комарова объявила об отставке. Она уточнила, что переходит на другую работу.
Губернатор возглавляла регион с 2010 года.
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Руслан Кухарук родился 8 мая 1979 года в городе Урае в ХМАО.
В 2001-м с отличием окончил Тюменский государственный университет по специальности "юриспруденция".
После этого работал на различных должностях сначала в органах власти Тюменской области, затем — в администрации столицы региона.
В 2016 году стал заместителем главы администрации Тюмени, в 2018-м занял пост главы города.
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ПолитикаВладимир ПутинХанты-Мансийский автономный округРоссияТюменьРуслан Кухарук
 
 
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