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ХМАО продолжит поддерживать защитников страны на СВО, заявил Кухарук - РИА Новости, 30.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:41 30.05.2024 (обновлено: 13:14 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/kukharuk-1949331860.html
ХМАО продолжит поддерживать защитников страны на СВО, заявил Кухарук
ХМАО продолжит поддерживать защитников страны на СВО, заявил Кухарук - РИА Новости, 30.05.2024
ХМАО продолжит поддерживать защитников страны на СВО, заявил Кухарук
Мэр Тюмени Руслан Кухарук, которому предложили возглавить Ханты-Мансийский автономный округ - Югру, заявил, что продолжит поддерживать тех, кто защищает страну... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T12:41
2024-05-30T13:14
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
ханты-мансийский автономный округ
владимир путин
россия
наталья комарова
тюмень
руслан кухарук
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая – РИА Новости. Мэр Тюмени Руслан Кухарук, которому предложили возглавить Ханты-Мансийский автономный округ - Югру, заявил, что продолжит поддерживать тех, кто защищает страну в зоне специальной военной операции и восстанавливать подшефные территории в ДНР.В четверг губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова заявила, что завершает работу в качестве главы региона и переходит на другую работу. Глава государства Владимир Путин также в четверг предложил Кухаруку возглавить Ханты-Мансийский автономный округ – Югру."Первоочередная задача – поддержка тех, кто защищает нашу страну в рамках специальной военной спецоперации – члены семей наших военнослужащих. У Ханты-Мансийского автономного округа есть подшефная территория – это Донецкая народная республика, город Макеевка. Очень плотное взаимодействие идет по восстановлению объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры. Эту работу, несомненно, нужно продолжить", – сказал Кухарук на встрече с Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20240530/kukharuk-1949345085.html
донецкая народная республика
ханты-мансийский автономный округ
россия
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донецкая народная республика, ханты-мансийский автономный округ, владимир путин, россия, наталья комарова, тюмень, руслан кухарук
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Ханты-Мансийский автономный округ, Владимир Путин, Россия, Наталья Комарова, Тюмень, Руслан Кухарук
ХМАО продолжит поддерживать защитников страны на СВО, заявил Кухарук

Кухарук: ХМАО продолжит восстанавливать ДНР и поддерживать бойцов на СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРуслан Кухарук
Руслан Кухарук - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / POOL
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая – РИА Новости. Мэр Тюмени Руслан Кухарук, которому предложили возглавить Ханты-Мансийский автономный округ - Югру, заявил, что продолжит поддерживать тех, кто защищает страну в зоне специальной военной операции и восстанавливать подшефные территории в ДНР.
В четверг губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова заявила, что завершает работу в качестве главы региона и переходит на другую работу. Глава государства Владимир Путин также в четверг предложил Кухаруку возглавить Ханты-Мансийский автономный округ – Югру.
"Первоочередная задача – поддержка тех, кто защищает нашу страну в рамках специальной военной спецоперации – члены семей наших военнослужащих. У Ханты-Мансийского автономного округа есть подшефная территория – это Донецкая народная республика, город Макеевка. Очень плотное взаимодействие идет по восстановлению объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры. Эту работу, несомненно, нужно продолжить", – сказал Кухарук на встрече с Владимиром Путиным.
Руслан Кухарук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Кухарук назвал первоочередную задачу на посту губернатора ХМАО
Вчера, 13:09
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаХанты-Мансийский автономный округВладимир ПутинРоссияНаталья КомароваТюменьРуслан Кухарук
 
 
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