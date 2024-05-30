https://ria.ru/20240530/kukharuk-1949331860.html
ХМАО продолжит поддерживать защитников страны на СВО, заявил Кухарук
ХМАО продолжит поддерживать защитников страны на СВО, заявил Кухарук - РИА Новости, 30.05.2024
ХМАО продолжит поддерживать защитников страны на СВО, заявил Кухарук
Мэр Тюмени Руслан Кухарук, которому предложили возглавить Ханты-Мансийский автономный округ - Югру, заявил, что продолжит поддерживать тех, кто защищает страну... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T12:41
2024-05-30T12:41
2024-05-30T13:14
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
ханты-мансийский автономный округ
владимир путин
россия
наталья комарова
тюмень
руслан кухарук
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая – РИА Новости. Мэр Тюмени Руслан Кухарук, которому предложили возглавить Ханты-Мансийский автономный округ - Югру, заявил, что продолжит поддерживать тех, кто защищает страну в зоне специальной военной операции и восстанавливать подшефные территории в ДНР.В четверг губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова заявила, что завершает работу в качестве главы региона и переходит на другую работу. Глава государства Владимир Путин также в четверг предложил Кухаруку возглавить Ханты-Мансийский автономный округ – Югру."Первоочередная задача – поддержка тех, кто защищает нашу страну в рамках специальной военной спецоперации – члены семей наших военнослужащих. У Ханты-Мансийского автономного округа есть подшефная территория – это Донецкая народная республика, город Макеевка. Очень плотное взаимодействие идет по восстановлению объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры. Эту работу, несомненно, нужно продолжить", – сказал Кухарук на встрече с Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20240530/kukharuk-1949345085.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, ханты-мансийский автономный округ, владимир путин, россия, наталья комарова, тюмень, руслан кухарук
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Ханты-Мансийский автономный округ, Владимир Путин, Россия, Наталья Комарова, Тюмень, Руслан Кухарук
ХМАО продолжит поддерживать защитников страны на СВО, заявил Кухарук
Кухарук: ХМАО продолжит восстанавливать ДНР и поддерживать бойцов на СВО