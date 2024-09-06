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В России пройдут выборы губернаторов и депутатов

В России пройдут выборы губернаторов и депутатов - РИА Новости, 06.09.2024

В России пройдут выборы губернаторов и депутатов

В Единый день голосования в 21 регионе РФ пройдут прямые выборы губернаторов, в 13 субъектах – выборы депутатов региональных парламентов, довыборы депутатов... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T01:06

2024-09-06T01:06

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. В Единый день голосования в 21 регионе РФ пройдут прямые выборы губернаторов, в 13 субъектах – выборы депутатов региональных парламентов, довыборы депутатов Госдумы и ряд других избирательных кампаний. В этом году в числе 21 региона, где проводятся прямые выборы губернаторов, Республика Алтай, Башкирия, Калмыкия, Забайкальский, Ставропольский, Хабаровский края, Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Калининградская, Курганская, Курская, Липецкая, Мурманская, Оренбургская, Самарская, Сахалинская, Тульская, Челябинская, Кемеровская области, а также Санкт-Петербург. Часть этих кампаний связаны с майскими кадровыми перестановками в правительстве и администрации президента и пройдут досрочно. В частности, ушедший с поста главы Кузбасса Сергей Цивилев назначен министром энергетики РФ, прежний губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев стал министром спорта РФ, возглавлявший Калининградскую область Антон Алиханов занял кресло министра промышленности и торговли РФ, руководивший Курской областью Роман Старовойт назначен министром транспорта РФ, занимавший пост губернатора Тульской области Алексей Дюмин получил должность помощника президента России. Из всех этих бывших глав регионов губернаторские полномочия истекали осенью 2024 года только у Старовойта, так что выборы главы региона в Курской области будут идти планово. В конце мая ряд губернаторов добровольно сложили полномочия, в том числе возглавлявший Республику Алтай Олег Хорохордин, у него срок губернаторства истекал этой осенью, потому выборы в этом регионе проведут в срок. В отставку ушел и руководивший Самарской областью Дмитрий Азаров, увеличив перечень регионов, где сейчас будут выбирать высшее должностное лицо субъекта. Также досрочно завершила работу в качестве главы региона губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова. В ХМАО глава региона будет избран 8 сентября депутатами региональной думы из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Аналогичная процедура предусмотрена на выборах главы Ингушетии. В Крыму и Кабардино-Балкарии, где также проводятся непрямые выборы высших должностных лиц субъектов, в единый день голосования выберут региональные парламенты, которые в свою очередь не позднее чем через 45 дней определят новых глав этих регионов. Всего же 8 сентября завершатся выборы депутатов региональных парламентов в 13 регионах. Помимо Крыма и Кабардино-Балкарии, это Брянская, Волгоградская и Тульская области, Карачаево-Черкесия, Марий Эл, Москва, Севастополь, Татарстан, Тува, а также Хабаровский край и Республика Алтай. В Единый день голосования в трех одномандатных избирательных округах Хакасии, Брянской и Ростовской областей проведут дополнительные выборы депутатов Государственной Думы РФ восьмого созыва. Также выберут депутатов представительных органов ряда административных центров регионов. Кроме того, будут избираться главы двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь. Всего же с 6 по 8 сентября проведут около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В большинстве регионов голосование продлится три дня. Выборы губернатора пройдут 6-8 сентября в Башкирии, Забайкалье, Калмыкии, Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Калининградской, Кемеровской, Курской, Липецкой, Тульской, Оренбургской, Самарской областях, Республике Алтай, Ставропольском и Хабаровском краях, Санкт-Петербурге и на Сахалине. Двухдневное голосование ждет жителей Челябинской и Мурманской областей, в Курганской области на голосование отвели один день – 8 сентября. В Курской области, куда в августе вторглись ВСУ, в целях соблюдения мер безопасности избиратели получили возможность проголосовать досрочно, начиная с 28 августа. По информации председателя Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой, за время досрочного голосования на выборах губернатора Курской области выразили свое мнение около трети избирателей региона. Для тех, кто, спасаясь от обстрелов, выехал в другие регионы, были созданы экстерриториальные избирательные участки во Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Липецкой, Московской, Оренбургской, Орловской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областях. Кроме того, в Курской области принято решение о переносе ряда муниципальных выборов. Дистанционное электронное голосование пройдет в 25 субъектах РФ, при этом в Республике Алтай, Костромской и Смоленской областях, Коми, Марий Эл, Чечне оно будет применяться впервые.

https://ria.ru/20240905/golosovanie-1970874918.html

https://ria.ru/20240905/rostelekom-1970821031.html

https://ria.ru/20240802/vybory-1963504237.html

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политика, россия, республика алтай, курская область, роман старовойт, сергей цивилев, михаил дегтярев, госдума рф, вооруженные силы украины, единый день голосования в россии