https://ria.ru/20240530/kukharuk-1949331231.html
Кухарук назвал приоритеты, на которых регион должен сделать акцент
Кухарук назвал приоритеты, на которых регион должен сделать акцент - РИА Новости, 30.05.2024
Кухарук назвал приоритеты, на которых регион должен сделать акцент
Мэр Тюмени Руслан Кухарук, которому предложили возглавить Ханты-Мансийский автономный округ, заявил, что первоочередная задача на новом посту – это сохранить... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T12:39
2024-05-30T12:39
2024-05-30T13:14
ханты-мансийский автономный округ
общество
наталья комарова
владимир путин
югра
тюмень
руслан кухарук
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая – РИА Новости. Мэр Тюмени Руслан Кухарук, которому предложили возглавить Ханты-Мансийский автономный округ, заявил, что первоочередная задача на новом посту – это сохранить темпы развития, а по определенным направления – нарастить.В четверг губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова заявила, что завершает работу в качестве главы региона и переходит на другую работу. Глава государства Владимир Путин также в четверг предложил Кухаруку возглавить Югру."Это серьёзный стратегический регион и существенный вклад в социальную экономику страны вносит, конечно. Первоочередная задача – продолжить все темпы развития, а по определённым направлениям – то, что можно ещё нарастить", – сказал Кухарук на встрече с главой государства.Также новый глава региона отметил, что одним из первоочередных вопросов в ХМАО является переселение югорчан из аварийного фонда, и создание комфортной городской среды, так как "люди на севере не должны чувствовать себя ущемлёнными".
https://ria.ru/20240530/kukharuk-1949331860.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ханты-мансийский автономный округ, общество, наталья комарова, владимир путин, югра, тюмень, руслан кухарук
Ханты-Мансийский автономный округ, Общество, Наталья Комарова, Владимир Путин, Югра, Тюмень, Руслан Кухарук
Кухарук назвал приоритеты, на которых регион должен сделать акцент
Мэр Тюмени: в ХМАО надо сделать акцент на условиях жизни и аварийном жилье
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая – РИА Новости. Мэр Тюмени Руслан Кухарук, которому предложили возглавить Ханты-Мансийский автономный округ, заявил, что первоочередная задача на новом посту – это сохранить темпы развития, а по определенным направления – нарастить.
В четверг губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова
заявила, что завершает работу в качестве главы региона и переходит на другую работу. Глава государства Владимир Путин
также в четверг предложил Кухаруку возглавить Югру
.
"Это серьёзный стратегический регион и существенный вклад в социальную экономику страны вносит, конечно. Первоочередная задача – продолжить все темпы развития, а по определённым направлениям – то, что можно ещё нарастить", – сказал Кухарук на встрече с главой государства.
Также новый глава региона отметил, что одним из первоочередных вопросов в ХМАО является переселение югорчан из аварийного фонда, и создание комфортной городской среды, так как "люди на севере не должны чувствовать себя ущемлёнными".