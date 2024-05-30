https://ria.ru/20240530/kukharuk-1949331231.html

Кухарук назвал приоритеты, на которых регион должен сделать акцент

Кухарук назвал приоритеты, на которых регион должен сделать акцент - РИА Новости, 30.05.2024

Кухарук назвал приоритеты, на которых регион должен сделать акцент

Мэр Тюмени Руслан Кухарук, которому предложили возглавить Ханты-Мансийский автономный округ, заявил, что первоочередная задача на новом посту – это сохранить... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T12:39

2024-05-30T12:39

2024-05-30T13:14

ханты-мансийский автономный округ

общество

наталья комарова

владимир путин

югра

тюмень

руслан кухарук

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая – РИА Новости. Мэр Тюмени Руслан Кухарук, которому предложили возглавить Ханты-Мансийский автономный округ, заявил, что первоочередная задача на новом посту – это сохранить темпы развития, а по определенным направления – нарастить.В четверг губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова заявила, что завершает работу в качестве главы региона и переходит на другую работу. Глава государства Владимир Путин также в четверг предложил Кухаруку возглавить Югру."Это серьёзный стратегический регион и существенный вклад в социальную экономику страны вносит, конечно. Первоочередная задача – продолжить все темпы развития, а по определённым направлениям – то, что можно ещё нарастить", – сказал Кухарук на встрече с главой государства.Также новый глава региона отметил, что одним из первоочередных вопросов в ХМАО является переселение югорчан из аварийного фонда, и создание комфортной городской среды, так как "люди на севере не должны чувствовать себя ущемлёнными".

https://ria.ru/20240530/kukharuk-1949331860.html

ханты-мансийский автономный округ

тюмень

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Дарья Буймова

ханты-мансийский автономный округ, общество, наталья комарова, владимир путин, югра, тюмень, руслан кухарук