https://ria.ru/20240530/komarova-1949349267.html

В Кремле рассказали, как Путин оценил работу Комаровой на посту главы ХМАО

В Кремле рассказали, как Путин оценил работу Комаровой на посту главы ХМАО - РИА Новости, 30.05.2024

В Кремле рассказали, как Путин оценил работу Комаровой на посту главы ХМАО

Президент России Владимир Путин высоко оценивает работу Натальи Комаровой на посту главы ХМАО, задана высокая планка, новому губернатору предстоит ее... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T13:19

2024-05-30T13:19

2024-05-30T13:19

россия

ханты-мансийский автономный округ

тюмень

наталья комарова

дмитрий песков

владимир путин

югра

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944947499_0:57:1280:777_1920x0_80_0_0_8be1adecc0003f10fa0ecef17e9d364e.jpg

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высоко оценивает работу Натальи Комаровой на посту главы ХМАО, задана высокая планка, новому губернатору предстоит ее поддерживать, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в четверг заявила, что завершает работу в качестве главы региона и переходит на другую работу. В этот же день президент РФ Владимир Путин предложил мэру Тюмени Руслану Кухаруку возглавить Ханты-Мансийский автономный округ – Югру. "Безусловно, оценка очень высокая. Действительно, Югра развивается и развивалась все эти годы весьма динамично, была налажена, как говорит президент, ритмичная работа. Поэтому, конечно, там очень высокая планка задана, которую исполняющему обязанности предстоит в ближайшие месяцы поддерживать", - сказал Песков журналистам. Кроме того, на вопрос планирует ли глава государства встретиться с Комаровой, Песков ответил, что в предстоящие дни в планах такой встречи нет.

https://ria.ru/20240530/kukharuk-1949345085.html

https://ria.ru/20240530/kukharuk-1949331860.html

россия

ханты-мансийский автономный округ

тюмень

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, ханты-мансийский автономный округ, тюмень, наталья комарова, дмитрий песков, владимир путин, югра, политика