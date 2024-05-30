https://ria.ru/20240530/komarova-1949349267.html
В Кремле рассказали, как Путин оценил работу Комаровой на посту главы ХМАО
В Кремле рассказали, как Путин оценил работу Комаровой на посту главы ХМАО - РИА Новости, 30.05.2024
В Кремле рассказали, как Путин оценил работу Комаровой на посту главы ХМАО
Президент России Владимир Путин высоко оценивает работу Натальи Комаровой на посту главы ХМАО, задана высокая планка, новому губернатору предстоит ее... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T13:19
2024-05-30T13:19
2024-05-30T13:19
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ханты-мансийский автономный округ
тюмень
наталья комарова
дмитрий песков
владимир путин
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политика
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высоко оценивает работу Натальи Комаровой на посту главы ХМАО, задана высокая планка, новому губернатору предстоит ее поддерживать, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в четверг заявила, что завершает работу в качестве главы региона и переходит на другую работу. В этот же день президент РФ Владимир Путин предложил мэру Тюмени Руслану Кухаруку возглавить Ханты-Мансийский автономный округ – Югру. "Безусловно, оценка очень высокая. Действительно, Югра развивается и развивалась все эти годы весьма динамично, была налажена, как говорит президент, ритмичная работа. Поэтому, конечно, там очень высокая планка задана, которую исполняющему обязанности предстоит в ближайшие месяцы поддерживать", - сказал Песков журналистам. Кроме того, на вопрос планирует ли глава государства встретиться с Комаровой, Песков ответил, что в предстоящие дни в планах такой встречи нет.
https://ria.ru/20240530/kukharuk-1949345085.html
https://ria.ru/20240530/kukharuk-1949331860.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ханты-мансийский автономный округ, тюмень, наталья комарова, дмитрий песков, владимир путин, югра, политика
Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюмень, Наталья Комарова, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Югра, Политика
В Кремле рассказали, как Путин оценил работу Комаровой на посту главы ХМАО
Песков: Путин высоко оценил работу Комаровой на посту губернатора ХМАО