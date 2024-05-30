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В графике Путина нет встречи с экс-главой ХМАО Комаровой, сообщил Песков
В графике Путина нет встречи с экс-главой ХМАО Комаровой, сообщил Песков - РИА Новости, 30.05.2024
В графике Путина нет встречи с экс-главой ХМАО Комаровой, сообщил Песков
Встречи с бывшим губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Натальей Комаровой в предстоящие дни в графике президента РФ Владимира Путина нет, сообщил... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T13:19
2024-05-30T13:19
2024-05-30T13:19
ханты-мансийский автономный округ
россия
наталья комарова
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Встречи с бывшим губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Натальей Комаровой в предстоящие дни в графике президента РФ Владимира Путина нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в четверг заявила, что завершает работу в качестве главы региона и переходит на другую работу. "В предстоящие дни такой встречи нет", - ответил Песков на вопрос журналистов, планирует ли президент встретиться с Комаровой.
https://radiosputnik.ru/20240530/khmao-1949335960.html
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ханты-мансийский автономный округ, россия, наталья комарова, дмитрий песков, владимир путин
Ханты-Мансийский автономный округ, Россия, Наталья Комарова, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В графике Путина нет встречи с экс-главой ХМАО Комаровой, сообщил Песков
Песков: встречи Путина с экс-главой ХМАО Комаровой в предстоящие дни не будет