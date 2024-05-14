https://ria.ru/20240514/yakushev-1945842276.html
Биография Владимира Якушева
Биография Владимира Якушева - РИА Новости, 14.05.2024
Биография Владимира Якушева
Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Владимирович Якушев родился 14 июня 1968 года в Нефтекамске (Башкирия). РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:56
2024-05-14T12:56
2024-05-14T12:56
справки
политика
владимир якушев
россия
тюменская область
нефтекамск
тюменский государственный университет
единая россия
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Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Владимирович Якушев родился 14 июня 1968 года в Нефтекамске (Башкирия).В 1993 году окончил юридический Тюменский государственный университет по специальности "Правоведение". В 1997 – по специальности "Финансы и кредит". Кандидат экономических наук (2005).В 1986-1988 годах проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил СССР.В 1993-2001 годах работал в Западно-Сибирском коммерческом банке, где прошел путь от юрисконсульта до президента. В 2001-2005 годах был вице-губернатором Тюменской области.С апреля по ноябрь 2005 года – глава города Тюмени.В ноябре 2005 был утвержден в должности губернатора Тюменской области.В октябре 2010 года депутаты тюменской областной Думы единогласно утвердили предложенную президентом РФ кандидатуру действующего губернатора региона Владимира Якушева на пост главы Тюменской области. В сентябре 2014 года был избран губернатором Тюменской области. За него проголосовали 87% избирателей. 18 мая 2018 года указом президента РФ был назначен на должность министра строительства и жилищно‑коммунального хозяйства России.21 января 2020 года указом президента РФ Якушев был вновь назначен министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 9 ноября 2020 года Владимир Якушев назначен полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе. 14 мая 2024 года указом президента РФ Якушев переназначен на должность полномочного представителя главы государства в Уральском федеральном округе. Член Государственного совета России.Член Высшего совета партии "Единая Россия". Награжден орденом Почета (2008), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2012). Почетный гражданин Тюменской области (2018).Женат, двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, политика, владимир якушев, россия, тюменская область, нефтекамск, тюменский государственный университет, единая россия
Справки, Политика, Владимир Якушев, Россия, Тюменская область, Нефтекамск, Тюменский государственный университет, Единая Россия
Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Владимирович Якушев родился 14 июня 1968 года в Нефтекамске (Башкирия).
В 1993 году окончил юридический Тюменский государственный университет по специальности "Правоведение". В 1997 – по специальности "Финансы и кредит". Кандидат экономических наук (2005).
В 1986-1988 годах проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил СССР.
В 1993-2001 годах
работал в Западно-Сибирском коммерческом банке, где прошел путь от юрисконсульта до президента.
В 2001-2005 годах был вице-губернатором Тюменской области.
С апреля по ноябрь 2005 года – глава города Тюмени
.
В ноябре 2005 был утвержден
в должности губернатора Тюменской области.
В октябре 2010 года депутаты тюменской областной Думы единогласно утвердили
предложенную президентом РФ кандидатуру действующего губернатора региона Владимира Якушева на пост главы Тюменской области. В сентябре 2014 года был избран губернатором Тюменской области
. За него проголосовали 87% избирателей.
18 мая 2018 года указом президента РФ был назначен на должность министра строительства
и жилищно‑коммунального хозяйства России.
21 января 2020 года указом президента РФ Якушев был вновь назначен министром
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
9 ноября 2020 года Владимир Якушев назначен полномочным представителем
президента России в Уральском федеральном округе.
14 мая 2024 года указом президента РФ Якушев переназначен
на должность полномочного представителя главы государства в Уральском федеральном округе.
Награжден орденом Почета (2008
), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2012
).
Почетный гражданин Тюменской области (2018).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников