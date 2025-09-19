https://ria.ru/20250919/politika-2042863733.html
В ЕР рассказали, какие регионы попадут в "красную зону" на выборах
В ЕР рассказали, какие регионы попадут в "красную зону" на выборах - РИА Новости, 19.09.2025
В ЕР рассказали, какие регионы попадут в "красную зону" на выборах
19.09.2025
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Регионы, в которых в 2026 году одновременно пройдут выборы губернатора, выборы в законодательные собрания, административные центры и муниципалитеты, попадут в "красную зону" и будут в фокусе особого внимания "Единой России", заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев. "Точно в красную зону попадут те регионы, где будут проходить выборы губернатора, выборы в заксобрания, административные центры одновременно, и выборы в другие муниципалитеты. Не потому что там слабые или сильные команды, а потому что кампания будет очень сложной. Они попадут в красную зону, чтобы это напоминало нам, что этот регион в зоне особого внимания", - сказал он журналистам. Один из таких регионов - Ханты-Мансийский автономный округ, поскольку в регионе пройдут выборы на всех уровнях. Кроме того, в стране пройдет федеральная кампания по выборам депутатов Госдумы. В единый день голосования 20 сентября 2026 года запланированы выборы депутатов Госдумы, глав семи субъектов РФ, а также депутатов заксобраний 39 регионов.
В ЕР рассказали, какие регионы попадут в "красную зону" на выборах
