В ЕР рассказали, какие регионы попадут в "красную зону" на выборах - РИА Новости, 19.09.2025
01:00 19.09.2025
В ЕР рассказали, какие регионы попадут в "красную зону" на выборах
В ЕР рассказали, какие регионы попадут в "красную зону" на выборах - РИА Новости, 19.09.2025
В ЕР рассказали, какие регионы попадут в "красную зону" на выборах
Регионы, в которых в 2026 году одновременно пройдут выборы губернатора, выборы в законодательные собрания, административные центры и муниципалитеты, попадут в... РИА Новости, 19.09.2025
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Регионы, в которых в 2026 году одновременно пройдут выборы губернатора, выборы в законодательные собрания, административные центры и муниципалитеты, попадут в "красную зону" и будут в фокусе особого внимания "Единой России", заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев. "Точно в красную зону попадут те регионы, где будут проходить выборы губернатора, выборы в заксобрания, административные центры одновременно, и выборы в другие муниципалитеты. Не потому что там слабые или сильные команды, а потому что кампания будет очень сложной. Они попадут в красную зону, чтобы это напоминало нам, что этот регион в зоне особого внимания", - сказал он журналистам. Один из таких регионов - Ханты-Мансийский автономный округ, поскольку в регионе пройдут выборы на всех уровнях. Кроме того, в стране пройдет федеральная кампания по выборам депутатов Госдумы. В единый день голосования 20 сентября 2026 года запланированы выборы депутатов Госдумы, глав семи субъектов РФ, а также депутатов заксобраний 39 регионов.
В ЕР рассказали, какие регионы попадут в "красную зону" на выборах

Якушев: ЕР уделит особое внимание регионам, где выборы пройдут на всех уровнях

Подсчет голосов на выборах в единый день голосования
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Регионы, в которых в 2026 году одновременно пройдут выборы губернатора, выборы в законодательные собрания, административные центры и муниципалитеты, попадут в "красную зону" и будут в фокусе особого внимания "Единой России", заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.
"Точно в красную зону попадут те регионы, где будут проходить выборы губернатора, выборы в заксобрания, административные центры одновременно, и выборы в другие муниципалитеты. Не потому что там слабые или сильные команды, а потому что кампания будет очень сложной. Они попадут в красную зону, чтобы это напоминало нам, что этот регион в зоне особого внимания", - сказал он журналистам.
Партия Единая Россия - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
"Единая Россия" проведет съезд в 2026 году, заявил Якушев
00:57
Один из таких регионов - Ханты-Мансийский автономный округ, поскольку в регионе пройдут выборы на всех уровнях. Кроме того, в стране пройдет федеральная кампания по выборам депутатов Госдумы.
В единый день голосования 20 сентября 2026 года запланированы выборы депутатов Госдумы, глав семи субъектов РФ, а также депутатов заксобраний 39 регионов.
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Якушев рассказал, кто из действующих депутатов пойдет на выборы в Госдуму
00:38
 
